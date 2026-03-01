Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva kirohanás: ukrán politológus fenyegette és sértegette Orbán Viktort

Hihetetlen!

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

iráni konfliktus

Az iráni konfliktus évtizedek óta nem látott válságba sodorta az olajpiacot, elszállhatnak az olajárak

31 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok és Izrael katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyre megérkeztek az iráni válaszcsapások, egyre szélesedő konfliktusba sodorva a Közel-Keletet. Az iráni konfliktus miatt a globális energiapiacok évtizedek óta az egyik legsúlyosabb sokkhatás előtt állnak, és egyes elemzői várakozások szerint a Brent típusú olaj jelenlegi 73 dolláros hordónkénti ára felmehet akár 100 dollárra is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iráni konfliktuskőolajexportIránHormuzi-szorosolajár

A globális energiapiacok évtizedek óta az egyik legsúlyosabb sokkhatás előtt állnak, mivel az Irán elleni közös amerikai és izraeli csapások, valamint Teherán válaszul indított rakétatámadásai, az Öböl-térségben megzavarják a világ legfontosabb termelő régiójából érkező olajexportot. A zavar mértékét valószínűleg az iráni konfliktus időtartama fogja meghatározni, de jelenleg a fenyegetés és a bizonytalanság már elegendő ahhoz, hogy súlyosan befolyásolja a azt a szállítási útvonalat, amelyen a globális olajkészletek 20 százaléka halad keresztül, ami naponta közel 20 millió hordó nyersolajat és finomított termékeket jelent.

iráni konfliktus, Teherán, Irán, konfliktus, Iránkonfliktus, Egyesült Államok, Izrael, EgyesültÁllamokIzraelIránkonfliktus, A plume of smoke rises near Erbil International Airport in Erbil on March 1, 2026. Loud explosions were heard early on March 1 near Erbil airport, which hosts US-led coalition troops in Iraq's autonomous Kurdistan region, an AFP journalist said. (Photo by Shvan HARKI / AFP)
Felkavaró képek az iráni konfliktusról: füstfelhő az Erbili Nemzetközi Repülőtér közelében 2026. március 1-jén
Fotó:   / Shvan HARKI / AFP

Meddig eszkalálódhat az iráni konfliktus?

Gyors megoldás hiányában az olajárak valószínűleg meredeken emelkedni fognak, amikor hétfő reggel megkezdődik a kereskedés. A Brent nyersolaj referenciaára az elmúlt hetekben hordónként körülbelül 70 dollárra emelkedett, ami 2025 augusztusa óta a legmagasabb érték, mivel a befektetők már elkezdték beárazni a közel-keleti katonai konfrontációt.

A helyi hírek szerint ráadásul már bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, ugyanis Irán lezárta a Hormuzi-szorost: amerikai és brit lapok értesülései szerint helyi hajózási cégek kaptak ilyen üzeneteket az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesttől. Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton szintén arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”.

A Reuters szerint 

az eszkaláció globális ellátási sokkot, meredeken emelkedő energiaárakat és fokozódó piaci bizonytalanságot hozhat, a konfliktus hatásai messze túlnyúlnak a térségen.

 Annak a kockázata, hogy a tartályhajók Hormuztól északra az Öbölben rekedhetnek, vagy hogy a hajókat célba vehetik, már önmagában is elegendő ahhoz, hogy a termelők, a kereskedők és a szállítmányozók újragondolják az olaj és az LNG szállítását. A Reuters arról számolt be, hogy egyes olajóriások és kereskedőházak több napra felfüggesztették a szoroson keresztüli szállítmányokat.

A tartályhajók fuvardíjai, amelyek már amúgy is emelkedtek a feszültségek fokozódásával, várhatóan tovább növekednek. A Közel-Keletről Kínába tartó hatalmas méretű nyersolajszállító hajók referenciadíjai több mint megháromszorozódtak az év eleje óta, ami egyrészt a megnövekedett kockázatot, másrészt a szoroson való átkelést vállaló hajók számának csökkenését tükrözi.

Teherán, 2026. február 28. Légicsapás füstoszlopát nézik emberek Teheránban 2026. február 28-án, amelynek reggelén Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy Izrael megelőző csapást mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök egyidejűleg közölte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen, és megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát. MTI/AP
Légicsapás füstoszlopa Teheránban 2026. február 28-án
Fotó: MTI/AP

Az egyik kulcskérdés az, hogy milyen gyorsan tudja az amerikai hadsereg biztosítani a hajózási útvonalakat a Perzsa(vagy: Arab)-öbölben és a Hormuzi-szorosban. Bár Irán valószínűleg nem nem képes hosszú időre lezárni a szorost, ideiglenesen meg tudja zavarni a forgalmat. 

Irán már többször megzavarta a forgalmat a Hormuzi-szorosban

Az ilyen taktika nem lenne példa nélküli. 

  • Az 1980-as évekbeli iráni-iraki háború alatt Irán megtámadta a kereskedelmi hajókat és az amerikai haditengerészeti hajókat, ami arra késztette Ronald Reagan elnököt, hogy amerikai erőket vessen be a tankhajók kíséretére.
  •  A közelmúltban, 2007 végén és 2008 elején ismételt összecsapásokra került sor az iráni és az amerikai haditengerészeti erők között. 
  • 2023 áprilisában pedig az iráni haditengerészet több mint egy évre lefoglalta a Chevron által bérelt Advantage Sweet nyersolajszállító tartályhajót az Ománi-öbölben. 

A globális olajpiac ma ugyanakkor viszonylag jól ellátott, miután az Egyesült Államok, Brazília, Kanada és más országok termelése az elmúlt években megnőtt. Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre, szintén nem tétlenkedett a kínálati kockázatok miatt. Az elmúlt napokban a királyság növelte a nyersolaj-szállítmányokat, amelyek februárban várhatóan meghaladták a napi 7 millió hordót, ami a Kpler hajózási elemző cég szerint a 2023 áprilisa óta legmagasabb érték.

Az amerikai és izraeli csapások mértéke, valamint Trump éles hangú kommunikációja arra utal, hogy Washington tartós katonai beavatkozásra készül. Ma még nem lehet megjósolni az eszkaláció mértékét, de a Reuters összeálítása alapján az már kijelenthető, hogy a konfliktus a jelenlegi már állás szerint is évtizedek óta nem látott zavart okozhat a Közel-Keletről érkező létfontosságú energiaellátásban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!