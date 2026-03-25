Bedőlhet a Lamborghinikre épülő kereskedelem, autók ragadtak a tengereken

A Japánból exportált használt autók legnagyobb felvevőpiaca tavaly az Egyesült Arab Emírségek volt: a pénzügyminisztériumi adatok szerint 224 ezer jármű, azaz a teljes kivitel mintegy 15 százaléka irányult ide. Ez a fontos piac szűkült most résnyire az iráni háború miatt, pedig a használt japán kocsik egyik legnagyobb felvevőpiaca a Közel-Kelet, mivel az ottani vásárlók bíznak a Japánból importált használt autók kiváló műszaki állapotában, és szívesen vásárolják azokat. Ám most Lamborghinikkel és más luxusautókkal kell osztozniuk a szűkös cargo-területeken.
Lamborghinik halmozódnak a kikötőkben
A Reutersnek nyilatkozó használtautó-kereskedők már a háború kitörése utáni néhány napban érzékelték a problémákat. Egyikőjük azt mondta, hogy a konfliktus kirobbanása után 500 autóból álló szállítmányuk rekedt a tengeren, mivel a szállítóhajó nem tudott kikötni Srí Lankán. A teherkikötőket ugyanis elárasztották a Lamborghinik és más prémium- és luxusmárkák járművei. Az érintett japán és dél-koreai vállalkozások független kereskedőként működnek, ám együttes teljesítményük egy egész iparágat jelent, ami most szintén veszélybe került az iráni háború hatásai miatt.
A krízisre a japán hajózási cégek is idegesen reagálnak. Néhányan egyszerűen törölték a szállításokat, mások Pakisztán vagy Kína felé terelték volna át az árut.
Volt olyan vállalat, amely autónként 5000 dolláros (kb. 1,2 millió forint) letétet kért, miközben egyes autókat Japánba szállítanak vissza. Eközben a közel-keleti vevők hiába várakoznak
- Rolls-Royce,
- Lamborghini vagy épp
- Ferrari márkájú luxusautóikra, amikor azok Srí Lankán, Kína területén, vagy Dél-Koreában vesztegelnek.
Japán és Dél-Korea tavaly összesen 19 milliárd dollár értékben exportált használt autókat, ennek valamivel több mint fele Japánból származott. A dél-koreai kivitel több mint harmada a 883 ezer járműből a Közel-Keletre irányult.
Komoly összegeket emészt fel az autók tárolása
Dél-Koreában a konfliktus éppen a legforgalmasabb időszakban bénította meg a szállításokat. A használt autók iránti kereslet általában március és szeptember között tetőzik, főként az utazási és építőipari aktivitás miatt a Közel-Keleten és más régiókban.
A dél-koreai incshoni kikötő járműtároló komplexumában – ahonnan normál esetben az autók mintegy 80 százaléka a Közel-Keletre indul – jelentősen lelassult a forgalom, miközben a kereskedőnek komoly összegeket kell fizetni a veszteglő járművek tárolásáért. Egy dél-koreai kereskedő azt nyilatkozta:
havi 40 millió wonba (kb. 9 millió forint) kerül az autók raktározása vállalatának.
A cégek többsége pedig úgy látja, hogy a járműveknek nem lehet egyik napról a másikra új piacot találni (például Dél-Amerika, Afrika képében), ám így patthelyzetben vannak, hiszen bevételeik jelentős aránya a közel-keleti régióból származik.