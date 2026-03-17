Lakóautókat gyártó cég 50 munkahelyet teremt Nógrádban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Knaus Tabbert Kft. beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a lakóautókat gyártó német cég 2,2 milliárd forint értékű kapacitásbővítést hajt végre, amihez a kormányzat 216 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő ötven új munkahely létrehozását - tudósított az MTI.
Kiemelte, hogy a projekt nyomán a maga területén az európai piac egyik vezetőjének számító vállalat gyártási teljesítményének immár a fele Nagyoroszihoz kapcsolódik majd. Majd arra is kitért, hogy az itt előállított járművek gyakorlatilag mind a külpiacokon fognak értékesítésre kerülni.
Valamint rámutatott, hogy
Nógrád vármegyében az elmúlt tíz évben három és félszeresére nőtt az ipari teljesítmény, tavaly megközelítve a 600 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a felére csökkent,
ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással.
Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.
Jó példaként hozta fel, hogy ugyan a világ válságról válságra bukdácsolt, Magyarország mégis az európai autógyártás egyik fellegvára lett, és 2018 óta a világ húsz legnagyobb autóexportőre közé tartozik.
"Mikor magyarországi autógyárakat említenek, akkor felsorolják
- a győri Audit,
- a kecskeméti Mercedest,
- most már a debreceni BMW-t,
- az esztergomi Suzukit,
- felsorolják a szegedi BYD-t,
- a szentgotthárdi Stellantist, és itt a probléma, hogy itt nem vessző van, hanem pont, pedig a nagyoroszi Knaus Tabbert-gyárat is ide kell sorolni" - mondta.
Illetve üdvözölte, hogy a jelenlegi gyárépítések következtében Magyarország két éven belül azon kevés, jelenleg mindössze öt európai állam közé fog kerülni, ahol évente legalább egymillió autót állítanak elő. Ennek kapcsán pedig megjegyezte, hogy a magyar autóipar brutális rekordokat döntött az utóbbi évek folyamán, tavaly már 13 ezer milliárd forint volt a szektor termelési értéke.
"És ahol az autóipari beruházások megtelepednek, az az ország meg tudja nyerni ennek az új gazdasági korszaknak a csatáit" - vélekedett.
A miniszter végül kitért arra is, hogy háborús világkorszak jön létre a szemünk láttára, és az iráni háború megindításával, a Hormuzi-szoros lezárásával is Európa húzhatja a legrövidebbet, ugyanis innen érkezik a kőolaj egy jelentős része, az orosz forrásokat pedig már felszámolták. "És ebben a helyzetben a kormánynak két fontos célkitűzése van, ami a magyar gazdaság szempontjából is kulcskérdés. Az egyik, hogy minden létező, akár földrajzilag közeli vagy éppen távoli háborúból ki kell maradni. A másik az, hogy ezen háborúk hatásaitól, s főleg az energia területén jelentkező hatásaitól a magyar embereket, a magyar gazdaságot és ezzel Magyarországot is meg tudjuk kímélni" - szögezte le.
"Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor az elmúlt időszak oly nehezen elért eredményei is mehetnek a levesbe, és azért ne felejtsük el, hogy bár az elmúlt 16 év tele volt itt Európában válságokkal, mégiscsak sikerült elérni azt, hogy ma Magyarországon egymillióval több munkahely van, Európa legalacsonyabb munkát terhelő adói és legalacsonyabb rezsiköltségei is itt vannak Magyarországon. Szóval ezeket mind meg kell védeni, és ehhez a háborúkból való kimaradáson és a háborúk hatásaitól való megkímélésen keresztül vezet az út" - összegzett az MTI tudósítása szerint.