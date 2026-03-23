hajó

Befogják a szellemhajót – napok maradtak a katasztrófa elkerülésére

A líbiai nemzeti olajtársaság (NOC) egy speciális mentőcéget bízott meg a sérült orosz LNG-szállító, az Arctic Metagaz befogásával, miután a legénység nélküli hajó a líbiai partok felé sodródik a Földközi-tengeren, és a hatóságok szerint egyre növekvő környezeti és biztonsági kockázatot jelent. Az LNG-tankert korábban Málta közelébe vitték az áramlatok, komoly aggodalmat okozva a szigetországban.
Líbia mentőcéget szerződtet a partjai felé sodródó, robbanásveszélyes LNG-tartályhajó biztosítására számol be arról a gCaptain. Miként az Origón megírtuk, a szellemhajó március elején egy robbanás következtében vált irányíthatatlanná és elhagyottá, és azóta személyzet nélkül sodródik a Földközi-tenger középső térségében. A líbiai parti őrség előzetes közlésére rácáfolva a hajó nem süllyedt el, hanem Málta közelében felbukkanva okozott riadalmat, így Málta nemzetközi segítséget kért.

Az Arctic Metagaz sérült LNG-tankerről készült felvétel
Az Arctic Metagaz sérült LNG-tankerről készült felvétel
Fotó: Libyan Observer

Egyre nagyobb kockázatot jelent a hányódó LNG-tanker

Az Arctic Metagaz három hete hányódik a nyílt tengeren, miután mintegy 170 tengeri mérföldre Máltától robbanás történt a fedélzetén. Oroszország az incidenst terrortámadásnak minősítette, és egy feltételezett ukrán dróntámadást említett lehetséges okként.

Azóta a hajó gyakorlatilag „kísértethajóvá” vált: több kutatási és mentési övezeten haladt át – köztük Málta, Olaszország és Líbia térségén –, anélkül, hogy bármely állam közvetlen irányítása alá vonta volna.

Az olasz hatóságok szerint a tanker most visszatért a líbiai kutatási és mentési régióba, mintegy 53 tengeri mérföldre Tripolitól északra, ahol a beavatkozás felelőssége már a líbiai hatóságokra hárul.

A hajó állapota továbbra is instabil. A hivatalos jelentések szerint a törzsén jelentős sérülés keletkezett, ugyanakkor a négy LNG-tartály közül kettő feltehetően épségben maradt – a fedélzeten lévő gáz pontos mennyisége azonban ismeretlen. Névleges kapacitása 138 000 m3 LNG, valószínűleg ennek közel maximális kihasználásával közlekedett, amikora  robbanás történt.

A gáz kiszivárgása nagyon is valós lehetőség

 – figyelmeztetett az olasz polgári védelmi hatóság, hangsúlyozva egy esetleges másodlagos robbanás veszélyét.

Az Arctic Metagaz egyike annak a mintegy tucatnyi hajónak, amelyet a szankciók alá eső orosz Arctic LNG 2 létesítményből származó cseppfolyósított földgáz szállítására használnak, többek között a kínai Beihai terminál felé.

Növekvő robbanás- és szennyezési kockázat

Az LNG-rakományon túl a tanker becslések szerint több száz tonna nehéz fűtőolajat és dízelt is szállít, ami jelentős tengeri szennyezés kockázatát hordozza, amennyiben 

  • a hajó zátonyra fut, vagy
  • több nagyobb darabra esik szét.

Az európai kormányok már riadót fújtak: Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Málta, Görögország és Ciprus együttesen figyelmeztette az Európai Bizottságot, hogy a hajó „jelentős ökológiai és tengeri veszélyt” jelent.

 Egy olasz tisztviselő egyenesen „környezeti bombának” nevezte azt.

A NOC közlése szerint válságkezelő koordinációs egységet hoztak létre az LNG-tanker miatt, amely nemzeti hatóságokkal és nemzetközi partnerekkel együttműködve dolgozik a fenyegetés elhárításán. A terv a hajó stabilizálása, majd biztonságos bevontatása egy líbiai kikötőbe.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy Líbia tengeri infrastruktúrája egyelőre biztonságban van, és a helyzet még kezelhető, ha gyors intézkedések történnek.

Ugyanakkor olasz tengerészeti szakértők becslése szerint a hajó három-négy napon belül elérheti a líbiai partokat az időjárási és áramlási viszonyoktól függően, ami jelentősen leszűkíti a beavatkozásra rendelkezésre álló időt.

Az Arctic Metagaz immár líbiai felségvizeken sodródik, a mentésben részt vevő egységeknek pedig egyre kevesebb idejük marad megakadályozni, hogy az eset az elmúlt évek egyik legsúlyosabb földközi-tengeri környezeti katasztrófájává váljon.

A vészhelyzeti beavatkozást a Mellitah Oil & Gas koordinálja, az olasz Eni vállalattal együttműködésben (a cég a NOC és az Eni vegyesvállalata). Az nem derült ki, melyik mentőcég vállalta a speciális, egyáltalán nem veszélytelen művelet végrehajtását. Korábban Málta is felkért egy mentőcéget mentési tervek kidolgozására, de úgy tűnik, végül Líbiáé lesz a feladat.

Emlékezetes, hogy az elmúlt években hosszú időn át húzódott egy másik szellemhajó: a Vörös-tengeren veszteglő, elhagyott, rozsdásodó FSO Safer helyzetének rendezése. A kőolajszállítóval többször foglalkoztunk az Origón, s megírtuk azt is, hogy végül egy különleges tengeri műveletekre is képes holland cég kötött megállapodást az ENSZ koordinálásával zajló mentési akció végreahajtására, amit sikeresen lebonyolítottak.

 

