Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

ukrajna

Csak rövid távon bírja Európa orosz kőolaj nélkül

35 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az unió rövid távon nem tér vissza az orosz olajhoz, ám ha az iráni háború elhúzódik, nem kizárt, hogy átcímkézett orosz olaj is megjelenik az európai piacokon. Ehhez ismét jól jönne a csővezetékes szállítás, és ha a mezőgazdaság várható költségnövekményeit nézzük, az agrárszektor szempontjából is elengedhetetlen lenne az orosz kőolaj, illetve a Barátság vezeték újraindítása.
ukrajnaindiaorosz olajmololaj

Az orosz olaj érkezése az Adria-vezetéken az amerikai szankciók feloldásával nem ütközik sem uniós, sem amerikai jogi problémákba. Ezért a szállítás megtagadása csupán a horvát kormány döntése, a kommunikáció továbbra sem egyértelmű és időhúzásra utal. A horvát kormány és parlament, Zoran Milanović elnök kivételével erősen Ukrajna-barát, ez az egyik oka a politikai ellenállásnak. A másik probléma a Mol jelentős tulajdonjoga a horvát olajvállalat, az INA felett. Számos nemzetközi bírósági döntés hozta ki a Molt győztesnek, ebbe azonban Horvátország nem tud beletörődni, így az orosz kőolaj tranzitjának gátlása egyfajta kicsinyes bosszú – mondta Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója annak kapcsán, milyen lehetőségei maradnak Európának, ha mindenáron nélkülözi az orosz olajat, és Magyarország sem jut hozzá a megvásárolt mennyiséghez.

A kőolaj származtatott termékei révén életünk minden részén jelen van, a mezőgazdaság sem nélkülözheti
Fotó: Unsplash

Amennyiben az iráni háború elhúzódik, a helyzet változhat a globális kínálat szűkössége miatt. A régiós benzinpiac összetett és számos termelő van, azonban elhúzódó konfliktus esetén jelentős áremelkedés érkezhet a kutakra. Ezt enyhíteni tudná, ha a Mol hozzáférne az orosz olajhoz, amely jóval kedvezőbb árú, mint a Brent típusú olaj. Az utóbbi árától függően húszszázalékos vagy magasabb az árkülönbözet, az Urals típusú olaj az olcsóbb. Éppen ezért kérdés, hosszú távon felül tud-e emelkedni a horvát kormány politikai makacsságán és pragmatikus döntést hozni. Az EU ellátását jelen pillanatban részben Norvégia, az Egyesült Államok és Kazahsztán látja el. Az Öböl-menti országok az európai olajfelhasználás 15 százalékát teszik ki – sorolta Somosi Zoltán.

Az már most látszik, Európa rövid távon nem fogja visszaengedni az orosz olajat a piacra, mivel az a teljes narratívát (miszerint Oroszországot meg kell fosztani bevételeitől és így kell béketárgyalásokra kényszeríteni) borítaná.

A Hormuzi-szoros lezárásával a világ olajkereskedelmének ötöde esett ki, az EU, pedig önkéntesen a világkereskedelem további tíz százalékát tiltja be Oroszország felől. Ezáltal az EU jóval nagyobb ár nyomásnak lesz kitéve, a világpiacon a meglévő készletekért egyre nagyobb lesz a versengés.

Ami napjainkat illeti, a kőolajhelyzetet egyelőre részben orvosolja a nemzetközileg feloldott stratégiai készletek és az orosz olajra április 11-ig vonatkozó szankciómentessége. A kritikus pont április első-második hete lesz, hiszen eddigre fogynak el az eddig árcsillapításra felszabadított stratégiai tartalékok, újabbakat kéne a piacra vezetni. A beszűkülő piaccal azonban áremelkedés jön, és a jelenlegi importőrök nem feltétlen tudják helyettesíteni teljesen az EU olajigényét. Így lehetséges, hogy újra átcímkézett orosz olaj kerüljön az európai piacra köztes szereplőkön keresztül, mint India vagy Kína. A két távol-keleti ország közül India a valószínűbb, hogy olajat exportálna Európába, de felvetődött az is, hogy kazah (valójában orosz) olaj érkezzen a piacra. Igaz, ehhez megint csak szükség lenne az olcsóbb és megbízható csővezetékes szállításra.

Az üzemanyagkérdés pedig nem áll meg csupán az áraknál és a szállítási díjak növekedésénél. Az ipar mellett más energiaigényes ágazatok, így a mezőgazdaság számára is jelentős következményei lehetnek a jelenlegi közel-keleti helyzet miatt kialakuló üzemanyagár-robbanásnak. A mezőgazdaságban az erőteljes gépesítés eredményeként főként a dízel tekinthető kulcsfontosságú költségtényezőnek.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya rámutat, az elmúlt évek során, főleg a 2022-es orosz-ukrán háború hatására már megtapasztalhatták a mezőgazdaságban dolgozók a ráfordítások drasztikus emelkedését: 2022-ben a legnagyobb arányban az energia és kenőanyagok, a műtrágyák és talajjavítók és az állati takarmányok árindexei növekedtek az előző, 2021-es évi értékekhez képest.

A folyamat most is hasonló, a tavaszi mezőgazdasági munkákat, így a talajművelést, vetést, növényvédelmet egyaránt érinti az áremelkedés, de amennyiben a helyzet hosszú ideig nem változik, akkor a betakarítást és a szállítást is befolyásolni fogja a magasabb üzemanyagár.

A termelési költségek emelkedésénél különösen érintettek a kis- és közepes gazdaságok, a gabona és olajos magvakat termelők, valamint az állattartó gazdaságok is. Amennyiben a terményár nem nő ugyanannyival, mint az inputköltségek, akkor csökken a profit, vagy rosszabb esetben veszteséget termel a gazdaság.

Az üzemanyagár változása csaknem az összes költségformára kihat: a gépköltségek (üzemanyag, karbantartás stb.) a termelési költség közel negyedét, ha a dízel ára 20-30 százalékkal emelkedik, akkor a termelési költségek 3-5 százalékkal is emelkedhetnek.

A magyar kormány még 2024-ben bevezette a mezőgazdasági dízel jövedékiadó-visszatérítést, amely segítségével a gazdák a dízel jövedéki adójának kb. 90 százalékát visszaigényelhetik. Az intézkedés ma is érvényben van, ennek segítségével csökkenthető a drágulás hatása, viszont annak megszüntetéséhez a Barátság kőolajvezeték újraindítása lenne szükséges.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!