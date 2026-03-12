Egy aprócska sziget megtámadása eldönthetné az iráni háborút, viszont bedönthetné az egész világgazdaságot

A Kharg-sziget – amely az iráni olajkivitel fő logisztikai központja és az ország olajexportjának 90 százalékáért felelős – vitathatatlanul Irán legérzékenyebb gazdasági célpontja. Ám ez a hihetetlenül fontos exportterminál mindeddig érintetlen maradt az amerikai-izraeli támadások során.

A Kharg-szigeten keresztül bonyolódik le Irán olajexportjának 90 százaléka

Fotó: Wikpedia Commons

Elszállnának az olajárak, ha megtámadnák a Kharg-szigetet

Szakértők szerint a sziget amerikai bombázása vagy elfoglalása valószínűleg tartósan megemelné a már egyébként is magas olajárakat, mivel ez a lépés a világ egyik legnagyobb olajexportálójának számító Irán nyersolaj-kivitelének szinte teljes kiiktatását jelentené. „Lehetséges, hogy a hétfőn látott 120 dolláros hordónkénti ár 150 dollárra emelkedne, ha Khargot megtámadnák” – idézi a Guardian Neil Quilliam, a Chatham House elemzőjének véleményét. „Az ottani olajinfrastruktúra létfontosságú a globális energiapiacok számára.”

Talán nem véletlen, hogy noha az Egyesült Államok már mintegy 5000 célpont ellen intézett támadást Iránban és térségében, eddig tartózkodott az ország olajinfrastruktúrájának bombázásától.

Izrael légiereje szombaton két olajfinomítót és két raktárt támadott, amivel kiváltották az amerikaiak rosszallását, azóta azonban nem történt támadás.

Kharg egy nyolc kilométer hosszú korallsziget a Perzsa-öbölben, 43 kilométerre a szárazföldtől, ide érkeznek az Irán középső és nyugati részén található olajmezők csővezetékei. Mérete mindössze Manhattan harmada.

Annak idején még az amerikai olajipari konglomerátum, az Amoco építette ki az ottani olajinfrastruktúrát, majd Irán elfoglalta az 1979-es forradalom idején. Különösen kedvező a fekvése, mert míg az ország partvonalának nagy része iszapos és túl sekély az olajipar által használt nagy méretű olajszállító tartályhajók számára, Kharg kellően közel van a mély vizekhez, azaz könnyebben meg tudják közelíteni a tankerek.

Általában napi 1,3 és 1,6 millió hordó olaj halad át Khargon, bár Irán február közepén napi 3 millióra növelte a mennyiséget, már számítva egy amerikaiak által indítandó támadásra. Emellett 18 millió hordónyi olajat tárolnak a szigeten tartalékként.