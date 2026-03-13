Meglepő fordulat az ingázóvárosok versenyében: ez a város behúzta a váratlant

Az ingázóvárosi rangsorban Szentendre megelőzte a Budapesthez közeli településeket, többek között Budaörsöt, Érdet, Gödöllőt és Dunakeszit. Az értékelés során olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a közlekedési kapcsolatok, az ingázás hatékonysága, a helyi szolgáltatások, az életminőség szempontjai, valamint a rugalmas munkaterületek elérhetősége – tette közzé az International Workplace Group.

Melyek a legideálisabb ingázóvárosok a budapesti agglomerációban a hibrid munkához?/Fotó: International Workplace Group

Ingázóvárosból élhető város? A budapesti agglomeráció alkalmazkodása a hibrid munkavégzéshez

A hibrid munkavégzés a modern munka világának meghatározó eleme. Ennek megfelelően a munkavállalók lakóhelyválasztásakor egyre fontosabb szempont, hogy mennyire tudják professzionális környezetben, otthonuk közelében elvégezni a munkát. A hosszú ingázást sokan már elutasítják, és olyan rugalmas munkamodelleket keresnek, amelyek támogatják a jóllétet, növelik a produktivitást, és elősegítik a munka–magánélet egyensúlyát.

Ezt figyelembe véve az IWG új Ingázóváros Indexe azt vizsgálja, hogy a budapesti agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.

A budapesti régió 2026-os top 5 ingázóvárosa:

Szentendre Budaörs Érd Gödöllő Dunakeszi

Szentendre az élen

Szentendrét a kiemelkedő kulturális élete, lenyűgöző természeti környezete, a Budapesttel való közvetlen HÉV-kapcsolat, valamint a városban működő Regus center együttesen tették a rangsor első helyezettjévé. Ez utóbbi közel 1000 nm irodaterület jól megközelíthető, a fővárosba vezető autóút mellett található, amelyen az agglomeráció több mint 10 kisvárosának ingázója halad el nap mint nap. A település egyedülálló módon ötvözi az életminőséget és a hibrid munkavégzéshez szükséges infrastruktúrát, így kiegyensúlyozott alternatívát kínál a mindennapi fővárosi ingázással szemben.

Budaörs a második helyen

Budaörs kiváló budapesti bekötöttségével, erős helyi szolgáltatási és kereskedelmi kínálatával, megbízható infrastruktúrájával, valamint a közeli biatorbágyi Regus központ gyors megközelíthetőségével lett a rangsor második helyezettje. A város különösen vonzó lehet azoknak a szakembereknek, akik a fővároshoz közeli, mégis nyugodtabb, magas életminőségű lakókörnyezetet keresnek.