Holnaptól már a kutakon is érezhetjük az USA és Irán háborúját

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára. A Hormuzi-szorosról gyakran úgy tartják, hogy Irán ütőkártyája, amivel sakkban tudja tartani a globális olajpiac jelentős részét. A szoros ugyanis a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb útvonala. Ezért is olyan valószínű, hogy a holnapi áremelkedés csupán a kezdetet jelenti.
Szombaton katonai csapások indultak Irán ellen, a háború hatása pedig már most érezhető az üzemanyagárakon. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten – írja a Holtankoljak.hu
Irán és USA háborúja: súlyos üzemanyagár-emelkedést hozhat
Noha keddtől a benzin ára még nem változik, valószínűleg az emelkedésre már itt sem kell sokat várni.
2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 565 Ft/liter
- Gázolaj: 590 Ft/liter
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!