Brutális élelmiszerár-emelkedés fenyeget világszerte a háború miatt

A Hormuzi-szoros körüli feszültség kritikus hatással van a globális műtrágyapiacra, mivel a világ nitrogénműtrágya-exportjának (különösen a karbamidnak) mintegy 33 százaléka ezen az útvonalon halad keresztül a Kpler áruforgalmi adatai szerint. „ Katar, Szaúd-Arábia, Omán és Irán együttesen a világ karbamid- és foszfátkereskedelmének jelentős részét szállítják, és ennek egésze gyakorlatilag a Hormuzon halad át” – állítja Raj Patel, a Texasi Egyetem kutatóprofesszora. A közel-keleti konfliktussal összefüggő műtrágyaellátási zavarok pedig több csatornán keresztül is felerősíthetik a globális élelmiszer-nyomást.

Egy elhúzódó közel-keleti háború magasabb mezőgazdasági költségekhez, csökkent terméshozamokhoz és végső soron drágább élelmiszerekhez vezethet

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Egy elhúzódó közel-keleti háború magasabb mezőgazdasági költségekhez, csökkent terméshozamokhoz és végső soron drágább élelmiszerekhez vezethet

A műtrágyaszállítások kérdése hamar kritikussá válhat, mivel az export megszakadása azt eredményezheti, hogy nem jut időben megfelelő mennyiségű és minőségű műtrágya olyan külföldi termőterületekre, ahol a termésmennyiség a műtrágyázástól függ. Ha emiatt sok területen gyengébb lesz a gabonatermés, az akár élelmezési válsághelyzetet is eredményezhet a világ több pontján, különösen egyes, gazdaságilag gyengébb erővel bíró ázsiai, afrikai térségekben.

„A magasabb energia- és inputköltségek veszélyeztetik a globális élelmiszer-infláció újbóli fellángolását” – kommentálta az eseményeket a CNBC-nek a Nemzetközi Élelmiszerpolitikai Kutatóintézet (IFPRI).

Az iparági elemzők szerint az élelmiszerimporttól közvetlenül függő országok, valamint a nagyrészt import műtrágyát használó országok heteken belül emelkedő költségekkel szembesülhetnek, különösen a kulcsfontosságú vetési időszakokban. Az öböl menti országok az első régió, amely megérzi a hatást. A konfliktushoz legközelebb eső országok fogyasztói vannak leginkább kitéve a rövid távú élelmiszerár-emelkedéseknek – mondta Bin Hui Ong, a BMI árucikk-elemzője.

A Perzsa-öböl menti gazdaságok, mint például Katar, Bahrein, Kuvait és Szaúd-Arábia, nagymértékben támaszkodnak a Hormuzi-szoroson keresztül szállított élelmiszerimportra. Ha a szállítás továbbra is korlátozott marad, a készleteket alternatív folyosókon keresztül kell átirányítani, vagy sokkal magasabb költségekkel szárazföldön kell szállítani – mondták az elemzők. A gazdagabb államok, mint például Katar, Bahrein, Szaúd-Arábia és Kuvait, rendelkeznek a pénzügyi forrásokkal ahhoz, hogy szükség esetén légi vagy szárazföldi úton élelmiszert importáljanak, de a szegényebb szomszédok nehezebben boldogulhatnak.