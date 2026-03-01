Ezek a cégek most a legnagyobb készpénzraktárak, az asztalra tehetnék egy kisebb ország GDP-jét

A vállalatok által tartott készpénz, a likviditás megőrzése kulcsfontosságú a munkavállalók fizetésének törvények szerinti kiosztásához, a hétköznapi működés finanszírozásához. Ebben az összeállításban – a TradingView február elejei adatai és a Visual Capitalist szerkesztése alapján – a 10 legnagyobb készpénztartalékkal rendelkező vállalatot gyűjtöttük össze. Ezek tehát azok a cégek, melyek jelenleg a legnagyobb értékű likviditással bírnak.
Ezeknek a vállalatoknak van a legtöbb készpénze
Mit jelent az, hogy a legnagyobb készpénzállománnyal rendelkező vállalatok? Ez a mutató a cégek leginkább likvid, azaz nagyon könnyen és rövid idő alatt pénzzé tehető eszközeit foglalja magában:
- a tényleges, fizikai formájú, bankjegyekben, érmékben testet öltő készpénzt,
- a bankszámlákon pihenő, le nem kötött összegekből álló egyenlegeket, valamint
- a rövid lejáratú értékpapírokat, például egyéves lejáratú államkötvényeket.
Ez utóbbiak könnyen pénzzé tehetők.
A jelenleg legnagyobb készpénz- és rövid lejáratú értékpapírtartalékokkal rendelkező tíz vállalatot az alábbi grafika mutatja:
A lista élén a Warren Buffett nevével jelzett Berkshire Hathaway áll, elképesztő, 382 milliárd dolláros készpénzállománnyal. Nagyjából ekkora éves gazdasági teljesítménye van Iránnak, Új-Zélandnak, Portugáliának, és egy sor más országnak. Az „omahai orákulum” néven ismert befektetőguru vállalát e kérdésben még csak befogni sem sikerült senkinek – a második helyezett feleekkora, persze így is tekintélyes készpénzállománnyal rendelkezik.
A Berkshire-t követi a kínai állami háttérrel rendelkező pénzügyi konglomerátum, a CITIC, majd a japán Daiwa Securities Group, az ország egyik legnagyobb pénzügyi brókercége.
A top 5 élmezőnyét a Big Tech egy része zárja: az Alphabet (a Google anyacége) 127 milliárd, az Amazon pedig 126 milliárd dollárral rendelkezik. Ez követően szintén világviszonylatban is jelentős amerikai vállalatok következnek, olyan cégek, melyek termékeit és szolgáltatásait milliárdok használják közvetlenül vagy közvetlenül minden nap. Közéjük ékelődik a kínai technológiai óriás Tencent. A top 10-es listát a koreai Samsung zárja.
Miért tart Buffett vállalata ennyi készpénzt?
Bár ebben a gyűjtésben csak az első tíz vállalatot mutatjuk meg a listáról, de a teljes adathalmaz alapján megállapítható, hogy a top 50 vállalat közül a pénzügyi szektor tartja a legnagyobb összesített készpénzvagyont, 1,2 ezer milliárd dollár értékben – részben a szigorú tőkeszabályozás miatt, amely előírja, hogy a bankok nagy likvid tartalékokat tartsanak. A lista élén álló Berkshire Hathaway ezzel szemben más okból biztosít magának ilyen magas, már-már hihetetlen szintű likviditást: a készpénzállomány stratégiai, nem szabályozási jellegű.
Buffett és csapata 12 egymást követő negyedévben ugyanis nettó eladóként volt jelen a részvénypiacon (magyarul több részvényt adtak el értékben, mint amennyit vásárotal), és a vállalat likviditásának nagy részét rövid lejáratú amerikai államkötvényekbe fektette, jelezve, hogy a részvényárak túlárazottnak tűnnek számukra.
A vállalat készpénz és készpénzegyenértékek aránya a teljes eszközökhöz képest minden idők legmagasabb szintjén áll, mintegy 31 százalékon.
Történelmileg az ilyen magas készpénzállomány gyakran egybeesett azzal az időszakkal, amikor Buffett várakozott egy jelentősebb gazdasági vagy piaci zavar bekövetkeztére, mielőtt tőkét helyezne ki, s közben csendben gyűjtötte készpénzét a későbbi lehetőségekhez.
Bár az idős befektető mindinkább visszavonul a közvetlen döntéshozataltól, de mivel nevéhez kötődik a világ legsikeresebb befektetési vállalatának létrehozása, ezért a cég döntései minden esetben a nevével kapcsolódnak össze, lépéseikre a piac fokozottan figyel,
Miért tart a Big Tech, azaz a nagy techvállalatok csoportja ennyi készpénzt?
A magyar nyelvben „hét mesterlövészént” megfeleltett angol kifejezés alatt a nagy amerikai techvállalatok csoport áll, melyek – név szerint az Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia és Tesla – összesen 597 milliárd dollárt birtokolna, ami elegendő lenne a legtöbb S&P 500 vállalat megvásárlásához.
Hagyományosan a Big Tech cégek hatalmas készpénzmasinák: a magas bruttó árrések és skálázható költségstruktúrák miatt az új bevétel gyorsan készpénzzé alakul kezeik között.
S bár jelentős összegeket költenek a mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésére és adatközpontok létrehozására, készpénztartalékaikból kevés jutott erre, inkább hiteleket használtak a finanszírozáshoz, azaz adósságot vállaltak.
A tempón pedig idén sem lassítanak, olyannyira nem, hogy miként az Origón megírtuk, nagyjából az összesített készpénzállományunknak megfelelő összegeket fordítanának a mesterséges intelligenciára, valószínűleg jórészt szintén hitelből, ami egy-egy befektetőt már óvatosságra késztet.
A nagy készpénzállományok célja ugyanakkor kettős, s nem csak az MI-ről szól a hét mesterlövész esetében. Ezek a nagy cégek egyrészt felvásárlásaikat finanszírozzák azokból, másrészt a lehetséges gazdasági zavarok elleni védelemre használják, például a vámtarifák miatti, vagy geopolitikai konfliktusokból eredő kedvezőtlen következmények hatásainak tompítására.