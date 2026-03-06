Itt a nagy bejelentés az Adria-vezetékről, erre várt mindenki

A mintegy 10 hónapig tartó, több elemből álló tesztsorozat nem áll meg a vezeték kapacitásának vizsgálatánál. A felek arra is kíváncsiak, hogy a horvátországi olajszállítási logisztikai folyamat egésze hogyan teljesít majd. Ezért a vezeték kapacitásán túl megvizsgálják többek között a kikötői kapacitást, a kitárolási képességet és gyorsaságot, illetve a kőolajkeverési képességeket. A teljes körű tesztsorozatot egy nemzetközi és független megfigyelőcsapat bevonásával hajtják végre. A Mol amerikai, a Janaf pedig német szakértőket von be a feladatba.

A Janaf terminálja Omišalj kikötőjében

Fotó: Wikipedia Commons

A Janaf megindítja az Adria-vezeték tesztelését

A Mol szerint a régiós ellátásbiztonság szempontjából előremutató lépés az alapos és szakszerű tesztelés elindítása: mindenkinek az az érdeke, hogy az ellentmondásos tesztek és a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. 2023 óta ugyanis a horvátországi megszólalások 11 és 15 millió tonna közé teszik az Adria-vezeték éves kapacitását, miközben a vezetékszakaszon 2,2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak.

2027 elején, az egyéves tesztsorozat kiértékelése után véget érhet a vita és bizonytalanság, és látni fogjuk, mi kell ahhoz, hogy az Adria-vezeték végre teljes értékű útvonal legyen

– írja a Mol közleménye.

Egyúttal, a Mol-csoport még mindig nem rendelkezik érvényes szállítási szerződésre a 2026-os évre, a szerződéses folyamat elhúzódása jogbizonytalansággal tetőzi a meglévő ellátási problémákat.

Ezenfelül a Mol és a Slovnaft azt is két hete várja, hogy a Janaf, illetve a horvát szakhatóságok is állást foglaljanak arról, hogy a Janaf átengedi-e a nem szankcionált és minden nemzetközi előírásnak, szankciónak megfelelő orosz kőolajszállítmányt. A magyar és szlovák szakhatósági engedélyeket a vállalat már eljuttatta a horvát partnernek.

Főbb horvátországi megszólalások az Adria-vezeték kapacitásáról, 2023-2026