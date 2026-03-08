Autószalonból lesz a világ egyik legmodernebb múzeuma

Újjászületik egy 90 éves modernista brüsszeli épület, amely egykor a Citroën garázsának és autószalonjának adott otthont, ezzel a Kanal-Pompidou a belga főváros első kortárs és modern művészeti múzeuma lesz.

Korábban a Citroën garázsának és autószalonjának adott otthont a Kanal-Pompidou

Fotó: Jean-Luc Flémal / BELGA MAG / Belga / AFP

Különleges kiállításokat ígér a Kanal-Pompidou

A 40.000 négyzetméteres komplexum 10 kiállítással nyílik meg, köztük 350 darabbal olyan művészektől, mint Henri Matisse, Pablo Picasso és Piet Mondrian, melyeket – 2030-ig felújítás miatt zárva tartó – a párizsi Center Pompidou adott kölcsön.

Egy másik nyitókiállítás az afrikai nők gyarmati kizsákmányolásával foglalkozik majd, valamint egy előadótérben és nagy ipari terekben monumentális műalkotások is helyet kapnak.

Az épület kiváló példa a régebbi épületek adaptív újrafelhasználására, ez esetben az ipari Art Deco struktúráját mentették át.

Az ötemeletes, 1930-as évekbeli gyárépületben nagyon világos és szellős terek fogadják a látogatókat.

A novemberben megnyíló múzeum egy tervezett kulturális negyed része, és magában foglal majd egy játszóteret, nyilvános könyvtárat, pékséget és tetőtéri éttermet is.

Amint arról beszámoltunk, a Néprajzi Múzeum, amely 2022-ben költözött új, ikonikus épületébe a Városligetben, alapításának 154. évfordulóján egész napos, ingyenes programsorozattal várta az érdeklődőket március 5-én. Az intézmény nemcsak Magyarország, hanem Európa egyik legjelentősebb néprajzi központja is. A múzeum az elmúlt évben négy rangos nemzetközi díjat nyert, 2026-ban pedig az European Museum of the Year Award elismerésre is jelölték, miközben ZOOM katalógus bronzdíjat kapott az amerikai International Design Awardson.