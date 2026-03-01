Egész Európában padlógázzal száguld ez a szuperolcsó kínai villanyautó

Az importőr emlékeztetett arra, hogy a Leapmotor stratégiai európai terjeszkedése keretében 2025-ben új piacokra lépett be: Bulgáriába, Horvátországba, Magyarországra, Csehországba, Dániába, Izlandra, Írországba, Szlovákiába, Szlovéniába és Svédországba. Immár több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.

2025-ben a magyar piacon is megjelent a Leapmotor

Fotó: Leapmotor

Tavaly mutatták be nálunk az első modelleket

Magyarországon jelenleg 10 kereskedés, illetve szervizpont van, az észak-keleti régióban nyílik még az idén kettő. Ezzel középtávon lefedettnek tekintik az országot, bár jelezték azt is, hogy nem zárkóznak el újabb kereskedések megnyitásától.

A tisztán elektromos T03 városi kisautót és a C10 SUV elektromos és REEV változatát vezették be először a magyar piacra.

Az A-szegmensbe tartozó kompakt T03 egy ötajtós, városi elektromos autó, 265 kilométeres WLTP hatótávval és a B-szegmenssel versenyképes, tágas belső térrel.

A C10 SUV pedig a gyártó első globális modellje, amely a LEAP3.0 technológiai architektúrán alapul. A D-szegmensbe tartozó modell az EuroNCAP töréstesztjén 5 csillagot ért el. Akkumulátor kapacitása 69 kWh, amellyel a WLTP ciklus szerinti hatótávja 420 kilométer.

Tavaly duplázott a Leapmotor

A versenyképes árakkal dolgozó márka modelljeiből 2025-ben, a magyarországi forgalmazás első, tört évében, öt hónap alatt 91 személyautót értékesítettek, amelyből 68 elektromos volt. Az idén már januárban 40 személyautót adtak el, 0,48 százalékos részesedést szerezve magyarországi újautó-piacon, miközben az elektromos autók szegmensében az eladott 39 autó már 5 százalékos részesedést hozott.

Az első teljes évben, 2026-ban a Leapmotor az elektromos szegmensben 4 százalékos részesedést remél. Mivel a kínálatban csak elektromos és hibrid elektromos jármű szerepel, a teljes személyautópiacra vetített részesedésüket 0,5 százalék körülire várják.

A Leapmotor International B.V. a Stellantis vezetésével létrejött vegyesvállalat, amelyben a Stellantis N.V. 51 százalékos, a Leapmotor pedig 49 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalat 2024 szeptemberében kezdte meg működését Európában, Magyarországon 2025 májusától az Emil Frey Csoport forgalmazza a Leapmotort.

A Leapmotor 2025-ben 596.555 járművet szállított le világszerte, éve szinten 103 százalékos növekedést érve el,

és ezzel első lett a kínai NEV (New Energy Vehicle) start-up márkák között.