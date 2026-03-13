Újabb drasztikus fordulat az Adria-vezeték ügyében

Újabb feljelentést nyújtott be a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál: ezúttal a Janaf visszaélésszerű árképzési gyakorlatát támadja. A Janaf tartósan és következetesen visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat, amelyet objektív indokok nem támasztanak alá. A Janaf az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után, annak ellenére, hogy a Mol-csoport által megrendelt mennyiség másfélszeresére nőtt, a Janaf jelentősen, közel kétszeresére emelte díját, és ezt a túlzott árszintet a következő években is fenntartotta. Immár négy éve nem ad megalapozott indoklást a díjemelésekre és továbbra is megtagadja az árazás alapjául szolgáló költségtényezőkre vagy módszertanra vonatkozó információk közzétételét.

Vágólapra másolva!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!