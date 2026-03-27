Trump Tower épülhet Bukarestben és okosváros Kolozsváron

A Transylvania Smart City beruházás második szakaszában Kolozsvár nemzetközi repülőtere mellett, a Kolozsvár-Napoca Keleti vasútállomás és a Traian Vuia és Platanilor főutak közelében, egy 5,2 hektáros területen lakó-, kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi és oktatási létesítmények, közintézmények, valósulnak meg, zöldterületekkel. A projekt több mint 500 millió dollárba kerül majd.

Elfogadták a Kolozsváron megvalósuló Transylvania Smart City beruházás második szakaszának tervdokumentációját

Okosváros épül Kolozsváron

Ennek nyomán egy új, komplex városrész jön létre, akár 30 emeletes, körülbelül 140 méter magas épületek is felhúzhatók. A lakóépületek az előírások szerint 36 méter magasak, 10-11 emeletesek lehetnek, az intézmények és közszolgáltatást nyújtó létesítmények maximális magassága pedig 12 méter lesz. A zöldterületek a lakóövezet területének legalább 40 százalékát teszik majd ki – írja az Actual de Cluj.

A beruházás központi eleme egy 30 emeletes szállodatorony, amely a Trump Organization révén valósul meg.

Eric Trump, Donald Trump amerikai elnök fia is részt vesz a projektben.

Megjegyzendő, hogy a projekt első szakasza, amely négy, legfeljebb 11 emeletes épületet és egy bölcsődét foglal magában, pereskedés miatt jelenleg szünetel.

A Transylvania Smart City látványtervei:

Bukarestben jöhet a Trump Tower

A Trump márka ezzel megjelenik a romániai piacon, és a kolozsvári projekt csak egy eleme a Trump Organization ottani üzleti tevékenységének. A társaság hivatalos közleménye szerint a fő célkitűzés

egy lakópark építése a fővárosban, a Băneasa negyedben, valamint Trump Tower Bukarest elnevezéssel egy szálloda megépítése a főváros központi részén.

Mint a Bloomberg megjegyezte, a Trump család „élénken érdeklődik a Balkán iránt”: tavaly Eric bátyja, Donald Trump Jr. Bulgáriába és Romániába látogatott egy kelet-európai körút részeként, üzleti lehetőségeket keresve.

Eközben Donald Trump veje, Jared Kushner által vezetett Affinity Partners befektetési cég egy luxusfejlesztést tervez Albániában, valamint szeretett volna egy apartman-komplexumot Belgrádban is, ám azt a helyiek ellenállása miatt elvetették.