Óriási blama: kínai busszal reklámozták a skót felföldi közlekedést – mindenki kiakadt

A kísérleti közlekedési programot hirdető reklámban egy kanyargós úton haladó busz szerepelt, amely egy olyan tájon haladt keresztül, amely első ránézésre a skóciai Felföldre emlékeztetett. Azonban a szemfüles közösségimédia-felhasználók észrevették, hogy az úton élénkzöld szalagkorlátok láthatók, és a busz is zöld színű – ezek pedig nem jellemzőek Skócia északi részére. A Transport Scotland – a nemzeti közlekedési társaság –, megerősítette, hogy a kínai buszt mutató hibás képet egy külső marketingügynökség szolgáltatta, és azt azóta eltávolították a kommunikációs anyagokból.

A skót Felföld turisztikai fejlődésében fontos szerepet játszanak a buszos közlekedési szolgáltatások, a kínai busz feltűnése egy reklámban azonban kínos botrányt robbantott ki (illusztráció)

Kínai busz reklámozta a felföldi tömegközlekedést

A skót Felföld az ország turizmusa szempontjából az egyik legfontosabb vonzerőnek számít, miként az Origón bemutattunk, olyan híres, mára turisztikai márkává vált mémekkel együtt, mint a Loch Ness-i szörny. Ám a látszat néha csalóka: bár Skóciát sok turista látogatja, de a skót kormány és a brit kormány évek óta látja az orvoslandó bajokat, melyek között ott van az, hogy

a skót Felföld turisztikai infrastruktúrája még mindig igen korlátozott, valamint

a látogatók költségei összeségében nem elegendők ahhoz, hogy azok megágyazzanak a további fejlődésnek, egyúttal megfeleljenek a fenntarthatósági követelményeknek is.

Érthető, ha a felföldi belföldi és beutazó turizmus fellendítésére létrejött, vállalkozókat és közösségi szerveződéseket tömörítő Highland Tourism nevű szervezetnél nagyon idegesek lettek a blamázs miatt. Egyúttal „szégyentelennek” nevezték azt, hogy a felelősséget a marketingügynökségre hárítja a kormány, és hangsúlyozták: „kérdéseket kell feltenni” azzal kapcsolatban, hogyan kaphatott jóváhagyást a kép.

A reklámban szereplő fotó dombos, hegyvidéki terepet ábrázol, nagy kő- és füves területekkel, valamint egy völgy alján kanyargó kis patakkal. Első pillantásra kifejezetten hasonlít a skót hegyvidéki tájra, az út szokatlan jellemzői azonban árulkodóak. Íme az azóta visszavont kép, amin valójában kínai nemzeti park és egy kínai busz látható:

A kampány indulása óta a hirdetés több közösségi platformon, valamint közlekedési weboldalakon, például a Citylink és a Stagecoach felületein is megjelent (mindkét cég a helyi piacon jelentős, buszos közlekedési szolgáltatásokat nyújtó vállalat). A program először január 30-án indult el Shetland szigetein, majd február 23-án a Külső-Hebridákon, végül március 9-én Orkney térségében.

A marketingkampány egy 2 fontos buszjegyár-plafont hirdető kísérleti programot népszerűsít, amelyet március 23-tól a teljes Felföldön és a szigeteken bevezettek.

A kép alsó részén a skót kormány és a Transport Scotland logói is szerepeltek. A kifogásolt képanyagot azóta visszavonták.