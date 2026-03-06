Irán még hónapokig blokád alatt tarthatja a Hormuzi-szorost – képeken Teherán olcsó szuperfegyvere

Irán dróngyártási kapacitása körülbelül havi 10 ezer darab gyártására elegendő, állítja a Centre for Information Resilience, egy nonprofit kutatócsoport, amelyet a Nagy-Britannia Külügyminisztériuma finanszíroz. És bár a hírszerzési források és katonai elemzők szerint kevésbé világos, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság meddig bírja fenntartani a tüzet, nem kizárt, hogy a konfliktus akár még hónapokig is elhúzódhat – írta a Reuters.

Egy iráni rakéta füstcsíkjai láthatók az égen Jeruzsálem felett, miután az iráni fegyveres erők 2026. március 1-jén bejelentették az Izrael és az Egyesült Államok régióbeli érdekeltségeit célzó újabb rakéta- és dróntámadási hullámot Fotó: Photo by Gazi Samad / Anadolu via AFP

Az iráni dróntámadások még hónapokig megzavarhatják a Hormuzi-szorost

Az izraeli hadsereg becslései szerint irán rakétakészlete kb. 2500, míg más elemzők szerint akár 6000 darabos is lehet.

Az iráni fegyverkészlet fennmaradó mennyisége pedig kulcsfontosságú tényező a háború lefolyásának meghatározásában.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legszűkebb tengeri átjárója, emellett pedig a geopolitikai feszültségek és az olajárakat befolyásoló tényezők gyűjtőpontja. A világszerte szállított olaj mintegy 20 százaléka, többek között Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből, Irakból, Kuvaitból és Iránból, ezen a szoroson keresztül jut el a célállomásra. Ehhez jön még a Katarból érkező nagy mennyiségű cseppfolyósított földgáz is. Bár Irán korábban többször is fenyegetőzött a lezárással, eddig még nem került sor komolyabb blokádra. Egészen mostanáig. Az elhúzódó blokád pedig az energiahordozók hiányán keresztül súlyos világgazdasági válságot is elindíthat – számolt be róla a CNBC. A Hormuzi-szoros meghosszabbított lezárása szó szerint felforgatná a globális energiapiacokat és valószínűleg súlyos következményekkel jár majd: az olajárrobbanáson kívül, a tőzsdék megingását, inflációt, valamint globális ellátásilánc-problémákat is előidézhet.

Bizonyítja ezt, hogy

az energiaárak már a héten megugrottak: a Brent nyersolaj ára 12%-kal, az európai földgáz referenciaára pedig eddig mintegy 50%-kal emelkedett.

„Irán nem fog könnyen vagy gyorsan megbukni, megvannak az eszközeik ahhoz, hogy veszélyessé tegyék a kereskedelmi forgalom áthaladását Hormuzon” – mondta Bob McNally, a Rapidan Energy Group elnöke.