Ezek a cégek most a legnagyobb készpénzraktárak, az asztalra tehetnék egy kisebb ország GDP-jét

A vállalatok által tartott készpénz, a likviditás megőrzése kulcsfontosságú a munkavállalók fizetésének törvények szerinti kiosztásához, a hétköznapi működés finanszírozásához. Ebben az összeállításban – a TradingView február elejei adatai és a Visual Capitalist szerkesztése alapján – a 10 legnagyobb készpénztartalékkal rendelkező vállalatot gyűjtöttük össze. Ezek tehát azok a cégek, melyek jelenleg a legnagyobb értékű likviditással bírnak.

Warren Buffett befektetőguru vállalata rendelkezik a világ legnagyobb készpénzállományával

Fotó: Paul Morigi/Getty Images for FORTUNE/AFP

Ezeknek a vállalatoknak van a legtöbb készpénze

Mit jelent az, hogy a legnagyobb készpénzállománnyal rendelkező vállalatok? Ez a mutató a cégek leginkább likvid, azaz nagyon könnyen és rövid idő alatt pénzzé tehető eszközeit foglalja magában:

a tényleges, fizikai formájú, bankjegyekben, érmékben testet öltő készpénzt,

a bankszámlákon pihenő, le nem kötött összegekből álló egyenlegeket, valamint

a rövid lejáratú értékpapírokat, például egyéves lejáratú államkötvényeket.

Ez utóbbiak könnyen pénzzé tehetők.

A jelenleg legnagyobb készpénz- és rövid lejáratú értékpapírtartalékokkal rendelkező tíz vállalatot az alábbi grafika mutatja:

A lista élén a Warren Buffett nevével jelzett Berkshire Hathaway áll, elképesztő, 382 milliárd dolláros készpénzállománnyal. Nagyjából ekkora éves gazdasági teljesítménye van Iránnak, Új-Zélandnak, Portugáliának, és egy sor más országnak. Az „omahai orákulum” néven ismert befektetőguru vállalát e kérdésben még csak befogni sem sikerült senkinek – a második helyezett feleekkora, persze így is tekintélyes készpénzállománnyal rendelkezik.

A Berkshire-t követi a kínai állami háttérrel rendelkező pénzügyi konglomerátum, a CITIC, majd a japán Daiwa Securities Group, az ország egyik legnagyobb pénzügyi brókercége.

A top 5 élmezőnyét a Big Tech egy része zárja: az Alphabet (a Google anyacége) 127 milliárd, az Amazon pedig 126 milliárd dollárral rendelkezik. Ez követően szintén világviszonylatban is jelentős amerikai vállalatok következnek, olyan cégek, melyek termékeit és szolgáltatásait milliárdok használják közvetlenül vagy közvetlenül minden nap. Közéjük ékelődik a kínai technológiai óriás Tencent. A top 10-es listát a koreai Samsung zárja.