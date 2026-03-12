Rettegnek a máltaiak: előkerült a szellemtanker, a fél sziget felrobbanhat

A több szigetből álló Málta közlekedési hatósága megerősítette: az Arctic Metagaz nevű LNG-tanker a főszigethez közel sodródik a Földközi-tengeren, ellentmondva annak a korábbi líbiai jelentésnek, ami szerint a hajó elsüllyedt a március 3-i robbanást követően. Az LNG-tankert Máltától 37 tengeri mérföldre déli irányában észlelték szerdán (kb. 66 km), a MarineTraffic adatai szerint azóta az irányítás nélküli hajó a szigettől keletre sodródik, veszélyt jelentve a hajók közlekedésére.

Az Artic Metagaz LNG-tanker súlyosan megsérült, de nem süllyedt el

Fotó: Osinttechnical / gCaptain

Tilos megközelíteni az LNG-tankert

A máltai hatóság által kiadott figyelmeztetés nem kérdés, hanem utasítás valamennyi, a térségben áthaladó hajó számára arról, hogy legalább öt tengeri mérföld távolságot kell tartaniuk az LNG-tankertől.

A hajó közvetlen közelében való hajózás kategorikusan tiltott.

A gCaptain arról ír, hogy a hajó nem süllyedt el, hanem a robbanás után lassan nyugat felé sodródik. A detonáció eredetileg körülbelül 170 tengeri mérfölddel Málta délkeleti irányában történt.

A máltai fegyveres erők napi felderítő repülései már korábban is arra utaltak, hogy az LNG-tanker továbbra is a felszínen maradt. A FlightRadar24 adatai szerint

a máltaiak március 6. óta több ellenőrző repüléssel követték a hajót, amely egyre közelebb került a máltai felségvizekhez;

a legutóbbi, március 10-i repülés a hajót ugyanazon a koordinátán rögzítette, mint amelyet a hajózási figyelmeztetés is megjelölt.

Az Artic Metagaz orosz zászló alatt hajózik, az órási vízi jármű 277 méter hosszú és 43 méter széles. Névleges kapacitása 138 000 m3 LNG (a cseppfolyósított földgáz térfogata az eredeti, áramlási térfogat 600-ad része, -161 Celsius fokra hűtve), amikor a fedélzetén nemrég robbanás történt.

A máltai hatóságok a gCaptain információi szerint reagálási terveket dolgoznak ki arra az esetre, ha a hajó az ország felségvizeire sodródna. A hatóságok kapcsolatba léptek az LNG-tanker tulajdonosával, ám a szankciók alatt álló hajó esetleges mentési műveleteiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Tengeri karantén vonatkozik a sodródó tankerre

Az Arctic Metagaz jelenlegi állapota továbbra is aggodalomra ad okot. A legfrissebb felvételek szerint a hajó jobbra dől, miközben a második számú LNG-tartálya megsemmisült. Más rekeszek szerkezetileg épségben maradhattak, ám a hajón kiterjedt tűzkárok láthatók.

A máltai hatóságok öt tengeri mérföldes karanténzónát jelöltek ki, ami arra utal, hogy a tanker fedélzetén még lehetnek veszélyes, illékony rakományrészek.

Arról egyelőre nincs hivatalos megerősítés, hogy mennyi LNG maradt a fedélzeten. A Transport Malta arra kérte a térségben hajózókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és hangsúlyozta: az Arctic Metagaz közelében a hajózás további értesítésig szigorúan tilos.