Az iráni konfliktus évtizedek óta nem látott válságba sodorta az olajpiacot, elszállhatnak az olajárak

A globális energiapiacok évtizedek óta az egyik legsúlyosabb sokkhatás előtt állnak, mivel az Irán elleni közös amerikai és izraeli csapások, valamint Teherán válaszul indított rakétatámadásai, az Öböl-térségben megzavarják a világ legfontosabb termelő régiójából érkező olajexportot. A zavar mértékét valószínűleg az iráni konfliktus időtartama fogja meghatározni, de jelenleg a fenyegetés és a bizonytalanság már elegendő ahhoz, hogy súlyosan befolyásolja a azt a szállítási útvonalat, amelyen a globális olajkészletek 20 százaléka halad keresztül, ami naponta közel 20 millió hordó nyersolajat és finomított termékeket jelent.
Meddig eszkalálódhat az iráni konfliktus?
Gyors megoldás hiányában az olajárak valószínűleg meredeken emelkedni fognak, amikor hétfő reggel megkezdődik a kereskedés. A Brent nyersolaj referenciaára az elmúlt hetekben hordónként körülbelül 70 dollárra emelkedett, ami 2025 augusztusa óta a legmagasabb érték, mivel a befektetők már elkezdték beárazni a közel-keleti katonai konfrontációt.
A helyi hírek szerint ráadásul már bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, ugyanis Irán lezárta a Hormuzi-szorost: amerikai és brit lapok értesülései szerint helyi hajózási cégek kaptak ilyen üzeneteket az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesttől. Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton szintén arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”.
A Reuters szerint
az eszkaláció globális ellátási sokkot, meredeken emelkedő energiaárakat és fokozódó piaci bizonytalanságot hozhat, a konfliktus hatásai messze túlnyúlnak a térségen.
Annak a kockázata, hogy a tartályhajók Hormuztól északra az Öbölben rekedhetnek, vagy hogy a hajókat célba vehetik, már önmagában is elegendő ahhoz, hogy a termelők, a kereskedők és a szállítmányozók újragondolják az olaj és az LNG szállítását. A Reuters arról számolt be, hogy egyes olajóriások és kereskedőházak több napra felfüggesztették a szoroson keresztüli szállítmányokat.
A tartályhajók fuvardíjai, amelyek már amúgy is emelkedtek a feszültségek fokozódásával, várhatóan tovább növekednek. A Közel-Keletről Kínába tartó hatalmas méretű nyersolajszállító hajók referenciadíjai több mint megháromszorozódtak az év eleje óta, ami egyrészt a megnövekedett kockázatot, másrészt a szoroson való átkelést vállaló hajók számának csökkenését tükrözi.
Az egyik kulcskérdés az, hogy milyen gyorsan tudja az amerikai hadsereg biztosítani a hajózási útvonalakat a Perzsa(vagy: Arab)-öbölben és a Hormuzi-szorosban. Bár Irán valószínűleg nem nem képes hosszú időre lezárni a szorost, ideiglenesen meg tudja zavarni a forgalmat.
Irán már többször megzavarta a forgalmat a Hormuzi-szorosban
Az ilyen taktika nem lenne példa nélküli.
- Az 1980-as évekbeli iráni-iraki háború alatt Irán megtámadta a kereskedelmi hajókat és az amerikai haditengerészeti hajókat, ami arra késztette Ronald Reagan elnököt, hogy amerikai erőket vessen be a tankhajók kíséretére.
- A közelmúltban, 2007 végén és 2008 elején ismételt összecsapásokra került sor az iráni és az amerikai haditengerészeti erők között.
- 2023 áprilisában pedig az iráni haditengerészet több mint egy évre lefoglalta a Chevron által bérelt Advantage Sweet nyersolajszállító tartályhajót az Ománi-öbölben.
A globális olajpiac ma ugyanakkor viszonylag jól ellátott, miután az Egyesült Államok, Brazília, Kanada és más országok termelése az elmúlt években megnőtt. Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb olajexportőre, szintén nem tétlenkedett a kínálati kockázatok miatt. Az elmúlt napokban a királyság növelte a nyersolaj-szállítmányokat, amelyek februárban várhatóan meghaladták a napi 7 millió hordót, ami a Kpler hajózási elemző cég szerint a 2023 áprilisa óta legmagasabb érték.
Az amerikai és izraeli csapások mértéke, valamint Trump éles hangú kommunikációja arra utal, hogy Washington tartós katonai beavatkozásra készül. Ma még nem lehet megjósolni az eszkaláció mértékét, de a Reuters összeálítása alapján az már kijelenthető, hogy a konfliktus a jelenlegi már állás szerint is évtizedek óta nem látott zavart okozhat a Közel-Keletről érkező létfontosságú energiaellátásban.