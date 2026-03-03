Hároméves csúcsra ugrott az európai gázár

Az irányadó határidős jegyzések egymást követő második napon drágultak, miközben Kína – a világ legnagyobb LNG-importőre – arra kérte az iráni konfliktusban érintett feleket, hogy biztosítsák a hajók biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson. Vezető gázipari szereplők úgy látják, Peking nyomást gyakorol az iráni döntéshozókra annak érdekében, hogy ne történjen olyan lépés, amely akadályozná a katari gázexportot – számolt be a Bloomberg.
A QatarEnergy létesítménye – amely a globális kínálat mintegy ötödét adja – hétfőn állt le egy iráni dróntámadást követően. Kedden több kapcsolódó feldolgozott termék gyártását is felfüggesztették. A közel-keleti konfliktus eszkalációja már ezt megelőzően gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely Katar egyik kulcsfontosságú exportútvonala.
Az európai gázárak péntek zárása óta mintegy kilencven százalékkal emelkedtek, ilyen mértékű kilengésekre a 2022-es energiaválság óta nem volt példa.
Európa a tél utolsó szakaszába lép, miközben jelentősen apadtak a tárolói készletek, és a közelgő feltöltési időszakban más nagy vásárlókkal kell majd versenyeznie a globális kínálatért. A jelenlegi árak ugyan még messze elmaradnak az energiaválság idején látott rekordoktól – jelenleg megawattóránként 60 euró körül alakulnak, szemben a korábbi, 300 eurót meghaladó csúccsal –, a helyzet mégis veszélyezteti az európai tartalékok újjáépítését – írja a Bloomberg.
Az LNG-ért folytatott verseny jelentős árkülönbséget hozott
Az LNG-szállítmányokért folytatott, egyre élesebb regionális verseny szétnyitja az árkülönbségeket: a nyári európai gáz jegyzése jelentős prémiumra váltott a következő téli kontraktusokhoz képest, ami gazdaságtalanná teszi a betárolást.
„A következő napokban jelentős árvolatilitásra számítunk, miközben a piaci szereplők felmérik a kieső termelés hatását saját ellátási portfóliójukra” – mondta Ross Wyeno, az S&P Global Energy rövid távú LNG-elemzésének vezető munkatársa.
A legagresszívebb azonnali vásárlók várhatóan az ázsiai–csendes-óceáni térségben jelennek meg
– tette hozzá. A kereskedők ugyanakkor azt is vizsgálják, milyen súlyos károkat okoztak a katari létesítményt ért támadások, amelyek az iparág egyik legjelentősebb, nem tervezett kiesésének számítanak.
A legnagyobb kérdés, hogy meddig tart a konfliktus
A piac számára a legnagyobb kérdés, hogy meddig húzódik el a fegyveres konfliktus. Az Egyesült Államok ellentmondásos üzeneteket küldött a háború várható időtartamáról, miközben Donald Trump elnök kijelentette: „bármit megtesz”, ami szükséges. Az alternatív források utáni verseny már megindult: Tajvan és Dél-Korea is új beszerzési lehetőségeket keres, miután az áramtermeléshez kulcsfontosságú földgázellátás veszélybe került. Ezzel párhuzamosan kínai gázipari beszerzők jelezték, hogy Peking Teheránt a Hormuzi-szoros nyitva tartására ösztönzi.
A Goldman Sachs elemzői 2026 áprilisára vonatkozó európai gázár-előrejelzésüket megawattóránként 36 euróról 55 euróra emelték. Mivel Katar LNG-exportjának nagy része Ázsiába irányul, az elemzők – köztük Samantha Dart – arra számítanak, hogy az ázsiai azonnali árak erőteljesebben emelkednek majd az európai jegyzésekhez képest. Az ellátási zavaroktól való félelem az opciós piacon is érezhető: az európai irányadó határidős kontraktusok implikált volatilitása 2023 nyara óta a legmagasabb szintre emelkedett, ami összességében emelkedő piaci hangulatot jelez.
„Az ellátásbiztonság ismét problémává válhat Európa számára” – figyelmeztetett Huibert Vigeveno, a svájci székhelyű MET Group vezérigazgatója. Az európai irányadó holland gáz-határidős jegyzés Amszterdamban 12:09-kor negyven százalékos pluszban, megawattóránként 62,10 eurón állt – jelezte a Bloomberg.
