Szombaton is drágul az üzemanyag – eláruljuk, jöhet-e hazánkban a benzinárstop

Tegnap, 12:25
Megállíthatatlannak tűnik az üzemanyagok drágulása. Az iráni háború következményeként szombattól a benzin és a gázolaj ára is tovább emelkedik, és a helyzet várhatóan csak rosszabb lesz.
Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően. A benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe. Amíg az iráni konfliktus nem csillapodik, az üzemanyagárak növekedése sem fog megállni. Az olaj drágulása a benzinkutaknál meglehetősen gyorsan megjelenik, míg a többi terméknél ez a hatás lassabb, fokozatosabban gyűrűzhet be.

A hétvége óta tartó iráni háború miatt világszerte egyre súlyosabb az üzemanyagkrízis

A közel-keleti konfliktus egyre idegesebbé teszi az olajpiacokat, ami mind több országban vált ki üzemanyagár-emelkedést. 

A holtankoljak.hu adatai szerint 2026. 03. 06-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 614 Ft/liter

Orbán Viktor elmondta, mikor vezetnek be újra benzinárstopot Magyarországon

A miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában úgy fogalmazott, hogy béljóslás lenne megmondani, meddig drágulhat még hazánkban az üzemanyag, tekintve, hogy a háttérben kettős hatás áll: az iráni háború, valamint az orosz olaj elzárása Magyarországtól.

Amennyiben a helyzet tarthatatlanná válna Magyarországon, be fognak avatkozni az árképzésbe,

most ezt a kereskedők és a vevők alakítják, a piac dönti el. De ha ez elviselhetetlenné válik, és a gazdasági egyensúly megrendül, állami eszközökkel fognak beavatkozni. Volt már erre példa 2022-ben.

 

