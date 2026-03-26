Az utolsó percben fogták be a szellemhajót, tengeri olajkútnál robbanhatott volna – videó

A líbiai kormány bejelentette, hogy a hajó, amely a március 3-i robbanás óta több mint 250 tengeri mérföldet sodródott, jelenleg ellenőrzés alatt áll, és elvontatják a sérülékeny tengeri infrastruktúrától, hajózási útvonalaktól és part menti területektől olyan helyszínre, ahol az LNG-tanker nem jelent közvetlen veszélyt környezetére.
Az utolsó pillanatban fogták be az LNG-tankert
Miként az Origón arról beszámoltunk, a Földközi-tengeren szellemhajóként sodródó LNG-tankert komoly veszélyforrásként azonosították a máltai hatóságok, segítséget is kértek a környező országoktól, ám végül Líbiára hárult a probléma megoldásának feladata. A mentési műveletet a legmagasabb kormányzati szinten rendelték el, egy rendkívüli kormányülést követően, amelyet Abdul Hamid Dbeibah miniszterelnök és a közlekedési miniszter hívott össze. A tanácskozás középpontjában a sérült tanker által a Líbia partvidékére, kikötőire és tengeri olajlétesítményeire jelentett veszély állt.
A hatóságok a Nemzeti Olajvállalatot (NOC) bízták meg a vészhelyzeti reagálás koordinálásával, a parti őrséggel együttműködésben.
A beavatkozás fordulópontot jelentett a többnapos bizonytalanság után, miközben a tanker több kutatási és mentési övezeten sodródott keresztül anélkül, hogy bárki biztosította volna
– írja a gCaptain.
A líbiai hatóságok által közzétett videófelvételeken látható, amint munkások szállnak fel a hajóra és vontatóköteleket rögzítenek, miközben az Assameeda nevű vontatóhajót is bevetették azért, hogy irányítás alatt tarthassák az LNG-tankert. Műholdfelvételek megerősítették, hogy a hajót mintegy 15 tengeri mérföldre északra vontatják Zuara part menti városától.
A líbiai védelmi minisztérium közlése szerint a parti őrség Kutatási és Mentési Koordinációs Központja felügyeli a műveletet, beleértve a hajó biztosítását és az ellenőrzött vontatás előkészítését.
A hajó egyre nagyobb aggodalmat keltett a líbiai hatóságok körében, ahogy közeledett fontos tengeri létesítményekhez, köztük a Bouri és az Al-Jurf olajmezőkhöz.
Amikor a tanker 10 tengeri mérföldön belülre (kb. 18 km) került a platformokhoz, vontatóhajókat helyeztek készenlétbe a kritikus energetikai infrastruktúra veszélyeztetettsége miatt.
Bár a hajó kezdetben líbiai vizeken sérült meg, ezt követően
- Málta és Olaszország kutatási és mentési övezetein is átsodródott;
- bár mindkét ország figyelemmel kísérte a helyzetet, és az Európai Unió tisztviselőivel együtt nyilatkozatokat adott ki, de közvetlenül nem avatkozott be a hajó biztosításának céljából.
Továbbra sem világos, miért nem történt korábban beavatkozás, és miért végül Líbia vállalta a veszélyhelyzet kezelését.
A líbiai roncsmentő csapat, háttérben az LNG-tankerrel:
Lassulnak az orosz LNG-szállítások
A LNG-tanker jelentette közvetlen veszély elhárítása ugyanakkor tágabb vonatkozásban nem jelenti az orosz LNG-szállítások körüli probléma megoldását. A líbiai tisztviselők szerint egyeztetnek Moszkvával, külön az LNG-tanker ügyében
Az incidens szélesebb körű következményekkel is járhat Oroszország Arctic LNG 2 projektjére nézve.
Több jégtörő képességű, Arc7 típusú LNG-szállító jelenleg a Barents-tengeren vesztegel rakodás helyett, miközben a logisztikai fennakadások teszik töredezettté az ellátási láncot.
Eközben a Jóreménység foka körül kerülő, hosszabb szállítási útvonalak lelassították a rakományok körforgását, így a Kola-félszigetnél telepített Saam úszó földgáz tárolóegység kapacitása elérte vagy megközelítette a maximumot. A hagyományos LNG-szállítók ugyanis nem tudták enyhíteni a rakomány felhalmozódását, mert a meghosszabbodott útvonalak miatt több időre van szükségük ahhoz, hogy visszérjenek a szállítmányokért.
Az LNG-tankerről a mentési művelet megkezdése előtt közelről készült rövid videó: