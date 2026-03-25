Bezárási hullám indult a Kiknél, egyelőre nem tudni, hány magyar bolt érintett

Európában a Kik 300 üzletet zár be és 75-öt nyit az idei év végéig. Ennek eredményeként az üzletek száma 225-tel csökken, valamivel több mint 4 000 megmaradóra. A Retail Detail szerint Németországban körülbelül 135 üzlet szűnik meg, így körülbelül 2200 marad boltjuk marad azon a piacon.

Az év végére összesen 225 Kik-üzlettel lesz kevesebb Európában (a képen egy lengyelországi üzletük front oldala)

Nem jött be a Kik számítása

A cikk szerint a Kik néhány üzlete már bezárt ebben az átszervezési hullámban, míg mások a következő hónapokban húzzák le végleg a rolót. „A jövedelmezőség érdekében racionalizáljuk a portfóliónkat” – mondta Christian Kümmel vezérigazgató a német Handelsblatt újságnak adott nyilatkozatában a boltbezárásról, kitérve arra, miszerint nem egészen teljesültek azok a várakozásaik, miszerint az üzletek számának növelésével, azzal együtt linárisan nő a vásárlóik száma is.

A Kik szerint a jövedelmezőséet az is visszavetette, hogy egyes lokációkban túl sűrűn helyezték el üzleteiket. A vezérigazgató azt mondta, hogy néhányszor még az is előfordult, hogy egymáshoz képest egy kilométeres távolságon belül is voltak üzletek, ami nem vált fenntarthatóvá. A cég szerint a megmaradó üzletek nyereséggel működnek.

A Kik egyelőre nem hozta nyilvánosságra a bezárásra szánt üzletek listáját. Sok alkalmazottat még nem tájékoztattak arról, üzletüket érinti-e a bezárás „Továbbra is foglalkoztatjuk az érintett üzletek alkalmazottait más helyszíneken, vagy más módon találunk megoldást” – mondta erről Kümmel, aki szerint nem terveznek elbocsátásokat.

A bolthálózatnak nagyjából 32 000 alkalmazottja van, akik közül 19 000 Németországban dolgozik.

Magyarországon a Kik hálózatában több mint 120 üzlet található. Egyelőre nem tudni, a bezárási hullám érinti-e a magyar piacot, és ha igen, hány üzletet.

Nincs egyedül a nehézségeivel a kiskereskedő

A Kik európai léptékű üzletbezárási hulláma nem elszigetelt jelenség, hanem a teljes európai kiskereskedelmi szektor mélyebb strukturális problémáinak jele. A német és európai kiskereskedelem ugyanis jelenleg tartósan gyenge teljesítményt mutat, a vállalat maga is a visszaeső keresletet és erősödő piaci versenyt jelölte meg a bezárások egyik okaként.