Enyhülhet a globális olajkáosz? Újraindítottak egy fontos kőolajvezetéket

A február 28-i Irán elleni amerikai-izraeli támadással kirobbantott közel-keleti háború miatt Irak teljesen leállította a napi 3,5 millió hordós exportját, amelyet Bászrán és a Perzsa-öblön keresztül bonyolított, a hatóságok pedig alternatív megoldásokat keresnek a Hormuzi-szoros helyett, amelyet Irán a konfliktus miatt lezárt.
Újraindult az olajszállítás Irak és Törökország között
Az északi-iraki olajmezőket üzemeltető North Oil Company állami kőolajipari vállalat szerdán közleményben jelentette be, hogy szivattyútelepe üzembe lépett, hogy Kirkukból ismét kőolajat szállítsanak a törökországi Ceyhanba, kezdetben napi 250 ezer hordós kapacitással.
Az új megállapodás értelmében Bagdad és az iraki Kurdisztán Regionális Kormányzata (KRG) közös bizottságot hoz létre az export újraindításának felügyeletére, az olajbevételek pedig a szövetségi költségvetésbe kerülnek. A felek biztonsági intézkedésekben is megállapodtak az olajmezők és az exportfolyamat védelmére.
Maszrúr Barzáni kurd miniszterelnök rendkívüli körülményekre hivatkozva jelentette be, hogy a régió a lehető leghamarabb lehetővé teszi a szállítások újraindítását,
és további tárgyalásokat sürgetett a kereskedelmi korlátozások feloldásáról, valamint az olaj- és gázipari vállalatok működésének biztosításáról.
Kulcsfontosságú lépés Irak számára
Az export újraindítása kulcsfontosságú Irak számára, mivel költségvetési bevételeinek mintegy 90 százaléka származik az olajból. Az északi vezetéken keresztül napi 250-300 ezer hordónyi nyersolaj szállítható, ami azonban csak töredéke az ország normál, mintegy 3,5 millió hordós napi exportjának.
A termelés visszaesésének fő oka, hogy az iráni konfliktus miatt gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, amelyen a globális olajkereskedelem mintegy ötöde halad át. Irak déli mezőin a kitermelés mintegy 70 százalékkal esett vissza, napi 1,3 millió hordóra.
A bagdadi parlament felszólította a kormányt, hogy találjon alternatív exportútvonalakat a gazdasági károk mérséklésére, és erősítse meg ellenőrzését az olajtermelés, -szállítás és -elosztás felett. Emellett sürgette az északi vezetékrendszer rehabilitációját is a török export biztosítása érdekében.
Irak egyidejűleg Iránnal is tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy egyes tartályhajók számára korlátozott áthaladást biztosítson a Hormuzi-szoroson,
de rövid távon az északi exportútvonal marad az egyetlen működő alternatíva.
Összeomlott a Közel-Kelet olajipara
A Kirkuk és Ceyhan közötti olajvezeték újraindulása a globális olajpiacon természetesen nem jelent érdemi enyhülést, hiszen annak kapacitása egyelőre mindössze napi 250 ezer hordó, de mindenképpen figyelemre méltó, mert
az olajtermelés és -export mára összeomlott a Közel-Keleten.
A térség olaj- és üzemanyag-exportja februárban napi 25,13 millió hordón állt - írta a Reuters a Kpler adataira hivatkozva. Március közepére ez közel kétharmadával, napi 9,71 millió hordóra zuhant. A Vortexa pedig még aggasztóbb számokat közöl: februárban napi 26,1 millió hordó volt az átlag, ami március közepére mindössze 7,5 millió hordóra esett.
Ahogy beszámoltunk róla, még ennél is rosszabb a helyzet termelést tekintve: a Közel-Keleten mindenki csökkenti a kitermelést – márpedig az olajkutak újraindítása időigényes. A csökkentés oka a korlátozott tárolókapacitás: az exportra szánt hordók egy része valójában tartályhajókra kerül tárolás céljából, nem pedig a vevőkhöz.
A Világgazdaság cikke ezzel kapcsolatban kiemeli: a globális olajkínálat mintegy ötöde súlyosan érintett, és még ha holnap véget is érnének a harcok, időbe telne a normalizálódás.
- Szaúd-Arábiában a csökkentés napi 2–2,5 millió hordó közötti az ING elemzői szerint.
- Az Egyesült Arab Emírségek napi 1,5 millió hordóval,
- Kuvait pedig 1,3 millió hordóval fogta vissza a termelést.
Ez összesen több mint 7 millió hordó kiesést jelent naponta. Összehasonlításképp: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábban napi mintegy 3,7 millió hordós többletet jósolt erre az évre. Ez a többlet mára eltűnt – ha egyáltalán létezett –, sőt a válság miatt további kínálat esett ki.
Az IEA becslése szerint a leállított termelés eléri a napi 10 millió hordót.
Mindez azt jelenti, hogy nincs elegendő fizikai olaj a kereslet kielégítésére. Amikor a kínálat szűk, az árak meredeken emelkednek, és még normalizálódás esetén is időbe telik a visszaesés – még akkor is, ha a magas árak csökkentik a keresletet.