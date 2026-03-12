Egy aprócska sziget megtámadása eldönthetné az iráni háborút, viszont bedönthetné az egész világgazdaságot

A Kharg-sziget – amely az iráni olajkivitel fő logisztikai központja és az ország olajexportjának 90 százalékáért felelős – vitathatatlanul Irán legérzékenyebb gazdasági célpontja. Ám ez a hihetetlenül fontos exportterminál mindeddig érintetlen maradt az amerikai-izraeli támadások során.
Elszállnának az olajárak, ha megtámadnák a Kharg-szigetet
Szakértők szerint a sziget amerikai bombázása vagy elfoglalása valószínűleg tartósan megemelné a már egyébként is magas olajárakat, mivel ez a lépés a világ egyik legnagyobb olajexportálójának számító Irán nyersolaj-kivitelének szinte teljes kiiktatását jelentené. „Lehetséges, hogy a hétfőn látott 120 dolláros hordónkénti ár 150 dollárra emelkedne, ha Khargot megtámadnák” – idézi a Guardian Neil Quilliam, a Chatham House elemzőjének véleményét. „Az ottani olajinfrastruktúra létfontosságú a globális energiapiacok számára.”
Talán nem véletlen, hogy noha az Egyesült Államok már mintegy 5000 célpont ellen intézett támadást Iránban és térségében, eddig tartózkodott az ország olajinfrastruktúrájának bombázásától.
Izrael légiereje szombaton két olajfinomítót és két raktárt támadott, amivel kiváltották az amerikaiak rosszallását, azóta azonban nem történt támadás.
Kharg egy nyolc kilométer hosszú korallsziget a Perzsa-öbölben, 43 kilométerre a szárazföldtől, ide érkeznek az Irán középső és nyugati részén található olajmezők csővezetékei. Mérete mindössze Manhattan harmada.
Annak idején még az amerikai olajipari konglomerátum, az Amoco építette ki az ottani olajinfrastruktúrát, majd Irán elfoglalta az 1979-es forradalom idején. Különösen kedvező a fekvése, mert míg az ország partvonalának nagy része iszapos és túl sekély az olajipar által használt nagy méretű olajszállító tartályhajók számára, Kharg kellően közel van a mély vizekhez, azaz könnyebben meg tudják közelíteni a tankerek.
Általában napi 1,3 és 1,6 millió hordó olaj halad át Khargon, bár Irán február közepén napi 3 millióra növelte a mennyiséget, már számítva egy amerikaiak által indítandó támadásra. Emellett 18 millió hordónyi olajat tárolnak a szigeten tartalékként.
A Fehér Házban fontolgatták a támadást
Egyes médiajelentések szerint a Fehér Házban fontolóra vették az elfoglalását. Michael Rubin, a George W. Bush-kormányzat idején Iránnal és Irakkal foglalkozó Pentagon-tanácsadó például azt nyilatkozta, ez lehetőséget kínálna arra, hogy gazdaságilag megbénítsák az iráni rezsimet. „Ha nem tudják eladni a saját olajukat, nem tudnak fizetni” – mondta.
A sziget nagyon közel fekszik az iráni partokhoz:
A kérdés pikantériáját fokozza, hogy az amerikai-izraeli offenzíva előtt Irán Khargból származó nyersolajának nagy részét Kínába exportálták.
Azzal pedig mindenki tisztában van, hogy
a sziget bármilyen módon történő kiiktatása globálisan rendkívüli mértékben befolyásolná az árakat egy olyan időszakban, amikor a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi 3,5 millió hordó, főként Irakból származó olaj már egyébként is kiesett.
Kharg elpusztítása vagy megrongálása ráadásul nem rövid távú, hanem tartós olajár-emelkedést okozna, hiszen a komplex infrastruktúra helyreállítása évekig is eltarthatna.
Nem véletlen, hogy Izrael sem támadta meg tavaly nyáron a szigetet a 12 napos háborúban.
A sziget elfoglalásához valószínűleg nem lenne elegendő az amerikai különleges erők behatolása, hanem komolyabb katonai hadműveletre lenne szükség Bár a Fehér Ház ezzel elméletileg befolyást szerezne Teherán felett, ugyanakkor egy ilyen lépés önpusztító hatású lenne. Ha az Egyesült Államok elfoglalná Khargot, azzal elszakítaná az iráni olajipart az exportpiacoktól. Irán olajtermelése továbbra is működne, de a kivitel gyakorlatilag ellehetetlenülne, az ennek nyomán kirobbanó olajáremelkedés pedig az egész világ, és azon belül az Egyesült Államok gazdaságára is rendkívül negatív hatást gyakorolna. Washington ezzel öngólt rúgna, úgyhogy egy igazi patthelyzetről van szó Khargot tekintve.
A Kharg-szigeti olajterminál a hatvanas évek óta működik:
Eddig mindig térségbeli háborúban megkímélték a szigetet
Ha visszatekintünk a közelmúltban a térségben kirobbant háborús konfliktusokra, kiderül, hogy Kharg mindig is kényes kérdésnek számított, és kellő óvatossággal kezelték a támadó hadseregek. A titkosítás alól a közelmúltban feloldott amerikai nemzetbiztonsági iratok tanúsága alapján Jimmy Carter elnök kormánya fontolóra vette a sziget megtámadását az 1979-es iráni túszdráma idején. A feljegyzésekből azonban kiderül, hogy egy akkori nemzetbiztonsági tanácsadó értékelése szerint ez világméretű olajválságot okozott volna.
Carter végül el is vetette az ötletet.
Ronald Reagan elnök pedig az 1980-as évekbeli iráni-iraki tankhajóháború alatt a térségben a hajózás védelmére, valamint az iráni hajók és rakétakilövők támadására utasította az amerikai csapatokat, ám a szigetet ekkor is érintetlenül hagyták. Bár az iraki erők a nyolcéves háború alatt támadást indítottak néhány terminál és tankhajó ellen, Kharg nagyrészt működőképes maradt.
Most pedig azt látjuk, hogy az amerikai háborús stratégiai gondolkodásban visszaköszön a múlt, és ezúttal is rendkívüli óvatossággal kezelik ennek az aprócska, de a globális energiaellátást annál jobban befolyásoló szigetecskének a megtámadását.