Kiborítóan szűk helyek a fapadosokon: az egyik társaság végre lép

A probléma nem most kezdődött, a diszkont légitársaságok már jóideje egyre több ülést zsúfolnak be ugyanabba a térbe, így az utasok gyakran úgy érzik, mintha egyre kisebb hely jutna nekik, egymásra tapadva ülnek az úton, a lábuknak nincs hely. Sok fapados járaton a lábtér kb. 71–74 cm, ami azt jelenti, hogy egy magasabb utas térde már alapból hozzáér az előtte lévő üléshez. Az alacsony ár miatt elviselik a turisták a lehetetlen körülményeket, de a légitársaságok is tudják, hogy nem a végtelenségig.

Nemcsak fapados probléma

Az olyan cégek, mint az easyJet vagy a Wizz Air üzleti modellje arra épül, hogy minél több utast szállítsanak, így alacsonyan tudják tartani a jegyárakat. Ennek ára a kisebb lábtér, a keskenyebb ülések és a minimális komfort. Ugyanakkor a jelenség már nem csak rájuk korlátozódik. A hagyományos légitársaságok economy osztálya is fokozatosan szűkült az elmúlt években, különösen a rövidebb járatokon. A legkisebb ülésközzel rendelkező rövid távú légitársaságok

a Jet2,

a KLM,

a Lufthansa,

a Ryanair,

az SAS,

a TAP Portugal,

a Vueling

és a Wizz Air.

Aki nem vékony, maradjon otthon?

Ez a szűkösség különösen súlyosan érinti a testesebb utasokat. Számukra egy repülőút nemcsak kényelmetlen, hanem sokszor kifejezetten stresszes élmény: szűk ülés, szinte nulla személyes tér, összetapadnak a másik utassa, nehézkes mozgás, nem éri be a pocakot a biztonsági öv. Persze lehet erre azt mondani, le kell fogyni - ami igaz is - de a szűk helyek már átlagos testalkattal is meglehetősen kényelmetlenek. A légitársaságok érvelése egyszerű: minél több utas fér fel a gépre, annál olcsóbbak lehetnek a jegyek. A vékonyabb, könnyebb ülések és a sűrűbb elrendezés gazdasági szempontból logikus, az utasok kényelme viszont gyakran háttérbe szorul.

Az egyik fapados cég változtatni fog

Ebben a környezetben érdekes lépést jelent az easyJet bejelentése, amely új, úgynevezett „Kestrel” üléseket vezet be 2028-tól - írja az Independent. A légitársaság ígérete szerint az utasok akár öt centiméterrel több lábteret kapnak, miközben a sorok közötti távolság nem változik.