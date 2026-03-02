Teljes káosz a légi forgalomban, törlések, késések – de ennél nagyobb bajok is vannak

A Közel-Keleti konfliktus következtében hétfőn, délelőttig világszerte 1 555 járat esett ki a menetrendből, szombaton mintegy 2 800, vasárnap 3 156 járatot töröltek globálisan a repüléskövetési adatok szerint. A fennakadások elsősorban a térség meghatározó légitársaságait – Emirates, Qatar Airways, Etihad, flyDubai, IndiGo – érintik, de a hatás Európára és Ázsiára is átterjedt – számolt be a légtérzár fejleményeiről a Travel And Tour World.

A légtérzár számos fontos légiközpontot érint / Illusztráció: Flightradar

A Közel-Keleti konfliktus miatti légtérzár kulcsfontosságú tranzitcsomópontokat helyezett nyomás alá

Azt írják, a régió több országának– köztük Irán, Irak, Kuvait, Izrael, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar – légtere részben vagy teljesen lezárult. Dubaj, Doha és Abu-Dzabi a globális légi közlekedés stratégiai átszálló központjai.

A három hub Európa, Ázsia és Ausztrália közötti forgalom jelentős részét kezeli, a légtérkorlátozások és járattörlések ezért nemcsak regionális, hanem interkontinentális hatásúak.

Az érintett légitársaságok üzleti modellje a csomóponti (hub-and-spoke) rendszerre épül. Ha egy központ működése sérül, az dominószerűen érinti a teljes hálózatot: a gépfordulók felborulnak, a személyzeti beosztások újratervezésre szorulnak, a késések pedig további járatokat érintenek más régiókban is.

A Cirium repüléselemző cég adatai szerint március 1. és 7. között 539, az Egyesült Királyság és a Közel-Kelet közötti járat eshet ki a menetrendből, ami 180 008 ülőhely kiesését jelenti egyetlen hét alatt. Naponta több mint 70 brit járat törlésére számítanak az időszakban. London, Manchester és Birmingham közvetlen összeköttetései az Öböl menti átszálló csomópontokkal kulcsszerepet játszanak a dél-ázsiai, délkelet-ázsiai és ausztrál forgalomban. A kapacitáskiesés ezért nemcsak a közel-keleti, hanem a távol-keleti és óceániai útvonalakat is érinti – mutat rá a Travel And Tour World.

Az ázsiai repülőtereken is nőnek a késések

A fennakadások tovagyűrűző hatása az ázsiai csomópontokban is érzékelhető:

a dél-koreai Jeju és Gimpo repülőtereken 30–50 perces átlagos késések alakultak ki, míg a kínai Guangzhou és Shenzhen repülőterein az induló és érkező járatok késése meghaladja az 1–2 órát. Ez arra utal, hogy a légtérzárak miatti kerülő útvonalak és gépátrendezések már a kelet-ázsiai menetrendeket is terhelik

A Közel-Kelet nemcsak célpiac, hanem globális tranzitterület. A régió kiesése:

csökkenti az európai–ázsiai forgalom kapacitását,

növeli az átszállási időket,

emeli az üzemanyagköltségeket a hosszabb kerülő útvonalak miatt,

szűkíti az elérhető jegykínálatot.

Rövid távon ez áremelkedést és kapacitáshiányt eredményezhet a népszerű ázsiai és ausztrál desztinációk irányába. A turisztikai szolgáltatók számára külön kockázatot jelent, hogy a bizonytalan menetrendi helyzet visszafoghatja az előfoglalásokat, különösen a hosszú távú utak esetében.