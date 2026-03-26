Ez baj: riasztott egy 60 milliós ország, néhány hét múlva elfogyhat az üzemanyaguk

A Fülöp-szigetek után most a kelet-afrikai, mintegy 58,6 millió lakosú kelet-afrikai Kenya jelentette be: komoly válság fenyegeti az országot, mert április végére kifogyhatnak az üzemanyagból. Az ellátási nehézségek a kiskereskedőknél már hamarabb, április közepén jelentkezhetnek. Kenya azon országok csoportjába tartozik, akik lényegében teljes olajellátásukat a Közel-Keletről szerzik be.

Kenya fővárosa, Nairobi - a kormány szerint a közel-keleti válság miatt az ország üzemanyagellátása április végéig biztosított

Fotó: Pixabay

Már most érezhetők az ellátási gondok a kenyai töltőállomásokon

„Az ország független üzemanyag-kereskedőinek mintegy 20 százaléka már most készethiánnyal érintett, a kínálat korlátozott” – mondta Martin Chomba, a Kenyai Üzemeanyagkereskedők Szövetségének elnöke a Reutersnek. A független kiskereskedőket tömörítő szervezet szállítókat és más szereplőket is képvisel, és a kenyai piac 68 százalékát fedi le. A hírügynökség beszámolójából kiderül, hogy egész Afriában nehézségekkel kell szembenézi a közel-keleti háború miatt kialakuló energiaválságban.

Eddig körülbelül 20 százalék [a mintegy 3100 kereskedőből] érintett. Két héten belül teljes válság alakulhat ki, és a legtöbb töltőállomáson elfogyhat az üzemanyag, ha a közel-keleti feszültség fennmarad

– tette hozzá Chomba.

Az Africanews cikke pedig ehhez hozzáteszi, hogy Kenya teljes üzemanyag-ellátását a Közel-Keletről szerzi be, a kormány által közvetített megállapodások révén, öböl menti termelőkkel és finomítókkal. Kenya saját kőolaj-kitermelése elhanyagolható, s bár a 2010-es években ígéretes készleteket azonosítottak a Turkana-tó környékén, ezek kitermelése egyelőre nehézségekbe ütközik.

A kereskedők jelzésének akkora volt a visszhangja az országban, hogy az energiaügyi miniszternek, Opiyo Wandayi-nak is meg kellett szólalnia, aki arra kérte a kenyaiakat, a helyzet ellenére ne kezdjenek pánikvásárlásba, és ne halmozzák fel az üzemanyagot.

Március 14-én az Energia- és Kőolajszabályozó Hatóság – az állami szektorfelügyelet – 30 napra befagyasztotta a kőolajtermékek árait. Az árplafonnal rögzített árak szerint benzint 178,28 shillingért (kb. 462 forint), gázolajat 166,54 shillingért (kb. 431 forint) lehet vásárolni a kutakon.

A kormány nyugalomra int, és azt kommunikálja,hogy április végéig stabil és biztonságban van az ország ellátása.

A Reuters videós riportja: