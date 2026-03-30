Letarolta a szél a fél országot: milliós károk mindenhol, mi a teendő a kárbejelentéssel?

A második legtöbb lakásbiztosítást kezelő társasághoz hétfő délig közel 1000 kárbejelentés érkezett a hétvégi szeles időjárás kapcsán, és továbbra is folyamatosan, nagy számban jelentik be ügyfeleik a károkat. Mivel a tapasztalatok szerint a bejelentések még a következő napokban is tömegével várhatók, így összességében a Groupama Biztosító a csütörtök óta tartó szélviharok vonatkozásában akár többezres bejelentésre számít, melyek kárösszege elérheti a több száz milliós nagyságrendet.

Érdemes minél hamarabb megtenni a kárbejelentést

A bejelentések legnagyobb számban Vas és Zala vármegyékből érkeztek – elsősorban Szombathelyről, Zalaegerszegről, Lentiből, Nagykanizsáról és Becsehelyről. A szélvihar sok helyen megbontotta a tetőket, vagy leszakított egyes épületelemeket, udvaron elhelyezett tárgyakat kapott fel és azt nekisodorva okozott kárt vagyontárgyakban. A helyenként orkán erejű szél fákat döntött ki, illetve udvaron lévő kerti pavilonokat, növényeket tépázott meg.

„Azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy minél előbb tegyék meg bejelentésüket, és erre elsősorban az egyszerű online felületünket ajánljuk. A helyreállítási munkálatok megkezdése előtt pedig készítsenek fényképeket a károkról, mert ez nagyban segítheti a gyors kárfelmérést és kifizetést” – hívta fel a figyelmet Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója.

A biztosítótársaság szakemberei folyamatosan végzik a károk felmérését. A bejelentett károkat gyorsított ütemben, gyakran már a szemle napján, vagy az azt követő napon kifizetik, nagyobb károknál pedig szükség esetén kárelőleget fizet a társaság. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy lehetővé tegye a még gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézést – közölték.