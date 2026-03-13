Megindultak a kifizetések: több százezer magyar kap pénzt

Az About You online divatáru portál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket, és vállalta, hogy kompenzációt nyújt több százezer magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A cég már megkezdte a kifizetéseket.

Megkezdte a magyaroknak járó kompenzáció kifizetését az About You/Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Az About You ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának 2025 novemberében lezárt vizsgálata során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy a hamburgi székhellyel működő, német üzemeltető cég több szempontból is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott:

Olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményekről és azok mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak.

Pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő, másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órával tájékoztatta a fogyasztókat, valamint a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg a vásárlási folyamat egésze alatt.

Ezek a technikák alkalmasak voltak arra, hogy jelentősen korlátozzák a fogyasztók termékekkel kapcsolatos választási, illetve magatartási szabadságát, illetve a lehetőségüket a tájékozott döntés meghozatalára.

Összesen több mint 500 millió forint kifizetést kapnak a magyar vásárlók a GVH-nak köszönhetően

Az About You portált üzemeltető cég az eljárás során elismerte a jogsértéseket és együttműködött a GVH-val. A bírság csökkentése érdekében a vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi megfelelőségi (compliance) program kialakítását vállalta, ennek részeként a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is specifikus vállalásokat tett. A cég emellett vállalta azt is, hogy fejenként 1750 Ft kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. A visszatérítés teljes összege meghaladhatja az 500 millió Ft-ot.

Akiknek az üzemeltető rendelkezik a banki adataival, azoknak közvetlenül visszautalja a fenti összeget, a többieknek pedig ún. About You coins formájában írja azt jóvá. Ennek beváltására a fogyasztóknak egy évük van és vásárlás esetén a kompenzációt automatikusan jóváírja a cég, a fogyasztó részéről nincs szükség külön aktivitásra (pl. kód beírására stb.), illetve az összeg az ún. promóciós időszakokon (azaz jelentős termékkört érintő, néhány napos kampányokon, mint például Black Friday) kívül kedvezményes termékekre is felhasználható.