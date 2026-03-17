Nagy a baj: nemzetközi segítséget kért a szigetország a szellemhajó miatt

Robert Abela miniszterelnök, akit az olasz sajtó idéz, arról számolt be, hogy a hajó nemzetközi vizeken sodródik Málta, Olaszország és Líbia keresési-mentési övezeteiben. Jelenleg az LNG-tanker mintegy 54 tengeri mérföldre van Málta partjaitól, a szigetországhoz tartozó mentési zónán belül, de a területi vizein kívül. Ian Borg máltai külügyminiszter a kérdést az Európai Unió Tanácsának következő ülésén akarja szóvá tenni.

Az Artic Metagaz LNG-tanker súlyosan megsérült, de nem süllyedt el

Időzített bomba az LNG-tanker

Robert Abela közölte, hogy az ügyet felvetette az úgynevezett Med9-csoport keretében, amelynek egyebek között Málta mellett Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Görögország is tagja. Hozzátette, hogy az ügyben António Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is felvette a kapcsolatot.

Mint mondta,

Málta minden eshetőségre felkészült és vészhelyzeti terve is van, amely egyebek között vontatóhajók bevetését is magában foglalja.

Szerinte az orosz hatóságokkal és az üzemeltető vállalattal folytatott egyeztetések eddig nem vezettek eredményre.

A máltai hatóságok mindemellett felszólították a halászokat, hogy legalább négy tengeri mérföld távolságot tartsanak a tartályhajótól,

amelynek fedélzetén a LNG-szállítmány mellett mintegy 700 tonna üzemanyag is van.

A CNN cikke ugyanakkor ennél erősebben fogalmaz, hogy a 60 000 tonna LNG-vel megrakodt hajó

egy időzített bomba,

és nem csak Máltára, hanem Olaszországra nézve is veszély jelent.

Miként az Origón a napokban megjelent cikkünkben megírtuk, az LNG-tanker március elején Líbia partjai előtt robbanásokat követően gyulladt ki. Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy tengeri drónnal támadta meg a hajót. A 30 fős legénységet kimentették fedélzetéről. Vlagyimir Putyin orosz elnök terrorcselekményről beszélt a történtekkel kapcsolatban. A Vessel Finder adatai szerint a hajó Egyiptomba tartott.

Az orosz közlekedési minisztérium pedig a támadást nemzetközi terrorizmusnak és tengeri kalózkodásnak minősítette. A líbiai parti őrség először azt jelentette, hogy a hajó elsüllyedt, később azonban felvételek jelentek meg, amelyek a súlyosan megrongálódott, oldalirányban megdőlt Arctic Metagazt mutatták. Kiderült:

a líbiai parti őrség a hajó állapotából kiindulva azt feltételezte, hogy az Artic Metagaz hamarosan elsüllyed, de ezt ténylegesen nem észlelték munkatársaik, elsüllyedését enélkül jelentették.

A hajó eközben irányítatlanná válva sodródott és sodródik tovább.