Figyelmeztetnek a biztosítók: közeleg a határidő!

Javában tart a lakásbiztosítási kampány, aki szeretné felmondani a meglévő szerződését, az egészen március 31-ig megteheti ezt. Természetes, hogy az ügyfelek elsősorban a biztosítás éves díja alapján keresik a jobb ajánlatokat, de legalább ugyanennyit érdemes foglalkozni a szerződés tartalmával is, hiszen ez fogja meghatározni, hogy mire és mennyit fizet a biztosító egy esetleges káresemény után – hívja fel a figyelmet a Bank360. A pénzügyi szakportál a biztosítókat kérdezte arról, hogy mire érdemes odafigyelni a kampány során. Ezzel nemrégiben az Origo is foglalkozott, a témába vágó részletes cikkünket ide kattintva olvashatja el.

Javában tart a lakásbiztosítási kampány, aki szeretné felmondani a meglévő szerződését, az egészen március 31-ig megteheti ezt / Fotó: Shutterstock

A lakásbiztosítási szerződések felülvizsgálata nem maradhat el

A Colonnade Biztosító arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az elmúlt évben számos ügyfél felülvizsgálta és átkötötte biztosítását, még mindig sok az alulbiztosított vagy elavult biztosítási szerződés a piacon. Éppen ezért a kampány továbbra is egy jó lehetőség arra, hogy az ügyfelek felülvizsgálják meglévő szerződéseiket, és ellenőrizzék, hogy mire is nyújt fedezetet. A biztosító szerint gyakori, hogy a lakásokat még évekkel korábbi értéken biztosítják, miközben az ingatlanok és az ingóságok értéke jelentősen változott az elmúlt években.

Az Union Biztosító is arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes évente átnézni a szerződést. Abban az esetben, ha időközben változások történtek az ingatlan állapotát illetően, például felújították, új vagyontárgyakat szereztek be, akkor mindenképpen szükséges a meglévő szerződés felülvizsgálata és átdolgozása.

Az Allianz Biztosító nyilatkozata szerint érdemes nemcsak a díjat figyelembe venni, hanem azt is, hogy a biztosítás mire terjed ki, milyen assistance szolgáltatásokat tartalmaz, és a fedezeti elemek valóban lefedik-e a mindennapi életben felmerülő kockázatokat. A túl olcsó biztosítás kár esetén könnyen drágának bizonyulhat, ha nem nyújt kellő védelmet például dugulásra, felelősségi károkra vagy egyéb gyakori káreseményekre. A felelősségbiztosítás különösen fontos, hiszen a lakásokkal összefüggő kárkifizetések jelentős része ebből ered – például társasházi beázások vagy a szomszédnak okozott véletlen károk vihar esetén.