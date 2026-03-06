Már a kanyarban a 150 dolláros olajár. A közel-keleti háború térdre kényszerítheti a világgazdaságot

Katar energiaügyi minisztere figyelmeztetett, hogyha nem lesz vége hamarosan az iráni háborúnak a hordónkénti olaj ára akár meg is megduplázódhat, meghaladhatja a 150 dollárt, ami az egész világgazdaságot válságba döntheti.

Katar: a közel-keleti konfliktus új energiaválsághoz vezethet (Illusztráció)

Fotó: - / AFP

Katar: a közel-keleti konfliktus új energiaválsághoz vezethet

Jelenleg az olaj hordónkénti ára már a 90 dollárt közelíti. Ma reggel újabb 6 százalékkal emelkedett, míg az olajár az év nagy részében hordónként 60-65 dollár körül mozgott. Saad al-Kaabi a Financial Times-nak úgy nyilatkozott, hogy a közel-keleti konfliktus új energiaválsághoz vezethet, a miniszter szerint ha a háború még néhány hétig folytatódik,

a világgazdasági növekedés visszaesik. Mindenhol emelkedni fog az energia ára. Egyes termékekből hiány alakul ki, és láncreakció indul el: a gyárak nem tudnak majd szállítani.

Kaabi kijelentései azt mutatják, hogy az Öböl térségében egyre nagyobb az aggodalom az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának gazdasági következményei miatt, amely súlyos zavarokat okozott az olajban gazdag régióban.

Európa is megérzi, hogy a Közel-Keleten vis maior helyzet állt elő

Irán a Közel-Kelet számos állama ellen indított rakéta- és dróntámadásokat azért, hogy kárt okozzon nekik, és így nyomást gyakoroljanak az Egyesült Államokra és Izraelre, hogy álljanak le az ellene folytatott háborújukkal. A perzsa állam célba vette az energetikai létesítményeket, repülőtereket, amerikai támaszpontokat és nagykövetségeket.

Katar a világ második legnagyobb LNG-termelője. Az arab állam kénytelen volt vis maior helyzetet hirdetni a napokban, miután támadás érte a Rasz Laffan üzemét. Bár Katar viszonylag kis mennyiségű gázt exportál Európába, az energiaügyi miniszter szerint a kontinens mégis megérzi a leállás hatását, mivel az ázsiai vevők túllicitálják az európaiakat a piacon elérhető gázért. Ráadásul más Öböl menti országok sem tudják teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.

A Brent típusú kőolaj ára péntek reggel Európában 2,5 százalékkal, 87,6 dollárra emelkedett hordónként, ami a konfliktus kezdete óta a legmagasabb szint. Az európai gázárak 5 százalékkal nőttek, bár még így is a hét eleji csúcs alatt maradtak - írta cikkében a Világgazdaság.