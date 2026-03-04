Közel-keleti háború: Magyarországnak most minden az olcsó orosz energián múlhat

Múlt hétvégén háborúba torkollott a régóta fennálló közel-keleti válság: Izrael az Egyesült Államokkal közösen szombaton átfogó támadást intézett Irán ellen. Irán pedig blokád alá vonta a hajózást a Hormuzi-szoros térségében, ahol a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át. Katar mindezek mellett leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, Szaúd-Arábiában elővigyázatosságból bezárták a legnagyobb hazai olajfinomítót, miközben Izrael több tengeri gázmezőjén is felfüggesztették a kitermelést.
A közel-keleti válság hatása már a hazai üzemanyagárakon is érződik
Miközben a Közel-Keleten az iráni háború miatt sorra állnak le az olajfinomítók és gázipari létesítmények, a globális energiaárak meredeken emelkednek:
az LNG-termelés kiesése közel 50 százalékkal dobta meg az európai gázárakat, a Brent olaj ára pedig már 82 dollár fölé emelkedett, és elemzők szerint, napokon belül elérheti a száz dollárt is.
Ahogy az várható volt, a fennakadáások miatt az üzemanyagárak emelkedni kezdtek, itthon is. A harcok azóta sem csillapodtak, így ez a drágulás alighanem csak a kezdet volt, a gázolaj és a benzin ára tovább fog növekedni – vélik a szakértők.
Európa sérülékenysége: ideológiai döntések ára
Az orosz–ukrán háború kitörése után az Európai Unió számos tagállama politikai és ideológiai alapon döntött az orosz energia gyors kivezetéséről. A diverzifikáció, szakértők szerint stratégiai cél lehet, ám a közel-keleti háború rávilágít arra, hogy az alternatív források – elsősorban a tengeri LNG – jóval drágábbak és geopolitikailag szintén kockázatosak. Vagyis immár Európa számára is egyéretelmű, hogy a diverzifikáció nem jelentheti azt, hogy lemondanak az egyik irányból érkező forrásokról, hogy aztán egyirányúan elköteleződjenek a másik irányba.
Ha a közel-keleti konfliktus tartósan magasan tartja az olaj és a gáz világpiaci árát, akkor azok az országok, amelyek már korábban leváltak az orosz energiáról, drágább alternatív beszerzésekre kényszerülhetnek.
- Ez az ipari termelés visszaesését,
- versenyképességi romlást
- és újabb inflációs hullámot eredményezhet.
Magyarország nem ezt az utat választja
Magyarország az uniós fősodortól eltérően nem mondott le az orosz olajról és földgázról. Ennek elsődleges oka gazdasági: a hosszú távú szerződéses konstrukciók jellemzően stabilabb, kiszámíthatóbb árat biztosítanak, ráadásul olcsóbbak is. A magyar kormány szerint ebben a helyzetben különösen kockázatos Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt azon törekvése, hogy Magyarország teljesen kivezesse az orosz energiahordozókat.
Sőt az iráni háború miatt jelentősen megnő a Barátság kőolajvezeték jelentősége – hívta fel a figyelmet a napokban Orbán Viktor is. A kormányfő emlékeztetett: Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak, de ha háború van, nem szállítanak. Mindez a miniszterelnök szerint azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez pedig árnövekedést eredményez. Úgy látja, súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és a szállítást is megnehezíti.
Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Könnyen lehet, hogy az olajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő
– vélekedett.
Az olajblokád Zelenszkij zsarolása
Egy globális energiaválság közepette különösen felértékelődik minden olyan forrás, amely nem a napi piaci spekulációtól függ. A Barátság kőolajvezeték Ukrajna területén áthaladó szakasza január vége óta azonban nem szállít olajat Magyarországra és Szlovákiába, Ukrán források szerint azért, mert a vezetéket egy januári támadás súlyosan károsította, amelyről mostanra kiderült: szándékos blokkolás áll a háttérben.
Szijjártó Péter egy keddi fórumon úgy fogalmazott: felállt a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely, és megállapodtak a Tisza Párttal arról, hogy blokkolják a kőolajszállítást Magyarországra, s ezzel megpróbálnak előállítani egy olajellátási vészhelyzetet Magyarországon, megpróbálnak létrehozni egy 1000 forintos benzinárat, és ezzel olyan körülményeket állítanak elő, amely nyilvánvalóan az ellenzék számára kedvezőek és lehetővé tesznek egy kormányváltást.
Ezt támasztja alá Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójának nyilatkozata is, aki egyenesen úgy fogalmazott: nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a vezetékben károsodás nem történt. A január végi tűz kitörése után az ukrán kollégáiktól még folyamatosan olyan tájékoztatást kaptak, hogy néhány napon belül eloltják a tüzet és a vezetéket újraindítják, amely azóta sem történt meg. Azóta annyit mondanak: még nincs meg a döntés arról, hogy újraindítsák, s ezt a Mol elnök-vezérigazgatója szerint nehéz technikai problémának nevezni.
A magyar kormány azonban felkészül minden eshetőségre, hogy elkerülje az energiaválságot:
Csúcsra feltöltöttük a tartalékokat 96 napra, aminek egy részét most fel is szabadítottuk. Megállapodtunk a szerbekkel, hogy márciusban ők is szállítanak dízelt. Megrendeltük a tengeri szállításokat előre, és így nem tudtak előállítani egy vészhelyzetet itt Magyarországon
– foglalta össze a rövidtávú intézkedéseket a külügyminiszter.
A rezsicsökkentést támadják
A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól nem csak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint főlé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is.
A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Mol-nak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi Európai Uniós szinten. A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.
Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszki ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.