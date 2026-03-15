Budapest és az ország egyik büszkesége, a Lánchíd is a világ legszebb hídjai között szerepel egy frissen elkészült rangsorban, megelőzve többek között a prágai Károly hidat vagy a sydney-i Harbour Bridge-et. Nemzeti ünnepünk, március 15-e, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk, különös aktualitást kölcsönöz a Budát Pesttel összekötő Lánchídnak, amely 1848 nyarára csaknem készen állt, és a szabadságharc során az átvonuló hadseregek számára ideiglenesen már járhatóvá is tették.

