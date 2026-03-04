Közel-keleti háború: Magyarországnak most minden az olcsó orosz energián múlhat

Múlt hétvégén háborúba torkollott a régóta fennálló közel-keleti válság: Izrael az Egyesült Államokkal közösen szombaton átfogó támadást intézett Irán ellen. Irán pedig blokád alá vonta a hajózást a Hormuzi-szoros térségében, ahol a globális olajszállítás mintegy ötöde halad át. Katar mindezek mellett leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, Szaúd-Arábiában elővigyázatosságból bezárták a legnagyobb hazai olajfinomítót, miközben Izrael több tengeri gázmezőjén is felfüggesztették a kitermelést.

A Közel-Keleten a harcok nem csillapodnak, emiatt meredeken emelkednek a globális energiaárak /Fotó: ATTA KENARE / AFP

A közel-keleti válság hatása már a hazai üzemanyagárakon is érződik

Miközben a Közel-Keleten az iráni háború miatt sorra állnak le az olajfinomítók és gázipari létesítmények, a globális energiaárak meredeken emelkednek:

az LNG-termelés kiesése közel 50 százalékkal dobta meg az európai gázárakat, a Brent olaj ára pedig már 82 dollár fölé emelkedett, és elemzők szerint, napokon belül elérheti a száz dollárt is.

Ahogy az várható volt, a fennakadáások miatt az üzemanyagárak emelkedni kezdtek, itthon is. A harcok azóta sem csillapodtak, így ez a drágulás alighanem csak a kezdet volt, a gázolaj és a benzin ára tovább fog növekedni – vélik a szakértők.

Európa sérülékenysége: ideológiai döntések ára

Az orosz–ukrán háború kitörése után az Európai Unió számos tagállama politikai és ideológiai alapon döntött az orosz energia gyors kivezetéséről. A diverzifikáció, szakértők szerint stratégiai cél lehet, ám a közel-keleti háború rávilágít arra, hogy az alternatív források – elsősorban a tengeri LNG – jóval drágábbak és geopolitikailag szintén kockázatosak. Vagyis immár Európa számára is egyéretelmű, hogy a diverzifikáció nem jelentheti azt, hogy lemondanak az egyik irányból érkező forrásokról, hogy aztán egyirányúan elköteleződjenek a másik irányba.

Ha a közel-keleti konfliktus tartósan magasan tartja az olaj és a gáz világpiaci árát, akkor azok az országok, amelyek már korábban leváltak az orosz energiáról, drágább alternatív beszerzésekre kényszerülhetnek.

Ez az ipari termelés visszaesését,

versenyképességi romlást

és újabb inflációs hullámot eredményezhet.

Magyarország nem ezt az utat választja

Magyarország az uniós fősodortól eltérően nem mondott le az orosz olajról és földgázról. Ennek elsődleges oka gazdasági: a hosszú távú szerződéses konstrukciók jellemzően stabilabb, kiszámíthatóbb árat biztosítanak, ráadásul olcsóbbak is. A magyar kormány szerint ebben a helyzetben különösen kockázatos Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt azon törekvése, hogy Magyarország teljesen kivezesse az orosz energiahordozókat.