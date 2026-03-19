Irán elkezdte a halállistát: brutális károk a világ legfontosabb földgázüzemében, harmadával nőtt a gázár

Félelmetesnek, aggasztónak, és groteszknek is hat egyszerre, de úgy tűnik, Irán elkezdte kipipálni azt a halállistáját – az Origo cikkét arról itt találja –, amin energetikai létesítmények elleni csapásokat jelentett be, pontosabban megnevezte azokat az infrastruktúrákat, amiket célpontnak tekint. Katari közlések alapján a Bloobmerg arról ír, támadás érte a Ras Laffan ipari területet. Ott található az az LNG-üzem, amely a termelés e hónap eleji leállítása előtt a globális kínálat mintegy ötödét biztosította. Az üzemet egy iráni rakéta találta el, miután négy másikat elfogtak – közölték a katari hatóságok szerda késő este. Néhány órával később Abu-Dzabi leállította a habshani gázlétesítményeket, miután azokat egy elfogott támadásból származó lehulló törmelék érte.
A katari LNG hiányát az egész világ megszenvedi
A fejlemény nagyon aggasztó, és önmagában hozzájárul a piaci bizonytalanság és a gázárak emelkedéséhez. Ráadásul Katar közben azt is bejelentette, hogy a Ras Laffan elleni újabb támadás csütörtök hajnalban tüzet okozott. A tüzet a mentőcsapatok irányítása alá vonták hatósági közlés szerint, de azt csak később erősítették meg, hogy sikerült megfékezni a lángokat.
Az incidensek újabb eszkalációt jelentenek a térségben, több, az elmúlt napokban olaj- és gázinfrastruktúrát célzó támadás sorába illeszkedve. A kőolaj és a földgáz ára már korábban is megugrott a nap folyamán, miután Izrael támadást intézett Irán hatalmas Dél-Parsz gázmezője ellen. Teherán válaszul figyelmeztetett, hogy több katari, szaúd-arábiai és egyesült arab emírségekbeli energialétesítmény „legitim célponttá” vált, erről írtunk fent.
A további eszkaláció valószínűségét növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök azt közölte, ha Irán folytatja Katar elleni akcióit, akkor viszont számíthat arra, hogy felrobbantják a teljes Dél-Parsz gázmezőt.
A gázpiaci elemzők azonnal hangot adtak aggodalmuknak.
A Ras Laffan elleni megtorló csapás pontosan az, amitől a globális földgázpiac a leginkább tartott
– mondta Tom Marzec-Manser, a Wood Mackenzie Ltd. tanácsadó cég európai gáz- és LNG-igazgatója. „Egyelőre nem tudni, az ipari komplexum mely része sérült meg, de bárhogy is, ez biztosan felfelé hajtja majd a gázárakat” – tette hozzá.
Az előrejelzés talán a vártnál is ijesztőbben teljeseült: a friss adatok szerint a határidős kereskedésben
az európai gázár 35 százalékkal emelkedett.
A támadás az olajpiacra is hatással volt: a Brent típusú olaj határidős jegyzései a támadást követően tovább emelkedtek, már 111 dollár felett jár az olajár.
Ezt lehet eddig tudni a létesítmény állapotáról
Az állami tulajdonú QatarEnergy közölte, hogy minden dolgozó biztonságban van az LNG-létesítményben, amelyet órákkal korábban kiürítettek. Katar belügyminisztériuma szerint a csapás nyomán keletkezett tüzet sikerült megfékezni.
Katar külügyminisztériuma egy közösségi médiás bejegyzésben úgy fogalmazott: az ország „veszélyes eszkalációnak és a szuverenitás nyílt megsértésének tekinti ezt az agressziót, amely egyben közvetlen fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra és a régió stabilitására nézve”. Később elrendelték, hogy az iráni katonai és biztonsági attasék, valamint a diplomáciai személyzet tagjai 24 órán belül hagyják el az országot.
A Ras Laffan iparterület 295 négyzetkilométeres területet foglal el – nagyjából New York városának egyharmadát.
Az LNG-feldolgozás mellett más gázipari létesítmények is találhatók itt, köztük gázból folyékony üzemanyagot előállító üzem, LNG-tárolók, kondenzátum-feldolgozók, valamint egy olajfinomító.
A létesítmény globálisan is jelentős, ám gyakorlatilag elszigetelődött a külvilágtól a Hormuzi-szoros leállása miatt. A termelést már korábban, e hónap elején leállították egy iráni dróntámadás után, ami miatt a QatarEnergy vis maior helyzetet hirdetett a szállításokra – ez felborította a globális LNG-piacot, és alternatív források keresésére kényszerítette a vásárlókat.
A piaci hatás különösen súlyosan érinti Ázsiát és Európát, mivel mindkét régió jelentős mértékben támaszkodik importált gázra az energiatermelésben.
A legutóbbi támadások kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy még a szoros újranyitása után is mennyi ideig marad fenn az ellátási zavar.
Most már nehéz elképzelni, hogy Katar a félév közepe előtt visszatérjen a piacra, és még ez is optimista forgatókönyv
– mondta Ira Joseph, a Columbia Egyetem Globális Energiastratégiai Központjának kutatója.
Közben más térségbeli országok is frissítették energialétesítményeik állapotát, hiszen Irán halállistáján szaúdi és emírségbeli célpontokat is megnevezett:
- Abu-Dzabi médiahivatala az X közösségi platformon közölte, hogy a habshani létesítményeknél nem történt személyi sérülés. A területen működő Abu Dhabi National Oil Co. a világ egyik legnagyobb szárazföldi gázfeldolgozó üzemét üzemelteti, amely 14 feldolgozó egységgel naponta több mint 170 millió köbméter gázt képes előállítani – ez elegendő Dél-Korea ellátására.
- A szaúdi védelmi minisztérium szintén arról számolt be, hogy sikerült meghiúsítani egy dróntámadást, amely egy keleti régióban található gázlétesítményt célzott. Egy külön incidens során egy ballisztikus rakéta repeszei egy Rijád déli részén található finomító közelében csapódtak be.
A BBC-nek nemrég nyilatkozó egyik energetikai szakértő arra számít, hogy Európában különösen jelentős megugrása várható az energiaáraknak, Ázsia és Európa pedig lényegében licitversenybe fog bocsátkozni egymással az elérhető energiaszállítmányokért.