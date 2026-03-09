Megvan az új iráni vezető, ami azonnal 115 dollár fölé lökte az olaj árát

Hírlevél
Az Iránnal folytatott, egyre súlyosbodó amerikai–izraeli háború miatt az olajárak ma reggelre már 115 dollár fölé is emelkedtek hordónként. Valószínűleg az új iráni vezető személye is lökhetett az árakon, amelyek az elmúlt héten már több mint 20 százalékkal emelkedtek, elérve a 2022 júliusa óta nem látott szintet.
A már több mint egy hete zajló iráni háború miatt a régió néhány nagyobb olajtermelője kénytelen volt csökkenteni a kínálatát, és a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás elhúzódó zavaraival kapcsolatos aggodalmak pedig a befektetőket is megrendítették: hétfőn a világ kötvényeinek árfolyama is bezuhant. Különösen az ázsiai piacokon érződött a negatív hangulat –  számolt be róla a Reuters. „Ez a pénzügyi piacokon uralkodó káosz a Hormuzi-szorosról szól... Ez az olajválság addig nem fog véget érni, amíg a hajók szabadon nem hajózhatnak át a szoroson” – mondta Ed Yardeni, a New York-i Yardeni Research munkatársa.

„Az olajár emelkedése egyértelműen a konfliktus időtartamával kapcsolatos bizonytalanság függvénye” – nyilatkozta George Boubouras, a K2 Asset Management kutatási vezetője, megjegyezve, hogy a magasabb olajárak visszahúzzák a jövőbeli globális növekedést, és inflációs hatásúak lehetnek. 

A Rystad Energy független kutatóintézet szerint naponta jellemzően nagyjából 15 millió hordó nyersolajat – a világ olajtermelésének mintegy 20%-át – szállítanak a Hormuzi-szoroson keresztül. Az iráni rakéta- és dróntámadások fenyegetése pedig gyakorlatilag megakadályozta a tankhajók áthaladását a szoroson

Az olajárak hajnalban már hordónként közel 120 dollárra is fel szöktek, mielőtt 115 dollár körülire visszaestek volna.

Az olaj- és földgázárak emelkedése az üzemanyagárakat is felhajtja, ami más iparágakra is átterjed,

az emelkedés eddig leginkább az ázsiai gazdaságokat rázta meg, amelyek különösen sebezhetőek a közel-keleti importtól való erős függőségük miatt. A Brent és az amerikai nyersolaj határidős árfolyama utoljára 2022-ben volt a jelenlegi szint közelében, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát – számolt be róla az Israel Times.

A befektetők számára a nyersolaj akkor kezd valódi makrogazdasági aggodalomra okot adó tényezővé válni, amikor az már nem egy egynapos emelkedés, hanem beépül az inflációba, a haszonkulcsokba és a politikai várakozásokba. A politikánál maradva ráadásul az sem tett jót az olajáraknak, hogy kiderült, ki lett Ali Hamenei utóda.

Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé Modzstaba Hamenei ajatollahot nevezte ki, aki a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah fia. 

A kinevezés az iráni keményvonalas vezetés folytonosságát jelzi, és aláássa mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Izrael törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet – írta a Reuters.

Emelkednek az árak, Európa nem mondhat le ebben a helyzetben az olcsó orosz energiáról. Ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései ilyen körülmények között elfogadhatatlanok.

 

