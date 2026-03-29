Itt az újabb háborús következmény: torlódnak a konténerek a kikötőkben, késhet az ön rendelése is

Több kereskedelmi adatforrás is azt mutatja, hogy az Egyesült Államok ás Izrael Irán ellen indított háborúja nem csak energiapiaci sokkot okoz és műtrágya-hiánnyal, azon keresztül pedig élelmezési válsággal járhat, hanem a tengeri áruszállítás rendjének megborulásával, költségeinek elszállásával. Ennek egyik jele a Covid-19 világjárvány idején már látottakhoz hasonló zűrzavar a konténerek rendelkesre állásában. Ez jelentős hatást gyakorol a globális kereskedelemre, és a helyzet várhatóan tovább romlik, mielőtt javulna.

Teherhajózásban használt konténererek Hongkong kikötőjében (illusztráció)

Felborult a hajóforgalom, torlódnak a konténerek

A „konténerfertőzés” arra utal, hogy egyes kikötőkben halmozódnak az áruval töltött vagy épp üres konténerek, míg máshol hiány van a rakodható fémtárolókból, amiket majd hajók szállítanak. A Xeneta, a globálisan piacmeghatározó árufuvarozási információs platform friss adatelemzésében a nagy teherkikötők forgalmát vizsgálta a folyamatosan rendelkezésre álló terheltségi adatok alapán. Az Ocean Congestion/Port Congestion nevű térképük jól mutatja a jelenlegi állapotokat.

A követett 454 kikötő több mint 80 százaléka kritikus státuszban van, 60-70 százalékuk súlyosan torlódott, míg 45-59 százalékukat erősen zsúfoltnak minősíti a Xeneta saját független besorolási rendszere alapján.

„Ez jól szemlélteti a három egymást követő, megszakadt áruszállítási hullám hatását” – magyarázta Destine Ozuygur, a vállalat vezető piaci elemzője, arra utalva, hogy a mozdulatlanságra ítélt hajók a Perzsa-öböl környékén akaratlanul is felborították a konténerforgalmat.

A február 28-án kitört iráni háború óta a mostanáig eltelt torlódási időszakat a teher- és konténerforgalom, illetve a konténerhajók közlekedése szempomtjából a vállalat közlése alapján az alábbi szakaszokra lehet osztani:

az első hullámba azok a hajók tartoznak, amelyek már a Perzsa-öböl térségében voltak a konfliktus kitörésekor

a második hullámot azok a hajók alkotják, amelyek Ázsiából indultak el még a korlátozások bejelentése előtt, de már nem jutottak át a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölbe;

a harmadik hullám pedig a jelenleg blokkolt, veszteglő szállítmányokkal töltött konténerekből áll.

Mindez a hajózási menetrendek felborulásához vezetett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy időbe telik, mire a kereskedelmi útvonalak visszaállnak egy kiegyensúlyozhottnak tekinthető működési rendbe, és ismét lehet támaszkodni az áruszállítási menetrendre.