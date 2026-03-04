Súlyos bejelentést tett Katar: ezzel fékezhetetlenné vált a globális energiasokk

A QatarEnergy szerdai közleményében vis maiort hirdetett a cseppfolyósított földgáz szállítmányaira, miután az amerikai és izraeli csapatok Irán elleni háborúja közepette támadások érték a katari termelési létesítményeit. A vis maior egy olyan záradék, amely mentesíti a feleket a felelősség alól, ha a szállítási kötelezettségek teljesítésének elmulasztása rajtuk kívül álló események miatt következik be.

Katar a globális LNG-export körülbelül egyötödét teszi ki, amelynek teljes egésze a Hormuzi-szoroson keresztül halad át (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

A katari export akadozása közvetlenül szűkítheti az Európába irányuló kínálatot

Katar állami tulajdonú vállalata még hétfőn jelentette, hogy leállítja az LNG és a kapcsolódó termékek termelését a Ras Laffan ipari városban található létesítmények elleni támadások miatt - számolt be róla a Reuters. A drónt a katari védelmi minisztérium szerint Iránból indították. A QatarEnergy létesítménye – amely a globális kínálat mintegy ötödét adja – már aznap leállt, kedden pedig több kapcsolódó feldolgozott termék gyártását is felfüggesztették. A QatarEnergy 80,97 millió tonna LNG-t szállított 2025-ben.

Az LNG-kiesés mértéke és időtartama kulcskérdéssé vált a piacon, mivel a katari export akadozása közvetlenül szűkítheti az Európába irányuló kínálatot, tovább fokozva az árnyomást.

További probléma, hogy Irán hétfőn lezárta a Hormuzi-szorost, amely Katar egyik kulcsfontosságú exportútvonala. Az iráni vezetés az elmúlt napokban azokat az öböl menti arab országokat támadta, amelyek amerikai katonai létesítményeket rejtenek.

A közel-keleti háború néhány nap alatt újabb globális energiasokkot indított el

Az LNG-termelés kiesése már közel ötven százalékkal emelte az európai gázárakat, a Brent olaj jegyzése pedig meredeken közelít a száz dolláros szinthez. A közel-keleti harcok miatti drágulás már a hazai üzemanyagárakban is megjelent, miközben a konfliktus rámutat arra, mekkora gazdasági kockázatot jelent az energiaimport bizonytalansága.