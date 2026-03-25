Bedőlhet a Lamborghinikre épülő kereskedelem, autók ragadtak a tengereken

A Japánból exportált használt autók legnagyobb felvevőpiaca tavaly az Egyesült Arab Emírségek volt: a pénzügyminisztériumi adatok szerint 224 ezer jármű, azaz a teljes kivitel mintegy 15 százaléka irányult ide. Ez a fontos piac szűkült most résnyire az iráni háború miatt, pedig a használt japán kocsik egyik legnagyobb felvevőpiaca a Közel-Kelet, mivel az ottani vásárlók bíznak a Japánból importált használt autók kiváló műszaki állapotában, és szívesen vásárolják azokat. Ám most Lamborghinikkel és más luxusautókkal kell osztozniuk a szűkös cargo-területeken.

Lamborghinik és más luxusautók, valamint piacképes használt japán autók kénytelenek vesztegelni a Távol-Keleten, mert nem jutnak el a közel-keleti piacra

Lamborghinik halmozódnak a kikötőkben

A Reutersnek nyilatkozó használtautó-kereskedők már a háború kitörése utáni néhány napban érzékelték a problémákat. Egyikőjük azt mondta, hogy a konfliktus kirobbanása után 500 autóból álló szállítmányuk rekedt a tengeren, mivel a szállítóhajó nem tudott kikötni Srí Lankán. A teherkikötőket ugyanis elárasztották a Lamborghinik és más prémium- és luxusmárkák járművei. Az érintett japán és dél-koreai vállalkozások független kereskedőként működnek, ám együttes teljesítményük egy egész iparágat jelent, ami most szintén veszélybe került az iráni háború hatásai miatt.

A krízisre a japán hajózási cégek is idegesen reagálnak. Néhányan egyszerűen törölték a szállításokat, mások Pakisztán vagy Kína felé terelték volna át az árut.

Volt olyan vállalat, amely autónként 5000 dolláros (kb. 1,2 millió forint) letétet kért, miközben egyes autókat Japánba szállítanak vissza. Eközben a közel-keleti vevők hiába várakoznak

Rolls-Royce,

Lamborghini vagy épp

Ferrari márkájú luxusautóikra, amikor azok Srí Lankán, Kína területén, vagy Dél-Koreában vesztegelnek.

Japán és Dél-Korea tavaly összesen 19 milliárd dollár értékben exportált használt autókat, ennek valamivel több mint fele Japánból származott. A dél-koreai kivitel több mint harmada a 883 ezer járműből a Közel-Keletre irányult.

Komoly összegeket emészt fel az autók tárolása

Dél-Koreában a konfliktus éppen a legforgalmasabb időszakban bénította meg a szállításokat. A használt autók iránti kereslet általában március és szeptember között tetőzik, főként az utazási és építőipari aktivitás miatt a Közel-Keleten és más régiókban.