Izgalmas üzenetet küldenek a jövőnek a legújabb magyarországi Lidl-áruházzal

A Lidl beruházásának elindulását jelképes időkapszula-elhelyezéssel ünnepelték meg, amelybe a jelenkor emlékei kerültek. A kapszula egy üzenetet is tartalmaz a jövő számára.
A fejlesztés hátterében egy több éve zajló önkormányzati fejlesztési folyamat áll. A csepeli önkormányzat még néhány éve vásárolta meg a Szent István úton a szükséges ingatlanokat, majd a terület rendezésével egy több mint hatezer négyzetméteres fejlesztési telek jött létre – foglalja össze a Trade Magazin cikke.
A képviselő-testület ezt követően pályázat útján értékesítette az ingatlant azzal a céllal, hogy
a területen egy korszerű, a helyi lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi létesítmény jöjjön létre.
Az új áruház a környéken élők mindennapjait segíti majd, hiszen a modern kereskedelmi egység széles választékban kínál élelmiszereket és háztartási termékeket.
A Lidl gyorsan bővít Magyarországon
A csepeli beruházás egyben azt is jelzi, hogy Budapesten is folytatja terjeszkedését Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi lánca. Legutóbb, február második felében Kispesten avattak fel egy újabb egységet, a Szalay utca 14. szám alatt.
Ahogy beszámoltunk róla, ennek az érdekessége az volt, hogy viszonylag közel - tömegközlekedéssel nézve alig két megállónyi távolságra - található az Üllői úton működő kétszintes, a lakótelepek közelsége miatt nagyon forgalmas áruházuktól.
A gyors hálózatfejlesztésnek köszönhetően a Lidl ma már több mint 210 áruházzal rendelkezik Magyarországon,
a tervek szerint a zajló bővítési hullámban üzleteik számát 250-re növelik.
Új üzletkoncepció mutatkozott be
Arról is hírt adtunk, hogy elsőként Lengyelországban vezette be újragondolt nemzetközi üzletkoncepcióját a Lidl. A belső tereket az eddigi megszokott kialakítással összevetve jól látható, hogy nem pusztán a dizájn frissítéséről, hanem az eladótér funkcionális egységeinek elhelyezése, a kommunikáció és a digitális logika átfogó újragondolásáról van szó.
A legszembetűnőbb változás mindenképpen az általános dizájnt érinti.
Az élelmiszer és a non-food területeken korábban jellemző faoptikát prémium hatású antracit uralta megjelenés váltotta fel. A fa hatású dizájn ezek után a zöldség-gyümölcs és a pékáru részleg sajátja, megőrizve ezzel a friss kategóriák sugallta melegséget és pozitív hangulatot sugározva a vásárlók felé már az üzletbe lépéskor.
A Lidl változtatott a kategóriák jelölésén is: az új koncepcióban következetesen Lidl-kék színnel történik, ami egyértelműbb és egységesebb vizuális látványt teremt. A „Lidl. To się opłaca.” („Lidl. Megéri.”) szlogen több osztályon is hangsúlyosan megjelenve erősíti a márkanarratívát.