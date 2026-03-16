Új boltformátumot vezet be a Lidl – mutatjuk, hol találkozhat azzal

Lengyelországban már bemutatkozott a Lidl új nemzetközi üzletkoncepciója. Az első teljes körűen az új elgondolás szerint elkészült üzlet február 12-én nyílt meg Piasecznóban, Varsótól délre. A közeli Regułyban található, néhány héttel korábban megnyitott üzlet kialakítása még a korábbi logikát követte és vele összehasonlítva jól látszik, mennyire az alapoktól alakítja át a Lidl a lengyel eladótér működését.
Ezt tudja a Lidl új boltkoncepciója
A beszámoló szerint a legszembetűnőbb változás az általános dizájnt érinti. Az élelmiszer és a non-food területeken korábban jellemző faoptikát prémium hatású antracit uralta megjelenés váltotta fel. A fa hatású dizájn ezek után a zöldség-gyümölcs és a pékáru részleg sajátja, megőrizve ezzel a friss kategóriák sugallta melegséget és pozitív hangulatot sugározva a vásárlókk felé már az üzletbe lépéskor.
A Lidl változtatott a kategóriák jelölésén is: az új koncepcióban következetesen Lidl-kék színnel történik, ami egyértelműbb és egységesebb vizuális látványt teremt. A „Lidl. To się opłaca.” („Lidl. Megéri.”) szlogen több osztályon is hangsúlyosan megjelenve erősíti a márkanarratívát.
A polcvég-kommunikáció, amely korábban élénk narancssárgával emelte ki a „Lidlowe ceny. Supercena.” (Lidl ár. Szuper ár.) üzenetet, most letisztultabbá vált és sárga alapon piros színnel hirdeti a szuper árakat („Supercena”).
A dizájnon túl a kereskedő a zónákat is átrendezte. A friss és fagyasztott termékek fali hűtőkbe kerültek, ami hatásosabb peremkialakítási logikára utal és jobb láthatóságot eredményez az egész üzletben. Ez különösen az üzlet hátsó részében látványos, ahol a korábban szabadon álló húshűtőszekrény beépült a fal menti hűtősorba.
A korábban erős non-food terület mérete a bolt hátsó részében csökkent: most mindössze két non-food polcsor található középen, két oldalán két tartósélelmiszer-polccal.
A szezonális és akciós élelmiszereket a bolt közepén elhelyező korábbi koncepció megszűnt.
A speciális termékkínálatokat – például a magas fehérjetartalmú vagy laktózmentes termékeket – a Lidl korábban külön fejlécekkel és polczászlókkal emelte kis, most azonban ezek is az egységes kék dizájnba integrálódnak.
A digitális elemek pedig beépültek az új standard koncepcióba.
A Scan & Go kommunikáció a bolti navigáció alapvető részévé vált:
- a kifejezetten Scan & Go jelöléssel kiemelt önkiszolgáló kasszazónában új beépített kamerákkal felszerelt terminálok kaptak helyet;
- a nagyobb monitorok lehetőséget teremtenek digitális üzenetek megjelenítésére a jövőben.
A kasszafal, amelyet korábban egyes üzletekben regionális üzenetek megjelenítésére használtak, most az általános Lidl-kék vizuális standardba illeszkedik.
Arról egyelőre nem áll rendelkezésre információ, hogy a magyar piacra új üzletek nyitásával vagy meglévők átalakításával érkezik-e új kialakítású Lidl üzlet.
A Lidl 2002 óta van jelen Lengyelországban, és mára az egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózatot építette ki, több mint 900 működő üzlettel.