95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

piac

Bezárási hullám indult a Kiknél, egyelőre nem tudni, hány magyar bolt érintett

2026 végéig több mint 200 bolttal csökkenti európai hálózatát a német Kik, miközben a vállalat a túlterjeszkedés és a gyengülő fogyasztói kereslet hatásait próbálja ellensúlyozni. A Kik hálózatának átalakítása valójában 300 üzlet bezárásának és 75 nyitásának az egyenlege lesz, 225 bezárt bolttal. Németországban 135 üzletet zárnak be, a többi érintett üzletük más európai piacon található.
Az év végére összesen 225 Kik-üzlettel lesz kevesebb Európában (a képen egy lengyelországi üzletük front oldala)
Nem jött be a Kik számítása

A cikk szerint a Kik néhány üzlete már bezárt ebben az átszervezési hullámban, míg mások a következő hónapokban húzzák le végleg a rolót. „A jövedelmezőség érdekében racionalizáljuk a portfóliónkat” – mondta Christian Kümmel vezérigazgató a német Handelsblatt újságnak adott nyilatkozatában a boltbezárásról, kitérve arra, miszerint nem egészen teljesültek azok a várakozásaik, miszerint az üzletek számának növelésével, azzal együtt linárisan nő a vásárlóik száma is.

A Kik szerint a jövedelmezőséet az is visszavetette, hogy egyes lokációkban túl sűrűn helyezték el üzleteiket. A vezérigazgató azt mondta, hogy néhányszor még az is előfordult, hogy egymáshoz képest egy kilométeres távolságon belül is voltak üzletek, ami nem vált fenntarthatóvá. A cég szerint a megmaradó üzletek nyereséggel működnek.

A Kik egyelőre nem hozta nyilvánosságra a bezárásra szánt üzletek listáját. Sok alkalmazottat még nem tájékoztattak arról, üzletüket érinti-e a bezárás „Továbbra is foglalkoztatjuk az érintett üzletek alkalmazottait más helyszíneken, vagy más módon találunk megoldást” – mondta erről Kümmel, aki szerint nem terveznek elbocsátásokat. 

A bolthálózatnak nagyjából 32 000 alkalmazottja van, akik közül 19 000 Németországban dolgozik.

Magyarországon a Kik hálózatában több mint 120 üzlet található. Egyelőre nem tudni, a bezárási hullám érinti-e a magyar piacot, és ha igen, hány üzletet.

Nincs egyedül a nehézségeivel a kiskereskedő

A Kik európai léptékű üzletbezárási hulláma nem elszigetelt jelenség, hanem a teljes európai kiskereskedelmi szektor mélyebb strukturális problémáinak jele. A német és európai kiskereskedelem ugyanis jelenleg tartósan gyenge teljesítményt mutat, a vállalat maga is a visszaeső keresletet és erősödő piaci versenyt jelölte meg a bezárások egyik okaként.

A német textilpiac különösen rosszul teljesített: 2025-ben a ruházati kereskedők fele veszteségesen működött a BTE iparági szervezet szerint.

Ez a fogyasztási szerkezet átalakulását jelzi, azt, hogy a vásárlók árérzékenyebbek, a korábbinál is gyorsabban fogják vissza költéseiket az infláció hatására, és csökkent az impulzusvásárlók jelentősége. Emellett a kiskereskedelemben is növekednek a működési költségek (bérköltség, energia, logisztika). Ráadásul a Kik a 2020-as évek közepére lemaradt az online integrációban, míg versenytársai erősebb e‑kereskedelmi háttérrel rendelkeznek. A vállalat 2026-ban már említi az MI‑alapú hatékonyságnövelő megoldások bevezetését, de ezt versenytársaihoz képest késve lépi meg.

 

