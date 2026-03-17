Elindult az „Amazon-gyilkos” webáruház, a Temut sem kímélné

A JD.com egyszerre hat új európai piacra lép be a Joybuy platformmal, ezek között van az Egyesült Királyság és Németország is. A vásárlási platform azt ígéri, hogy a náluk kapható termékek jó minőségűek lesznek, és fő előnyükként az árak mellett a gyors, akár napon belüli kiszállítást jelölik meg.

Hat európai piacon jelenik meg egyszerre a Joybuy (illusztráció)

Ebben ígér mást a Joybuy a Temuhoz és a Sheinhez képest

Míg a Temu, Shein, AliExpress üzleti modellje a közvetlen Kínából való szállításra épült – innen mozdultak el a saját raktárkészlet irányába –, addig a JD.com már eleve saját, helyi raktárakkal, és saját logisztikával fut neki a versenynek, és annak, hogy tartani tudja nagyon alacsonyra ígért szállítási idejét.

Abban azonban lehetnek eltérések, hogy melyik országban pontosan mennyi lesz ez az ígért, extrém alacsony idő. A vállalat most másnapi kiszállítást kínál majd mintegy 17 millió brit háztartásba az Egyesült Királyságban, amit új logisztikai megoldásokkal és elosztóközpontokkal támogatnak Milton Keynesben és Lutonban – írja a brit piacról a Retail Gazette.

A vállalat korábban már vizsgálta a brit piacra való belépést, aminek stratégiája a felvásárlás lett volna. Ám 2024-ben a vállalat felhagyott a Currys esetleges akvizíciójára vonatkozó terveivel. A Sainsbury's-Argos tárgyalásokat is leállították tavaly, abban az ügyletben egy jellemzően élelmiszer-kiskeresedő és egy műszakicikk-árusító szétválása volt a tét, a JD.com az Argos-ra aspirált, ám végül a Sainsbury's a kezdetük után szinte azonnal lefújta a tárgyalásokat.

A JD.com végül úgy döntött, hogy kiépíti saját jelenlétét a piacon.

Az átszámolva 13 ezer milliárd forintos éves forgalmat bonyolító kiskereskedő azt nyilatkozta, hogy „logisztikai infrastruktúrája lehetővé teszi a gyors teljesítést, miközben versenyképes árakat tart fenn több termékkategóriában”. Európában most a holland, francia, belga, illetve a luxemburgi piacon is megjelenik a Joybuy.

A hírnek azért is van jelentősége, mert miként az Origón megírtuk, a Media Markt üzletláncot is birtokoló Ceconomy nevű vállalatban a JD.com többségi tulajdont szerzett, ezzel összefüggésben pedig csomagkiszállító szolgáltatást indít Európában. A JoyExpress nevű szolgáltatás azonban egyelőre épp az említett, Európában most startoló Joybuy platformot fogja egyelőre kiszolgálni.