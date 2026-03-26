Hétvégén jön a kávé szerelmeseinek legnagyobb hazai ünnepe

Március 28-29-én ismét jön Magyarország legnagyobb kávés rendezvénye, a KávéBár Bazár, ahol a kávé mellett számos izgalmas termék és program is helyet kap.

Ezúttal új helyszínen, a Groupama Aréna csupaüveg rendezvényterében lesznek megkóstolgathatók korlátlan mennyiségben a világ kiemelkedő termőhelyeiről érkező kávék, melyeket akár meg is lehet vásárolni a helyszínen.

Izgalmas programok a KávéBár Bazáron

Azonban nemcsak a kávéról szól a hónap utolsó hétvégéje, hanem izgalmas alkoholmentes koktélokról, matchákról, az italvilág alkoholmentes újdonságairól, és igazi bulihangulatban érezhetik maguk a látogatók a versenyek és kísérőprogramok alatt is.

Mit lép a kávévilág a matcha-őrületre, és meddig nevezhetjük kávéháznak azt a helyet, ahol már rengeteg más italból is választhat a vendég?

Hogyan változik a világ ízlése, a trendek vagy a megszokás motivál-e inkább, mit jelent a kávé olasz neoreneszánsza, és milyen tapasztalatokkal gazdagodunk egy kávéfarmon Etiópiától Costa Ricáig?

Ezek a témák és a kávé(házi) világ számos más érdekes aspektusa kerül elő az idei eseményen, de a panelbeszélgetések és előadások mellett számos kísérőprogram is lesz – derül ki a KávéBár Bazár honlapján található információkból.

Az idei rendezvényen is a belépőjegy árába lesznek beépítve a vezetett kóstolók, gin- és whisky ízpárosításokkal, alkoholmentes italkülönlegességekkel és márkabemutatókkal.

A Groupama Catering gondoskodik az egész napos büféről, a stadion külső teraszán hot-dog pult, grillbár és tésztabár üzemel majd.

Az esemény egyik legfőbb erőssége minden évben, hogy olyan termékválasztékot nyújt a vendégek számára, amely nem érhető el a kiskereskedelmi üzletekben.

A rendezvény első napja nem ér véget a Groupama Arénában, este hét órától a buli a Corvin Palace épületében folytatódik – ahol a ház aznap ünnepli 100 éves születésnapját. A KávéBár Bazár karszalaggal érkezők a szeparált bárban foglalhatnak helyet. A Time Out Market Budapest tereiben az after party este tíz óráig tart.