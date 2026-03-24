Közel-keleti járatok felfüggesztése: nyilatkoztak a légitársaságok, meddig tarthat a káosz

Meghosszabbítják a főbb közel-keleti járatok leállítását a Lufthansa és az Air France Lufthansa Csoport légitársaságai: október 24-ig nem közlekednek több közel-keleti és öböl menti úti célra és onnan sem– tudta meg a Euronews.

A közel-keleti járatok többsége egyáltalán vagy alig közlekedik / Fotó: Shutterstock

Teljes zavar a közel-keleti járatok közlekedésében

Az iráni háború negyedik hetébe lépve továbbra is felforgatja a globális légiközlekedést: a Közel-Keleten és az Öböl-térségben széles körű menetrend- és légtérzavar tapasztalható.

Az európai légitársasági csoportok, köztük a Lufthansa és az Air France, meghosszabbították több kulcsfontosságú útvonal felfüggesztését, az elhúzódó biztonsági kockázatokkal és a korlátozott légtérrel indokolva a lépést

– írta a Euronews.

A légitársaságok kénytelenek kerülő útvonalakon közlekedni vagy teljes járatokat törölni, miközben a kapacitás a térségben jóval az átlagos szint alatt marad. Az elhúzódó instabilitás miatt a légiközlekedési ágazatnak emelkedő üzemanyagköltségekkel, hosszabb repülési időkkel és tartós bizonytalansággal kell szembenéznie a forgalmas tavaszi és nyári utazási szezon előtt.

Módosítja járatait a Lufthansa és az Air France

Így közlekednek most a világ legnagyobb légitársaságai:

A Lufthansa-csoport – amelyhez egyebek mellett a Lufthansa, a SWISS, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az ITA Airways, az Edelweiss és a Lufthansa Cargo tartozik – május 31-ig felfüggesztett minden Dubajba és Tel-Avivba közlekedő járatot, egyedül a Lufthansa Cargo kivételével, amely április 30-ig állítja le tel-avivi járatait.

A csoport emellett október 24-ig szünetelteti járatait Abu-Dzabiba, Ammánba, Bejrútba, Dammámba, Rijádba, Erbílbe, Maszkatba és Teheránba.

Emellett a Eurowings azt tervezi, hogy április 30-ig felfüggeszti Tel-Avivba, Bejrútba és Erbílbe tartó járatait, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba pedig október 24-ig nem repül.

Az Air France közleményében azt írta, hogy „valós időben követi a térségben zajló eseményeket”. A biztonsági helyzet és a légtérzárak miatt azonban kénytelen volt meghosszabbítani a Dubajba és Rijádba irányuló és onnan induló járatok felfüggesztését március 31-ig bezárólag, a Tel-Avivba és Bejrútba tartó, illetve onnan induló járatokét pedig április 4-ig bezárólag.

Vannak társaságok, amelyek korlátozott menetrend szerint indítanak járatokat

Az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, az Emirates, az Etihad Airways és az Air Arabia jelenleg csökkentett, korlátozott menetrend szerint közlekednek. Az Emirates visszafogott hálózatot üzemeltet: a kapacitás fokozatosan áll helyre, de továbbra is elmarad a szokásos szinttől, az utasokat pedig arra kérik, hogy rendszeresen ellenőrizzék járatuk státuszát. Az Etihad március végéig mintegy 70 célállomásra repül szűkített menetrend szerint, míg az Air Arabia az emírségekbeli csomópontokból válogatott menetrend szerinti járatokat indított újra fontos regionális és nemzetközi célpontokra.

A holland KLM jelenleg nem repül át Irán, Irak és Izrael légterén, illetve a Perzsa-öböl több országának légterén sem. A térségbe tartó, onnan induló vagy ott átszálló járatokat törölték vagy módosították.

A KLM Tel-Avivba tartó járatai április 11-ig, szombatig, a Dammámba és Rijádba közlekedő járatok május 17-ig, vasárnapig, a Dubajba tartó járatok pedig szintén május 17-ig, vasárnapig szünetelnek.

Air India és Air India Express március 24-én együtt összesen 24 menetrend szerinti és rendkívüli járatot üzemeltet a Nyugat-Ázsia térség és India között.

Qatar Airways március 28-ig módosított, korlátozott menetrend szerint üzemelteti a Hamad nemzetközi repülőteret érintő járatokat. A dohai központú légitársaság közölte, hogy az ideiglenes menetrend több mint 70 célállomással köti össze ismét a katari fővárost Afrikában, Amerikában, Ázsiában, Európában, a Közel-Keleten és a Csendes-óceáni térségben. A menetrendet „úgy alakították át, hogy nagyobb rugalmasságot kínáljon az utazni kívánó utasoknak” – tette hozzá a társaság, és jelezte: a foglalások már nyitva vannak.

A brit társaság is meghosszabította a járatcsökkentést

British Airways meghosszabbította közel-keleti és öböl menti járatainak ideiglenes csökkentését. A légitársaság megerősítette, hogy az Ammánba, Bahreinbe, Dubajba és Tel-Avivba tartó járatokat május 31-ig, a Dohába közlekedő járatokat pedig április 30-ig törölték, az adott napokat is beleértve.



A Wizz Air március végéig biztosan nem indul el Izraelbe

A diszkont Wizz Air március 29-ig felfüggesztette izraeli járatait, a kontinensről Dubajba, Abu-Dzabiba, Ammánba és Dzsidda városába közlekedő járatokat pedig szeptember közepéig nem üzemelteti.