Óriási blama: kínai busszal reklámozták a skót felföldi közlekedést – mindenki kiakadt

A kísérleti közlekedési programot hirdető reklámban egy kanyargós úton haladó busz szerepelt, amely egy olyan tájon haladt keresztül, amely első ránézésre a skóciai Felföldre emlékeztetett. Azonban a szemfüles közösségimédia-felhasználók észrevették, hogy az úton élénkzöld szalagkorlátok láthatók, és a busz is zöld színű – ezek pedig nem jellemzőek Skócia északi részére. A Transport Scotland – a nemzeti közlekedési társaság –, megerősítette, hogy a kínai buszt mutató hibás képet egy külső marketingügynökség szolgáltatta, és azt azóta eltávolították a kommunikációs anyagokból.
Kínai busz reklámozta a felföldi tömegközlekedést
A skót Felföld az ország turizmusa szempontjából az egyik legfontosabb vonzerőnek számít, miként az Origón bemutattunk, olyan híres, mára turisztikai márkává vált mémekkel együtt, mint a Loch Ness-i szörny. Ám a látszat néha csalóka: bár Skóciát sok turista látogatja, de a skót kormány és a brit kormány évek óta látja az orvoslandó bajokat, melyek között ott van az, hogy
- a skót Felföld turisztikai infrastruktúrája még mindig igen korlátozott, valamint
- a látogatók költségei összeségében nem elegendők ahhoz, hogy azok megágyazzanak a további fejlődésnek, egyúttal megfeleljenek a fenntarthatósági követelményeknek is.
Érthető, ha a felföldi belföldi és beutazó turizmus fellendítésére létrejött, vállalkozókat és közösségi szerveződéseket tömörítő Highland Tourism nevű szervezetnél nagyon idegesek lettek a blamázs miatt. Egyúttal „szégyentelennek” nevezték azt, hogy a felelősséget a marketingügynökségre hárítja a kormány, és hangsúlyozták: „kérdéseket kell feltenni” azzal kapcsolatban, hogyan kaphatott jóváhagyást a kép.
A reklámban szereplő fotó dombos, hegyvidéki terepet ábrázol, nagy kő- és füves területekkel, valamint egy völgy alján kanyargó kis patakkal. Első pillantásra kifejezetten hasonlít a skót hegyvidéki tájra, az út szokatlan jellemzői azonban árulkodóak. Íme az azóta visszavont kép, amin valójában kínai nemzeti park és egy kínai busz látható:
A kampány indulása óta a hirdetés több közösségi platformon, valamint közlekedési weboldalakon, például a Citylink és a Stagecoach felületein is megjelent (mindkét cég a helyi piacon jelentős, buszos közlekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalat). A program először január 30-án indult el Shetland szigetein, majd február 23-án a Külső-Hebridákon, végül március 9-én Orkney térségében.
A marketingkampány egy 2 fontos buszjegyár-plafont hirdető kísérleti programot népszerűsít, amelyet március 23-tól a teljes Felföldön és a szigeteken bevezettek.
A kép alsó részén a skót kormány és a Transport Scotland logói is szerepeltek. A kifogásolt képanyagot azóta visszavonták.
Meg kell találni a felelősöket
Willie Cameron, a Highland Tourism igazgatója a BBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: „Szégyenteljes dolog egy marketingügynökségre hárítani a felelősséget. A felelősség egészen addig vezethető vissza, aki kiadta a megbízást, egészen addig a pontig, amikor a kampány készen állt a publikálásra és jóváhagyták. Miért nem kérdezte meg senki a Transport Scotland marketingcsapatában, hogy hol készült a kép?” – fejezte ki felháborodását.
Hozzátette: „Ezt soha nem lett volna szabad jóváhagyni. A valóság az, hogy Skócia felföldjén kiváló fotósok és szakemberek dolgoznak, akik hiteles képekkel szolgálhattak volna a kampányhoz. Most fel kell tenni a kérdést arról, hogyan hagyhatták ezt jóvá.”
A Transport Scotland szóvivője elmondta, hogy a marketinganyagokra vonatkozó tervezési kérelem „egyértelműen” előírta:
a képeknek a helyi környezetet kell tükrözniük, és a megfelelő járműtípust kell bemutatniuk.
Hozzátette: „A marketingügynökség ennek ellenére hibás képet szolgáltatott. A képet eltávolítottuk a partneri kommunikációs anyagokból, és minden folyamatban lévő terjesztésből visszavonjuk.”
A buszos közlekedés fejlesztése a Skót-felföldön a gazdasági fejlődés fontos alapja, mely a belföldi utazóknak és a turistáknak is lehetőséget kínálna arra, hogy gyakrabban utazzanak a térségbe, és akár önállóan is utazzanak a hegyvidéki területen. Az adatok szerint a közlekedési szolgáltatások jelentős foglalkoztatók is a terülen, például a legnagyobb üzemeltetőnek számító, nemzetközi Stagecoach-csoport több mint 1000 munkavállalót foglalkoztat, és évente nagyjából 100 milliárd forintnak megfelelő bevételt ér el.