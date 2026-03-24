Csokiból készült luxustáskát dobott piacra a Louis Vuitton – fotók

Az ínycsiklandozó alkotás pontosan lemásolja Nicolas Ghesquière elismert 2019-es tavaszi-nyári kifutójának dizájnját – írja a Hypebeast. Az ehető Louis Vuitton csokitáskát kívülről étcsokoládé borítja, belsejében pedig mogyorós praliné, kandírozott gyümölcsök és pirított magvak rejtőznek.

A húsvéti édességet Maxime Frédéric alkototta a Louis Vuitton exkluzív párizsi csokoládéboltja számára

A tekintélyes, 1050 grammos kreáció két darab étcsokoládé-héjból készült, a jellegzetes fogantyúit és cipzárját pedig festett fehér csokoládéból formázták. A táska közepébe egy meglepetés tejcsokoládét is rejtettek, citromkaramellás és mogyorós töltelékkel.

A kiváló minőségű összetevőkből készült konstrukció 31% étcsokoládét, 20% tejcsokoládét és 17% pörkölt mogyorót tartalmaz. A Sac Œuf Jaune kizárólag a párizsi Louis Vuitton Le chocolat üzletében kapható.