A csütörtöki sajtóközlemény szerint már el is kezdődött a Labubu-film előkészítése. Paul King filmrendező, akit leginkább a 2014-es „Paddington” és a 2023-as „Wonka” című mozijáról ismerhetünk, Steven Levenson forgatókönyvíróval közösen jegyzi a produkciót – írta meg a CNBC.

Jön a Labubu-film: igazi kasszasiker várható. Fotó: Kobe Li / Nexpher via ZUMA Press Wire

A mára ikonikussá vált Labubu a Pop Mártot a világ legértékesebb játékgyártói közé emelte

A Labubu története Belgiumban kezdődött; egy Hongkongban született művész, Kasing Lung tervezte a karaktert, de a kínai Pop Mart játékgyártó tette azt világhírűvé. A 2015-ben debütált Labubu babák azóta átlépték a kulturális határokat, és napjainkra globális jelenséggé váltak. A Labubu népszerűsége a tengeren túlon azután kezdett szárnyalni, miután olyan hírességek, mint Rihanna és Dua Lipa mutatták meg a sajátjukat a közösségi platformokon.

Egy eredeti Labubu figura ára 20–30 ezer forint között mozog a hivatalos magyar webshopokban,

a népszerűségük és korlátozott elérhetőségük miatt viszont egyes Labubu figurák igen értékesek lehetnek, a limitált kiadású darabok pedig elképesztő árakon kelnek el. 2025. júniusban egy emberméretű Labubu például 150 ezer dollárért ment el egy pekingi aukción.

Nem meglepő hát, hogy a szőrős manóbaba a kínai gyártót a világ legértékesebb játékgyártói közé emelte. A Pop Mart 40 milliárd dolláros piaci értéke mára több mint kétszerese az amerikai Hasbro és Mattel együttes értékének – írta a Világgazdaság.

A 2025-ben tetőző Labubu-láz azonban mára jelentősen csillapodott, sőt az év végére a Pop Mart részvényei már folyamatos esést produkáltak,

holott a vállalat korábban az utóbbi idők egyik leglátványosabb tőzsdei raliját produkálta. Így nem csoda, hogy a Pop Mart keresi a módját a franchise lendületének fenntartására. A vállalat operatív igazgatója, Si De szerint a filmek vagy animációk előnyei kettősek. „Egyrészt lehetővé teszi az emberek számára, hogy intuitívabban lássák a szereplők világát. Másrészt rengeteg anyagot generál. Ezen anyagok egy része terméktervekké válhat, mások pedig inspirálhatják a vidámparkunk tervezését” – nyilatkozta.