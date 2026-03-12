Besokalltak a Balatonnál: nem akarnak zajos nyaralóövezetet

A Balaton déli kapujaként ismert Kőröshegy vezetése úgy döntött, megőrzi a falu eredeti arculatát. Az önkormányzat határozata szerint ezentúl nem lehet kivonni a művelés alól a zártkerti ingatlanokat. Ez azt jelenti, hogy hiába a gyönyörű kilátás a Balatonra, a hegyoldalban nem gombamód szaporodó nyaralókat, hanem továbbra is gondozott szőlősorokat és gyümölcsösöket akarnak látni.

Nem épülnek nyaralók a zártkertek helyén Kőröshegyen

Fotó: wikipedia/Oldmumus

Kőröshegy megőrizné eredeti arculatát

Kőröshegy zártkerti része első osztályú szőlőkataszter, a település a Balatonboglári borvidék része, és a helyi kistermelők, borászatok megőrzése a legfontosabb szempont.

Nem szeretnék, ha a panoráma miatt a terület átalakulna egy hangos üdülőövezetté.

A Sonline cikke kiemeli: Kőröshegy egy fejlődő település, ahol a lélekszám nemcsak papíron, hanem fizikailag is nő. Mégis, intő példaként tekintenek a Budapest környéki falvakra, ahol a hirtelen lakosságszám-robbanás élhetetlenné tette a környéket.

A cél az, hogy megőrizzék a falusias jelleget, és ne engedjék, hogy a Balaton közelsége miatt Kőröshegy is az ellenőrizetlen beépítés áldozatává váljon.

