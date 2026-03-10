Hírlevél
csarnok

Negyedszázad után átfogó felújítás vár a főváros egyik legvitatottabb épületére

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A negyedszázados Lehel Csarnokban az elmúlt időszakban főként kötelező karbantartási munkákat végeztek el, 2026 és 2029 között azonban mintegy 1,5 milliárd forintos beruházással elkezdődik az épület átfogó felújítása. A cél, hogy az átadását követően hosszú időre viták kereszttüzébe került létesítmény korszerűbb, biztonságosabb, komfortosabb és energiahatékonyabb legyen.
csarnoknegyedszázadosberuházásfelújításLehel Csarnok

A Lehel Csarnok felújításának első üteme 2026–2027-ben valósul meg a homlokzat, a vásárlótér, valamint a tetőt tartó vasszerkezetek festésével. Az álmennyezeti elemeket is cserélik, különösen azokon a részeken, ahol korábbi beázások nyomai láthatók. A P1-es parkolószinten – főként a Bulcsú utcai oldalon – megszüntetik a beázásokat.

Lehel Csarnok, 20220209 Budapest20 éves a Lehel téri piac Fotó: Máté Krisztián (MK) Metropol
Megújul a Lehel Csarnok
Fotó: MW archív

2026-ban kezdik el a földszinti mosdók teljes korszerűsítését is, ahol új beléptető rendszert alakítanak ki kártyás fizetési lehetőséggel. 

A fejlesztések egyik legfontosabb eleme az energetikai korszerűsítés. 

A csarnoknak jelenleg 74 bejárata van, ami biztonsági és hőtechnikai szempontból sem kedvező, ezért a tervek szerint a bejáratok számát négy-öt nagyobb kapura csökkentik. Az Építészfórum cikke arra is kitér, hogy a többi ajtó vészkijáratként megmarad, és tűz esetén automatikusan kinyílik.

A program következő szakaszában, 2027–2028 között a felső parkolószinten napelemes rendszert telepítenek, amely hosszú távon csökkentheti az üzemeltetési költségeket és javíthatja az épület fenntarthatóságát.

Lehel Csarnok: sokan bírálták, mások nagyra értékelték

A budapesti XIII. kerületben, a lebontott Lehel téri piac helyén 2002-ben épült fel a Lehel Csarnok, amely átadását követően heves szakmai és társadalmi vitákat váltott ki: 

míg az építésztársadalom egy része esztétikai szempontból bírálta, Beke László neves művészettörténész az ezredforduló egyik legfontosabb alkotásaként méltatta. 

Ellentmondásos fogadtatása ellenére a csarnok mára a magyar posztmodern építészet kiemelkedő darabjává és a városkép szerves részévé vált. Az épület 2003-ban elnyerte a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíjat, 2004-ben pedig a FIABCI nemzetközi Prix d’Excellence pályázatán kapott különdíjat. 
 

 

