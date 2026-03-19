Irán elkezdte a halállistát: brutális károk a világ legfontosabb földgázüzemében, harmadával nőtt a gázár

Félelmetesnek, aggasztónak, és groteszknek is hat egyszerre, de úgy tűnik, Irán elkezdte kipipálni azt a halállistáját – az Origo cikkét arról itt találja –, amin energetikai létesítmények elleni csapásokat jelentett be, pontosabban megnevezte azokat az infrastruktúrákat, amiket célpontnak tekint. Katari közlések alapján a Bloobmerg arról ír, támadás érte a Ras Laffan ipari területet. Ott található az az LNG-üzem, amely a termelés e hónap eleji leállítása előtt a globális kínálat mintegy ötödét biztosította. Az üzemet egy iráni rakéta találta el, miután négy másikat elfogtak – közölték a katari hatóságok szerda késő este. Néhány órával később Abu-Dzabi leállította a habshani gázlétesítményeket, miután azokat egy elfogott támadásból származó lehulló törmelék érte.

A katari Ras Laffan iparváros területén működő egyik LNG-terminál egy korábbi felvételen

A katari LNG hiányát az egész világ megszenvedi

A fejlemény nagyon aggasztó, és önmagában hozzájárul a piaci bizonytalanság és a gázárak emelkedéséhez. Ráadásul Katar közben azt is bejelentette, hogy a Ras Laffan elleni újabb támadás csütörtök hajnalban tüzet okozott. A tüzet a mentőcsapatok irányítása alá vonták hatósági közlés szerint, de azt csak később erősítették meg, hogy sikerült megfékezni a lángokat.

Az incidensek újabb eszkalációt jelentenek a térségben, több, az elmúlt napokban olaj- és gázinfrastruktúrát célzó támadás sorába illeszkedve. A kőolaj és a földgáz ára már korábban is megugrott a nap folyamán, miután Izrael támadást intézett Irán hatalmas Dél-Parsz gázmezője ellen. Teherán válaszul figyelmeztetett, hogy több katari, szaúd-arábiai és egyesült arab emírségekbeli energialétesítmény „legitim célponttá” vált, erről írtunk fent.

A további eszkaláció valószínűségét növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök azt közölte, ha Irán folytatja Katar elleni akcióit, akkor viszont számíthat arra, hogy felrobbantják a teljes Dél-Parsz gázmezőt.

A gázpiaci elemzők azonnal hangot adtak aggodalmuknak.

A Ras Laffan elleni megtorló csapás pontosan az, amitől a globális földgázpiac a leginkább tartott

– mondta Tom Marzec-Manser, a Wood Mackenzie Ltd. tanácsadó cég európai gáz- és LNG-igazgatója. „Egyelőre nem tudni, az ipari komplexum mely része sérült meg, de bárhogy is, ez biztosan felfelé hajtja majd a gázárakat” – tette hozzá.