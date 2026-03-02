Holnaptól már a kutakon is érezhetjük az USA és Irán háborúját

Szombaton katonai csapások indultak Irán ellen, a háború hatása pedig már most érezhető az üzemanyagárakon. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten – írja a Holtankoljak.hu

Irán és USA háborúja: súlyos üzemanyag ár emelkedést hozhat

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Noha keddtől a benzin ára még nem változik, valószínűleg az emelkedésre már itt sem kell sokat várni.

2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: