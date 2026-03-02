Új kiskereskedelmi lánc érkezik Magyarországra, megvan az üzletnyitás dátuma!

A márka elsőként mutatja majd be a magyar vásárlóknak a lululemon technikai sportruházatát és kiegészítőit. Az új üzletben női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók lesznek: jóga-, futó-, edzés-, tenisz-, golf- és mindennapi funkcionális darabok - írja a lululemon boltnyitásáról kiadott közelmény, mely megjegyzi, hogy a budapesti nyitás kapcsán a lululemon különféle közösségközpontú programokat és kollaborációkat is tervez.

A lululemon belép a magyarországi piacra, március 31-én nyílik üzletük (illusztráció)

Fotó: lululemon

Lululemon: stratégiai növekedés Európában

A budapesti üzletnyitás a márka nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része. A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise-partneri modell keretében. Magyarország mellett a lululemon Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyit majd üzleteket az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát az eu.lululemon.com oldalon keresztül.

Miként az Origo korábban megírta, a márka jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, az Európát, Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló régióban is, valamint Kínában.