Hároméves csúcsra ugrott az európai gázár

Az irányadó határidős jegyzések egymást követő második napon drágultak, miközben Kína – a világ legnagyobb LNG-importőre – arra kérte az iráni konfliktusban érintett feleket, hogy biztosítsák a hajók biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson. Vezető gázipari szereplők úgy látják, Peking nyomást gyakorol az iráni döntéshozókra annak érdekében, hogy ne történjen olyan lépés, amely akadályozná a katari gázexportot – számolt be a Bloomberg.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, az LNG-szállítás útvonalát / Shutterstock

A QatarEnergy létesítménye – amely a globális kínálat mintegy ötödét adja – hétfőn állt le egy iráni dróntámadást követően. Kedden több kapcsolódó feldolgozott termék gyártását is felfüggesztették. A közel-keleti konfliktus eszkalációja már ezt megelőzően gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely Katar egyik kulcsfontosságú exportútvonala.

Az európai gázárak péntek zárása óta mintegy kilencven százalékkal emelkedtek, ilyen mértékű kilengésekre a 2022-es energiaválság óta nem volt példa.

Európa a tél utolsó szakaszába lép, miközben jelentősen apadtak a tárolói készletek, és a közelgő feltöltési időszakban más nagy vásárlókkal kell majd versenyeznie a globális kínálatért. A jelenlegi árak ugyan még messze elmaradnak az energiaválság idején látott rekordoktól – jelenleg megawattóránként 60 euró körül alakulnak, szemben a korábbi, 300 eurót meghaladó csúccsal –, a helyzet mégis veszélyezteti az európai tartalékok újjáépítését – írja a Bloomberg.

Az LNG-ért folytatott verseny jelentős árkülönbséget hozott

Az LNG-szállítmányokért folytatott, egyre élesebb regionális verseny szétnyitja az árkülönbségeket: a nyári európai gáz jegyzése jelentős prémiumra váltott a következő téli kontraktusokhoz képest, ami gazdaságtalanná teszi a betárolást.

„A következő napokban jelentős árvolatilitásra számítunk, miközben a piaci szereplők felmérik a kieső termelés hatását saját ellátási portfóliójukra” – mondta Ross Wyeno, az S&P Global Energy rövid távú LNG-elemzésének vezető munkatársa.

A legagresszívebb azonnali vásárlók várhatóan az ázsiai–csendes-óceáni térségben jelennek meg

– tette hozzá. A kereskedők ugyanakkor azt is vizsgálják, milyen súlyos károkat okoztak a katari létesítményt ért támadások, amelyek az iparág egyik legjelentősebb, nem tervezett kiesésének számítanak.