Befogják a szellemhajót – napok maradtak a katasztrófa elkerülésére

Líbia mentőcéget szerződtet a partjai felé sodródó, robbanásveszélyes LNG-tartályhajó biztosítására – számol be arról a gCaptain. Miként az Origón megírtuk, a szellemhajó március elején egy robbanás következtében vált irányíthatatlanná és elhagyottá, és azóta személyzet nélkül sodródik a Földközi-tenger középső térségében. A líbiai parti őrség előzetes közlésére rácáfolva a hajó nem süllyedt el, hanem Málta közelében felbukkanva okozott riadalmat, így Málta nemzetközi segítséget kért.

Az Arctic Metagaz sérült LNG-tankerről készült felvétel

Fotó: Libyan Observer

Egyre nagyobb kockázatot jelent a hányódó LNG-tanker

Az Arctic Metagaz három hete hányódik a nyílt tengeren, miután mintegy 170 tengeri mérföldre Máltától robbanás történt a fedélzetén. Oroszország az incidenst terrortámadásnak minősítette, és egy feltételezett ukrán dróntámadást említett lehetséges okként.

Azóta a hajó gyakorlatilag „kísértethajóvá” vált: több kutatási és mentési övezeten haladt át – köztük Málta, Olaszország és Líbia térségén –, anélkül, hogy bármely állam közvetlen irányítása alá vonta volna.

Az olasz hatóságok szerint a tanker most visszatért a líbiai kutatási és mentési régióba, mintegy 53 tengeri mérföldre Tripolitól északra, ahol a beavatkozás felelőssége már a líbiai hatóságokra hárul.

A hajó állapota továbbra is instabil. A hivatalos jelentések szerint a törzsén jelentős sérülés keletkezett, ugyanakkor a négy LNG-tartály közül kettő feltehetően épségben maradt – a fedélzeten lévő gáz pontos mennyisége azonban ismeretlen. Névleges kapacitása 138 000 m3 LNG, valószínűleg ennek közel maximális kihasználásával közlekedett, amikora robbanás történt.

A gáz kiszivárgása nagyon is valós lehetőség

– figyelmeztetett az olasz polgári védelmi hatóság, hangsúlyozva egy esetleges másodlagos robbanás veszélyét.

Az Arctic Metagaz egyike annak a mintegy tucatnyi hajónak, amelyet a szankciók alá eső orosz Arctic LNG 2 létesítményből származó cseppfolyósított földgáz szállítására használnak, többek között a kínai Beihai terminál felé.

Növekvő robbanás- és szennyezési kockázat

Az LNG-rakományon túl a tanker becslések szerint több száz tonna nehéz fűtőolajat és dízelt is szállít, ami jelentős tengeri szennyezés kockázatát hordozza, amennyiben

a hajó zátonyra fut, vagy

több nagyobb darabra esik szét.

Az európai kormányok már riadót fújtak: Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Málta, Görögország és Ciprus együttesen figyelmeztette az Európai Bizottságot, hogy a hajó „jelentős ökológiai és tengeri veszélyt” jelent.

Egy olasz tisztviselő egyenesen „környezeti bombának” nevezte azt.

A NOC közlése szerint válságkezelő koordinációs egységet hoztak létre az LNG-tanker miatt, amely nemzeti hatóságokkal és nemzetközi partnerekkel együttműködve dolgozik a fenyegetés elhárításán. A terv a hajó stabilizálása, majd biztonságos bevontatása egy líbiai kikötőbe.