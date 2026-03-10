Negyedszázad után átfogó felújítás vár a főváros egyik legvitatottabb épületére

A Lehel Csarnok felújításának első üteme 2026–2027-ben valósul meg a homlokzat, a vásárlótér, valamint a tetőt tartó vasszerkezetek festésével. Az álmennyezeti elemeket is cserélik, különösen azokon a részeken, ahol korábbi beázások nyomai láthatók. A P1-es parkolószinten – főként a Bulcsú utcai oldalon – megszüntetik a beázásokat.

Megújul a Lehel Csarnok

Fotó: MW archív

2026-ban kezdik el a földszinti mosdók teljes korszerűsítését is, ahol új beléptető rendszert alakítanak ki kártyás fizetési lehetőséggel.

A fejlesztések egyik legfontosabb eleme az energetikai korszerűsítés.

A csarnoknak jelenleg 74 bejárata van, ami biztonsági és hőtechnikai szempontból sem kedvező, ezért a tervek szerint a bejáratok számát négy-öt nagyobb kapura csökkentik. Az Építészfórum cikke arra is kitér, hogy a többi ajtó vészkijáratként megmarad, és tűz esetén automatikusan kinyílik.

A program következő szakaszában, 2027–2028 között a felső parkolószinten napelemes rendszert telepítenek, amely hosszú távon csökkentheti az üzemeltetési költségeket és javíthatja az épület fenntarthatóságát.

Lehel Csarnok: sokan bírálták, mások nagyra értékelték

A budapesti XIII. kerületben, a lebontott Lehel téri piac helyén 2002-ben épült fel a Lehel Csarnok, amely átadását követően heves szakmai és társadalmi vitákat váltott ki:

míg az építésztársadalom egy része esztétikai szempontból bírálta, Beke László neves művészettörténész az ezredforduló egyik legfontosabb alkotásaként méltatta.

Ellentmondásos fogadtatása ellenére a csarnok mára a magyar posztmodern építészet kiemelkedő darabjává és a városkép szerves részévé vált. Az épület 2003-ban elnyerte a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíjat, 2004-ben pedig a FIABCI nemzetközi Prix d’Excellence pályázatán kapott különdíjat.

