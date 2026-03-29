Itt az újabb háborús következmény: torlódnak a konténerek a kikötőkben, késhet az ön rendelése is

Több kereskedelmi adatforrás is azt mutatja, hogy az Egyesült Államok ás Izrael Irán ellen indított háborúja nem csak energiapiaci sokkot okoz és műtrágya-hiánnyal, azon keresztül pedig élelmezési válsággal járhat, hanem a tengeri áruszállítás rendjének megborulásával, költségeinek elszállásával. Ennek egyik jele a Covid-19 világjárvány idején már látottakhoz hasonló zűrzavar a konténerek rendelkesre állásában. Ez jelentős hatást gyakorol a globális kereskedelemre, és a helyzet várhatóan tovább romlik, mielőtt javulna.
Felborult a hajóforgalom, torlódnak a konténerek
A „konténerfertőzés” arra utal, hogy egyes kikötőkben halmozódnak az áruval töltött vagy épp üres konténerek, míg máshol hiány van a rakodható fémtárolókból, amiket majd hajók szállítanak. A Xeneta, a globálisan piacmeghatározó árufuvarozási információs platform friss adatelemzésében a nagy teherkikötők forgalmát vizsgálta a folyamatosan rendelkezésre álló terheltségi adatok alapán. Az Ocean Congestion/Port Congestion nevű térképük jól mutatja a jelenlegi állapotokat.
A követett 454 kikötő több mint 80 százaléka kritikus státuszban van, 60-70 százalékuk súlyosan torlódott, míg 45-59 százalékukat erősen zsúfoltnak minősíti a Xeneta saját független besorolási rendszere alapján.
„Ez jól szemlélteti a három egymást követő, megszakadt áruszállítási hullám hatását” – magyarázta Destine Ozuygur, a vállalat vezető piaci elemzője, arra utalva, hogy a mozdulatlanságra ítélt hajók a Perzsa-öböl környékén akaratlanul is felborították a konténerforgalmat.
A február 28-án kitört iráni háború óta a mostanáig eltelt torlódási időszakat a teher- és konténerforgalom, illetve a konténerhajók közlekedése szempomtjából a vállalat közlése alapján az alábbi szakaszokra lehet osztani:
- az első hullámba azok a hajók tartoznak, amelyek már a Perzsa-öböl térségében voltak a konfliktus kitörésekor
- a második hullámot azok a hajók alkotják, amelyek Ázsiából indultak el még a korlátozások bejelentése előtt, de már nem jutottak át a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölbe;
- a harmadik hullám pedig a jelenleg blokkolt, veszteglő szállítmányokkal töltött konténerekből áll.
Mindez a hajózási menetrendek felborulásához vezetett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy időbe telik, mire a kereskedelmi útvonalak visszaállnak egy kiegyensúlyozhottnak tekinthető működési rendbe, és ismét lehet támaszkodni az áruszállítási menetrendre.
Ami a kereskedelmi hajóforgalmat illeti: a háború következtében eddig összesen öt hajójáratot (összesen 44 507 TEU kapacitással) függesztettek fel: négyet a Távol-Kelet és a Közel-Kelet között (29 225 TEU), egyet pedig Európából (15 282 TEU, a TEU a szabványos húsz lábad konténerkapacitást jelöli). Ezek a hajójáratok lényegében menetrend alapján indított teherhajózási szolgálatások.
A háború okozta nyomás a konténerek „mozgási sebességében”, azaz fordulási idejük növekedésében is jól látható. Jó példa erre Mundra kikötője, India legnagyobb konténerterminálja.
India, mint kulcsfontosságú átrakó ország, egyre több konténert kezel, ami további torlódásokat okoz a kikötőkben. A Xeneta adatai szerint
a pontos érkezések aránya Mundrában 44 százalékról 31 százalékra esett vissza, és minden harmadik hajó legalább egy hetes késéssel fut be.
Mumbai városának Nhava Sheva kikötőjében, ahol több terminál működik és India egyik legforgalmasabb kikötőjének számít, a pontossági arány 50 százalékról 33 százalékra csökkent. A Vizion TradeView platformjának néhány nappal ezelőtti adatai 230 olyan konténert követtek amelyek kiléptetésre vártak a terminálról. Ezeknek négy napba telt elhagyni a kikötőt. Február 25-én, közvetlenül a háború előtt, 1 668 konténer esetében az átlagos kiléptetési idő 7,62 nap volt.
Bármelyik ujjukat harapják, mindegyik fáj
A „konténerfertőzés” kezelése érdekében a hajózási társaságok próbálnak lépéseket tenni, így járatokat függesztenek fel, más útvonalakon módosítják szolgáltatásaikat, és emelik a díjakat. A díjemelés megnöveli a szállítási és logisztikai költségek egészét, ez pedig hamarosan a termékek árában is jelentkezik, de ez nem öncélú lépés. A magasabb díjak miatt ugyanis a vállalatok hajlandóbbak priorizálni szállításaikat, így azokat a tételeket, amik szállítása nem sürgős, maguk sorolják hátrébb, ezáltal a szállítmányozók tudnak sprórlni a konténerkapacitásokon.
Ugyanakkor a hosszabb szállítási útvonalak több üzemanyagot igényelnek, amelynek ára jelentősen megemelkedett. Emellett alkalmazzák az ún lassabb haladást („slow steaming”) is, vagyis azt, amikor a körülményekhez képesti maximumnál lassabban haladnak a következő kikötő felé. Ez azonban tovább növeli az amúgy is megcsúszott szállítási időket.
A világ legnagyobb szállítmányozó vállalatai kénytelenek újratervezni költségvetésüket és ellátási láncaikat: a gyorsabb, de drágább szállítási módot választják, vagy a lassabb, költséghatékonyabb megoldás mellett döntenek.
A háború hullámhatásai pedig még csak most kezdenek kibontakozni, és hónapokba, sőt akár évekbe is telhet, mire a rendszer visszatér egy „normális” állapotba.
A globális kereskedelemben az idő pénz. A késések láncreakciót indítanak el a gyártási és szállítási folyamatokban is. A szigorú gyártási határidők alapja a nyersanyagok folyamatos rendelkezésre állása.
A kőolajból előállított anyagok több mint 6 000 olyan árucikkben jelen vannak, amelyeket nap mint nap használunk vagy viselünk.
A háború kezdetén útnak indított kőolaj-, LNG- és egyéb szállítmányok most érkeznek meg rendeltetési helyükre, ám ezeket az iráni háború jelenlegi állása szerint nem a kívánatos ütemben követik majd az új szállítmányok.
A világon nagyjából 40 millió szabványos (20 vagy 40 lábas) konténert kezelnek, az egy évben szállított konténerek mennyisége eléri a 226-228 milliót.