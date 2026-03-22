Csak rövid távon bírja Európa orosz kőolaj nélkül

Az orosz olaj érkezése az Adria-vezetéken az amerikai szankciók feloldásával nem ütközik sem uniós, sem amerikai jogi problémákba. Ezért a szállítás megtagadása csupán a horvát kormány döntése, a kommunikáció továbbra sem egyértelmű és időhúzásra utal. A horvát kormány és parlament, Zoran Milanović elnök kivételével erősen Ukrajna-barát, ez az egyik oka a politikai ellenállásnak. A másik probléma a Mol jelentős tulajdonjoga a horvát olajvállalat, az INA felett. Számos nemzetközi bírósági döntés hozta ki a Molt győztesnek, ebbe azonban Horvátország nem tud beletörődni, így az orosz kőolaj tranzitjának gátlása egyfajta kicsinyes bosszú – mondta Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója annak kapcsán, milyen lehetőségei maradnak Európának, ha mindenáron nélkülözi az orosz olajat, és Magyarország sem jut hozzá a megvásárolt mennyiséghez.
Amennyiben az iráni háború elhúzódik, a helyzet változhat a globális kínálat szűkössége miatt. A régiós benzinpiac összetett és számos termelő van, azonban elhúzódó konfliktus esetén jelentős áremelkedés érkezhet a kutakra. Ezt enyhíteni tudná, ha a Mol hozzáférne az orosz olajhoz, amely jóval kedvezőbb árú, mint a Brent típusú olaj. Az utóbbi árától függően húszszázalékos vagy magasabb az árkülönbözet, az Urals típusú olaj az olcsóbb. Éppen ezért kérdés, hosszú távon felül tud-e emelkedni a horvát kormány politikai makacsságán és pragmatikus döntést hozni. Az EU ellátását jelen pillanatban részben Norvégia, az Egyesült Államok és Kazahsztán látja el. Az Öböl-menti országok az európai olajfelhasználás 15 százalékát teszik ki – sorolta Somosi Zoltán.
Az már most látszik, Európa rövid távon nem fogja visszaengedni az orosz olajat a piacra, mivel az a teljes narratívát (miszerint Oroszországot meg kell fosztani bevételeitől és így kell béketárgyalásokra kényszeríteni) borítaná.
A Hormuzi-szoros lezárásával a világ olajkereskedelmének ötöde esett ki, az EU, pedig önkéntesen a világkereskedelem további tíz százalékát tiltja be Oroszország felől. Ezáltal az EU jóval nagyobb ár nyomásnak lesz kitéve, a világpiacon a meglévő készletekért egyre nagyobb lesz a versengés.
Ami napjainkat illeti, a kőolajhelyzetet egyelőre részben orvosolja a nemzetközileg feloldott stratégiai készletek és az orosz olajra április 11-ig vonatkozó szankciómentessége. A kritikus pont április első-második hete lesz, hiszen eddigre fogynak el az eddig árcsillapításra felszabadított stratégiai tartalékok, újabbakat kéne a piacra vezetni. A beszűkülő piaccal azonban áremelkedés jön, és a jelenlegi importőrök nem feltétlen tudják helyettesíteni teljesen az EU olajigényét. Így lehetséges, hogy újra átcímkézett orosz olaj kerüljön az európai piacra köztes szereplőkön keresztül, mint India vagy Kína. A két távol-keleti ország közül India a valószínűbb, hogy olajat exportálna Európába, de felvetődött az is, hogy kazah (valójában orosz) olaj érkezzen a piacra. Igaz, ehhez megint csak szükség lenne az olcsóbb és megbízható csővezetékes szállításra.
Az üzemanyagkérdés pedig nem áll meg csupán az áraknál és a szállítási díjak növekedésénél. Az ipar mellett más energiaigényes ágazatok, így a mezőgazdaság számára is jelentős következményei lehetnek a jelenlegi közel-keleti helyzet miatt kialakuló üzemanyagár-robbanásnak. A mezőgazdaságban az erőteljes gépesítés eredményeként főként a dízel tekinthető kulcsfontosságú költségtényezőnek.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya rámutat, az elmúlt évek során, főleg a 2022-es orosz-ukrán háború hatására már megtapasztalhatták a mezőgazdaságban dolgozók a ráfordítások drasztikus emelkedését: 2022-ben a legnagyobb arányban az energia és kenőanyagok, a műtrágyák és talajjavítók és az állati takarmányok árindexei növekedtek az előző, 2021-es évi értékekhez képest.
A folyamat most is hasonló, a tavaszi mezőgazdasági munkákat, így a talajművelést, vetést, növényvédelmet egyaránt érinti az áremelkedés, de amennyiben a helyzet hosszú ideig nem változik, akkor a betakarítást és a szállítást is befolyásolni fogja a magasabb üzemanyagár.
A termelési költségek emelkedésénél különösen érintettek a kis- és közepes gazdaságok, a gabona és olajos magvakat termelők, valamint az állattartó gazdaságok is. Amennyiben a terményár nem nő ugyanannyival, mint az inputköltségek, akkor csökken a profit, vagy rosszabb esetben veszteséget termel a gazdaság.
Az üzemanyagár változása csaknem az összes költségformára kihat: a gépköltségek (üzemanyag, karbantartás stb.) a termelési költség közel negyedét, ha a dízel ára 20-30 százalékkal emelkedik, akkor a termelési költségek 3-5 százalékkal is emelkedhetnek.
A magyar kormány még 2024-ben bevezette a mezőgazdasági dízel jövedékiadó-visszatérítést, amely segítségével a gazdák a dízel jövedéki adójának kb. 90 százalékát visszaigényelhetik. Az intézkedés ma is érvényben van, ennek segítségével csökkenthető a drágulás hatása, viszont annak megszüntetéséhez a Barátság kőolajvezeték újraindítása lenne szükséges.