Felpörgetnék a szénerőműveket a földgázfaló országban – kiestek a legnagyobb LNG-üzemek is

A japán gazdasági minisztérium által kidolgozott javaslat szerint az áprilisban kezdődő új pénzügyi évben eltörölhetik a széntüzelésű erőművek teljesítményére vonatkozó, 50 százalékos kihasználtsági korlátozást. Az Oilprice a Reuters beszámolója alapján azt írja, hogy ennek eredményeként évente mintegy félmillió tonnával csökkenthet az LNG-felhasználás. Ez az a mennyiség is, amely jelenleg az ország tartalékaiban rendelkezésre áll – tette hozzá a jelentés. Összehasonlításképpen: Japán évente körülbelül 4 millió tonna cseppfolyósított földgázt importál a Közel-Keletről, amivel globlálisan is az egyik legjelentősebb LNG-importáló.

Japán felpörgetné a szénerőművek teljesítményét az LNG-piacokon az iráni háború miatt látható fejlemények miatt

Fotó: Pixabay

Nagy LNG-importálónak kell szénhez nyúlnia

Japán a világ második legnagyobb LNG-importőre (az első helyen Kína áll), ami elsősorban az energiahordozók szűkös hazai kínálatának tudható be. Ezek az importok tavaly kerültek a figyelem középpontjába, amikor az Egyesült Államok fokozta a nyomást Oroszország energiaszektorára és az orosz energiahordozók vásárlóira, arra ösztönözve őket, hogy inkább amerikai energiaforrásokra álljanak át.

2025 novemberében a gazdasági minisztérium meg nem nevezett forrásai azt közölték, hogy Tokió megkezdi az LNG stratégiai tartalékának feltöltését, havi legalább 70 000 tonnás ütemben. A vásárlások idén januárban indultak volna, ami azt jelenti, hogy a beszerzőknek kevés idejük maradt jelentősebb mennyiség felhalmozására. A helyezetet tovább nehezíti, hogy az iráni háború kirobbanása után a QatarEnergy vis maior helyzetet hirdetett exportjaira, miután iráni csapások érték az infrastruktúráját. Erről az Origo cikkét itt találja.

A cseppfolyósított földgáz ellátásának biztosítása érdekében Japán legnagyobb vásárlója, a JERA energetikai vállalat is lépéseket tett.

Egy hónappal a háború kitörése előtt a vállalat hosszú távú LNG-adásvételi megállapodást kötött a QatarEnergy-vel: évi 3 millió tonna szállításáról állapodtak meg 27 éves időtartamra, a szállítások várhatóan 2028-ban indulnak.

A japán közműcég azonban most arra számít, hogy a szállítások kezdete késhet, ami alternatív források felkutatására kényszeríti a vállalatot. Ez azonban várhatóan nem lesz egyszerű feladat, mivel a hírek szerint egy hatalmas ciklon miatt nemrég le kellett állítani a világ legnagyobb LNG-üzemeinek egy részét Nyugat-Ausztráliában, ami a közel-keleti háború miatt már amúgy is megcsappant kínálatot tovább szűkíti. A Chevron közlése szerint kiesések voltak

a Gorgon, és

a Wheatstone gázerőművekben.

A két létesítmény

együttesen a világ cseppfolyósított földgáz-szükségletének több mint öt százalékát adja.

A Woodside cég pedig közölte, hogy a karrathai üzeme, amely a világ egyik legnagyobb tengeri gázkitermelő üzeméből származó mennyiséget dolgozza fel, szintén leállt. Ezek a fejlemények szintén érzékenyen érintik az ázsiai piacokat, mivel Ausztrália a világ egyik legnagyobb LNG-exportőre, így termelése az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárása miatt még jobban felértékelődött.