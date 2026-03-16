busz

Kivonják a forgalomból London legendás piros, emeletes buszait

London ismét búcsút int a Routemaster busznak – két évtizeddel azután, hogy az ikonikus AEC eredeti buszát kivonták a város utcáiról. A Routemaster nem csupán egy közlekedési eszköz volt, hanem London egyik ikonja, így a 2005-ben nyugdíjazott járgányok helyett Boris Johnson horroráron megépítette azok utódját. Az új Routemasterek azonban hemzsegtek a tervezési hibáktól, így a város jelenlegi vezetése úgy döntött, hogy a közeljövőben az összes példányt eltünteti a londoni utakról.
A Routemaster busztípus robusztus felépítésével, jellegzetes nyitott hátsó peronjával és időtálló formatervezésével vált London arculatának meghatározó elemévé. A legendás buszokat a Associated Equipment Company építette kifejezetten London közlekedési hálózatára szabva, és a Transport for London (TfL) üzemeltette évtizedeken keresztül. A 2000-es évek elején azonban a legtöbb Routemastert kivonták a menetrend szerinti forgalomból, bár néhány példány továbbra is közlekedett turisztikai, úgynevezett örökségjáratokon, hogy a látogatók átélhessék a klasszikus londoni buszozás élményét. Az ikonikus jármű azonban olyannyira a városlakók szívébe férkőzte magát, hogy a Routemasterek visszahozatala még a 2008-as londoni polgármester-választás egyik jelöltjének kampányígéretévé is vált.

Végleg kivonják a forgalomból London legendás piros, emeletes buszait. Fotó:  Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

A Routemaster nem csupán egy közlekedési eszköz volt, hanem London egyik ikonja – egy korszak jelképe, amely most végleg lezárul

Boris Johnson, a később megválasztott polgármester pedig be is tartotta a szavát, és 2009 végén megkötötték a szerződést a buszok gyártásáról a Wrightbusszal, amelyek ennek apropóján kapták a Boris Bus vagy Borismaster becenevet. Az új Routemasterek első példánya 2012. február 27-én állt forgalomba, azonban elődjével ellentétben siralmas karriert futott be.

A tervek szerint az új Routemastert a főváros számos kulcsfontosságú útvonaláról eltávolítják, egyrészt a város teljes mértékben elektromos alternatívákra való átállásának részeként, másrészt pedig azért, mert az autóbuszok meglehetősen problémásak voltak. Sadiq Khan londoni polgármester például határozottan bírálta a távozó emeletes buszt, amelynek megrendeléseit 2016-ban, Boris Johnson utódjaként azonnal lemondta. A Boris Bus tetszetős külseje ellenére számos tervezési hibával küszködött: a darabonként több mint 350 ezer fontba kerülő buszokon nyáron az utastér túlmelegedett, és meglepő módon több szennyezést is bocsátott ki, mint az elődei. 

A Standard arról számol be, hogy a Wrightbus által gyártott dízel-elektromos hibrideket idén négy fontos útvonalról, 2028-ban pedig további szakaszokról vonják ki. Azonban a várható 14 éves élettartam azt jelenti, hogy a legfiatalabb, üzemben lévő Routemaster buszok még 2034-ig szállíthatnak majd utasokat. A Transport for London (TfL) legfrissebb előrejelzése szerint így ez lesz a dízelüzemű buszok utolsó üzeméve. Mindazonáltal a Routemaster fokozatos kivonása a forgalomból a város ikonikus buszának a végét jelzi.

 

