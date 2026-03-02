Holnaptól már a kutakon is érezhetjük az USA és Irán háborúját

Hírlevél
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára. A Hormuzi-szorosról gyakran úgy tartják, hogy Irán ütőkártyája, amivel sakkban tudja tartani a globális olajpiac jelentős részét. A szoros ugyanis a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Ezért is olyan valószínű, hogy a holnapi áremelkedés csupán a kezdetet jelenti.
benzingázolajüzemanyag

Szombaton katonai csapások indultak Irán ellen, a háború hatása pedig már most érezhető az üzemanyagárakon. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten – írja a Holtankoljak.hu

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Irán és USA háborúja: súlyos üzemanyagár-emelkedést hozhat

Noha keddtől a benzin ára még nem változik, valószínűleg az emelkedésre már itt sem kell sokat várni.

2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 

 

