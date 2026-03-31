Már 840 000 forint fölött jár a magyar átlagkereset

Államtitkár: Európa legnagyobb adócsökkentését hajtotta végre a kormány

„A nemzeti kormány az elmúlt 4 évben a háború ellenére is fönntartotta a korábban vállalt céljait és 2026 januárjától pedig – számos ágazati béremelés mellett – a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emelte. Erre Európában senki más nem volt képes. A kormány mindezek mellett januártól elindította a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák teljes szja-mentességét, valamint megduplázta a családi adókedvezményt is” – írta a legfrissebb kereseti statisztikához fűzött kommentárjában kedden Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Mint fogalmazott,

Európa legnagyobb adócsökkentésének eredményeként a nettó átlagkereset januárban 28 százalékkal 585 ezer forintra nőtt, a nettó mediánkereset pedig 12,5 százalékkal 420 ezer forintra emelkedett, vagyis egyre több pénz marad a családok zsebében.

Emlékeztetett: a kormány 2010-hez képest a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért pedig több mint négyszeresére, vagyis 840 ezer forintra emelte. Januárban a reálkeresetek éves alapon 25,4 százalékkal emelkedtek, így már több mint 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

Kitért arra is hogy a Tisza kiszivárgott energiaátállási terve, ezt venné ki az emberek zsebéből:

leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul brutális energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.

Mint írta, a Tiszával ellentétben a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók ne csak egyre többet keressenek, hanem a fizetésük egyre többet is érjen, ezt a béremelések mellett, adócsökkentésekkel és az áremelések elleni harc folytatásával is támogatja. A kormány célja, hogy a közeljövőben a minimálbér elérje az 1000 eurót a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot – jelezte az államtitkár.

Elemző: idén is folyatódik a bérnövekedés, de az iráni háború visszafoghatja mértékét

„Az iráni háború nélkül a következő hónapokra a tavalyival megegyező vagy azt némileg meghaladó keresetemelkedés bekövetkezét vártam volna be az idei évben a fegyverpénz hatását kiszűrve is. Az iráni háború azonban óvatosságra intheti a cégeket, így lehetséges, hogy a keresetemelkedés a tavalyinál némileg kisebb lesz a fegyverpénz közel 1,5 százalékpontos éves hatásától szűrve” – jelzi a KSH adatait kommentálva dr. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Az elemző szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy magasabb inflációnál egyes vállalatok ennél nagyobb mértékben emelnek bért idén.

A bruttó bérek emelkedése mellett a nettónál egy kicsit nagyobb növekedést látunk majd a családi adókedvezmények emelkedése, illetve a gyermekes édesanyák egy részére kiterjedő szja-mentesség miatt.

Míg januárban a fegyverpénztől megtisztítva a bruttó átlagkereset 6 százalékkal nőtt, ez a növekedés az év vége felé a magasabbra várt infláció miatt ennél kisebb, de pozitív lehet” – fűzte hozzá dr. Regős Gábor, aki viszont hozzátette, hogy az inflációs pálya energiaárakhoz kapcsolódó bizonytalanságaira is tekintettel kell lenni, vagyis az energiaárak alakulása miatt az inflációs pálya is némileg kiszámíthatatlanabbá vált.