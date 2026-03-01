Az iráni konfliktus évtizedek óta nem látott válságba sodorta az olajpiacot, elszállhatnak az olajárak

A globális energiapiacok évtizedek óta az egyik legsúlyosabb sokkhatás előtt állnak, mivel az Irán elleni közös amerikai és izraeli csapások, valamint Teherán válaszul indított rakétatámadásai, az Öböl-térségben megzavarják a világ legfontosabb termelő régiójából érkező olajexportot. A zavar mértékét valószínűleg az iráni konfliktus időtartama fogja meghatározni, de jelenleg a fenyegetés és a bizonytalanság már elegendő ahhoz, hogy súlyosan befolyásolja a azt a szállítási útvonalat, amelyen a globális olajkészletek 20 százaléka halad keresztül, ami naponta közel 20 millió hordó nyersolajat és finomított termékeket jelent.

Felkavaró képek az iráni konfliktusról: füstfelhő az Erbili Nemzetközi Repülőtér közelében 2026. március 1-jén

Fotó: / Shvan HARKI / AFP

Meddig eszkalálódhat az iráni konfliktus?

Gyors megoldás hiányában az olajárak valószínűleg meredeken emelkedni fognak, amikor hétfő reggel megkezdődik a kereskedés. A Brent nyersolaj referenciaára az elmúlt hetekben hordónként körülbelül 70 dollárra emelkedett, ami 2025 augusztusa óta a legmagasabb érték, mivel a befektetők már elkezdték beárazni a közel-keleti katonai konfrontációt.

A helyi hírek szerint ráadásul már bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, ugyanis Irán lezárta a Hormuzi-szorost: amerikai és brit lapok értesülései szerint helyi hajózási cégek kaptak ilyen üzeneteket az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesttől. Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton szintén arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”.

A Reuters szerint

az eszkaláció globális ellátási sokkot, meredeken emelkedő energiaárakat és fokozódó piaci bizonytalanságot hozhat, a konfliktus hatásai messze túlnyúlnak a térségen.

Annak a kockázata, hogy a tartályhajók Hormuztól északra az Öbölben rekedhetnek, vagy hogy a hajókat célba vehetik, már önmagában is elegendő ahhoz, hogy a termelők, a kereskedők és a szállítmányozók újragondolják az olaj és az LNG szállítását. A Reuters arról számolt be, hogy egyes olajóriások és kereskedőházak több napra felfüggesztették a szoroson keresztüli szállítmányokat.