Megvan az új iráni vezető, ami azonnal 115 dollár fölé lökte az olaj árát

A már több mint egy hete zajló iráni háború miatt a régió néhány nagyobb olajtermelője kénytelen volt csökkenteni a kínálatát, és a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás elhúzódó zavaraival kapcsolatos aggodalmak pedig a befektetőket is megrendítették: hétfőn a világ kötvényeinek árfolyama is bezuhant. Különösen az ázsiai piacokon érződött a negatív hangulat – számolt be róla a Reuters. „Ez a pénzügyi piacokon uralkodó káosz a Hormuzi-szorosról szól... Ez az olajválság addig nem fog véget érni, amíg a hajók szabadon nem hajózhatnak át a szoroson” – mondta Ed Yardeni, a New York-i Yardeni Research munkatársa.

Az új iráni vezető személye is tovább lökte az olajárat. Fotó: - / Iranian Army office

„Az olajár emelkedése egyértelműen a konfliktus időtartamával kapcsolatos bizonytalanság függvénye” – nyilatkozta George Boubouras, a K2 Asset Management kutatási vezetője, megjegyezve, hogy a magasabb olajárak visszahúzzák a jövőbeli globális növekedést, és inflációs hatásúak lehetnek.

A Rystad Energy független kutatóintézet szerint naponta jellemzően nagyjából 15 millió hordó nyersolajat – a világ olajtermelésének mintegy 20%-át – szállítanak a Hormuzi-szoroson keresztül. Az iráni rakéta- és dróntámadások fenyegetése pedig gyakorlatilag megakadályozta a tankhajók áthaladását a szoroson.

Az olajárak hajnalban már hordónként közel 120 dollárra is fel szöktek, mielőtt 115 dollár körülire visszaestek volna.

Az olaj- és földgázárak emelkedése az üzemanyagárakat is felhajtja, ami más iparágakra is átterjed,

az emelkedés eddig leginkább az ázsiai gazdaságokat rázta meg, amelyek különösen sebezhetőek a közel-keleti importtól való erős függőségük miatt. A Brent és az amerikai nyersolaj határidős árfolyama utoljára 2022-ben volt a jelenlegi szint közelében, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát – számolt be róla az Israel Times.

A befektetők számára a nyersolaj akkor kezd valódi makrogazdasági aggodalomra okot adó tényezővé válni, amikor az már nem egy egynapos emelkedés, hanem beépül az inflációba, a haszonkulcsokba és a politikai várakozásokba. A politikánál maradva ráadásul az sem tett jót az olajáraknak, hogy kiderült, ki lett Ali Hamenei utóda.

Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé Modzstaba Hamenei ajatollahot nevezte ki, aki a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah fia.

A kinevezés az iráni keményvonalas vezetés folytonosságát jelzi, és aláássa mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Izrael törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet – írta a Reuters.